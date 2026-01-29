Подобно тому, как дневной свет проникает на рассвете во все щели и трещины, говорит автор гомеровского Гимна, так и Гермес бесшумно проскользнул в замочную скважину пещеры, где он был рожден. Как же гибка, подвижна и неоднозначна природа этого бога, чьи спутницы-женщины — Гермиона, Гармония и, прежде всего, Ирида, которая предвосхищает его появление, быстроногая, с золотистыми крыльями!

В греческой мифологии Гермес — интересная и сложная фигура, предстающая одновременно в подвижных и устойчивых формах, а значит, чтобы пройти по его следам долгий путь западного воображения, от Средневековья до наших дней, необходимо знать эти мифы. Эти мифы — наш основной ориентир, подобно неизменному фону картины: мы настолько хорошо их знаем или, по крайней мере, они настолько доступны, что не имеет смысла пересказывать сюжеты, где греческий Гермес, или латинский Меркурий, является протагонистом, героем или второстепенным персонажем. Мы просто вспомним некоторые его характеристики, которые с древности до наших дней постоянно воспроизводят и подчеркивают.

Две его черты особенно выделяются на фоне этого леса качеств: во-первых, его функция проводника, связанная с его чрезвычайной подвижностью; во-вторых, владение искусством речи и истолкования, обеспечивающие определенный тип знания. Вергилий, хорошо осведомленный о пластичности Меркурия, говорит, что этот энергичный посланник богов управляет ветром и облаками магическим жезлом, проносясь сквозь них, как птица. Но этот путник движется не по строгому или спланированному маршруту: как предполагает Карл Кереньи, он, скорее, «путешественник», чем «путник».

Не имеет большого значения, где молодожены проведут медовый месяц; так же и Меркурий путешествует и общается просто ради удовольствия. Путь, которым он следует, — не кратчайшее расстояние между двумя точками: это целый мир змеевидных троп, на которых могут происходить случайные и непредвиденные события. Hennaion означает «упавший плод» или «внезапная удача». Можно извлекать выгоду из такой удачи; при этом мы вполне можем подталкивать судьбу с помощью хитростей и уловок. Поэтому иногда мы видим, что Гермес раскапывает спрятанные сокровища, откуда всего один шаг до их похищения! «Разделяю с Гермесом [Hennaion]!» — говорили греки, сделав удачную находку, подобно тому, как англичане говорят: «Equal shares all round!» В том же духе оправданным оказывается эклектизм — и плагиат, но «воровство» — не самый удачный перевод греческого слова kleptein, которое, скорее, предполагает идею уловки, в смысле «неявного действия». (Ср. с немецким словом Täuschung и очаровательным глаголом verschalken). И разве суть герменевтики не состоит в обнаружении тайных сокровищ?

Февр Антуан - Вечный Гермес: от греческого бога до алхимического мага

Пер. с англ, и коммент. А. С. Никулиной; науч, ред., ст. и коммент. Б. К. Двинянинова; вст. ст. С. С. Петрухина; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «АИК», 2024. — 320 с.: ил. — (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 9).

ISBN 978-5-94396-274-5

Антуан Февр - Вечный Гермес - от греческого бога до алхимического мага - Содержание

Антуан Февр. Искусство прохождения границ

Антуан Февр. Предисловие

Глава I. Гермес в воображении запада

Глава II. Дети Гермеса и наука о человеке

Глава III. От Гермеса-Меркурия к Гермесу Трисмегисту

Глава IV. Гермес в городе

Глава V. Обличья Гермеса Трисмегиста (иконография)

Глава VI. Наследие александрийского герметизма

Приложения

Антуан Февр. Герметицизм эпохи Возрождения и концепция западного эзотеризма

Антуан Февр. Предисловие к «Введение в западныйэзотеризм»

Антуан Февр. Герметицизм, герметизм, гермесизм

Антуан Февр. Герметизм эпохи Возрождения

Антуан Февр. Герметическая литератураот эпохи Возрождения до наших дней

Изображения Гермеса

Послесловие издателя. Герметизм и герметицизм в свете новейших исследований

Именной указатель

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