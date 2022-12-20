Несмотря на то, что Вильям Фетлер посвятил свою жизнь распространению евангелия в России, русский язык не был для него родным, так же как и английский. Он родился 28 июля 1883 года в глухой деревушке в Латвии - живописном лесистом крае на Балтийском побережье. В то время Латвия была частью Царской Империи. Таким образом он, был русский гражданин, однако по происхождению - латыш. Латыши - очень древний народ, разговаривающие также на одном из самых древних языков на земле. Его отец, Андрей Фетлер, баптистский служитель, первоначально был квалифицированным плотником. Андрей служил в царской армии, работал над оборонительным проектом, к которому допускали только избранных опытных мастеров.

Со временем он вырос по службе до координатора проекта. Однако, наступил день, когда он обратился к Богу и стал одним из первых евангельских проповедников в своей стране. Он проповедовал крестьянам в латышских селах и в маленьких городах и деревнях Курзимской области (Корленд) на Балтийском побережье и он стал участником зарождающегося баптистского движения в Балтийских провинциях. Баптистское движение начало развиваться около 1840-50 годов, но сталкивалось с постоянной оппозицией со стороны православного правительства и признанных государственных церквей.

В России православная церковь обладала абсолютным религиозным господством. Но в Латвии главным образом немецкоязычная лютеранская церковь была признана официальной деноминацией, а в Латгальской области официальной религией был римский католицизм. В то время лютеране и католики неистово противостояли любому проявлению евангелизма, усматривая в нем угрозу религиозной монополии в провинциях. (С тех пор из-за коммунистических преследований лютеране и католики в Восточной Европе изменились коренным образом).

Джон Фетлер – Служение России

Эпический очерк о миссионерском служении Вильяма А. Фетлера. 1883 – 1957

Одесса: Богомыслие, 1997. – 86 с.

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