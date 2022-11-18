Исследуя возможности создания новой парадигмы, мы решили сразу дифференцировать себя от того, что «эзотерики», или их оппоненты, или историки, пусть даже и свободные от идеологических рамок, понимают под «эзотеризмом» (или, как Йейтс, “Герметической традицией”). Большинство из них склонны таким образом относиться к «идеальным типам» (другие примеры идеальных типов: «разум», «вера», «сакральное», «магия», «гнозис», «мистика» и т. д.), которые они принимают сначала как априорные, а затем стремятся заставить определенные явления соответствовать им. Таким образом, речь здесь идет не о создании или реконструкции гипотетической «эзотерической доктрины», а о том, чтобы эмпирически наблюдать (без эссенциалистской или апологетической пресуппозиции) ряд разнообразных материалов, относящихся к определенному историческому периоду и географической области (Новое Время на Западе). Затем мы задались вопросом, есть ли у некоторых из этих материалов достаточное количество общих характеристик (во множественном числе), чтобы в целом их можно было бы считать отдельной областью. Нам показалось важным, что для этого необходимо несколько характеристик: если бы она была единственной, это бы придало предмету вселенский масштаб, а именно этого мы и хотим избежать.

Действительно, это наблюдение выявило некоторое число характеристик. Рассматриваемые в целом, они составляют конструкт (рабочую модель), называемый нами «Современным западным эзотеризмом». Этот предмет можно идентифицировать по одновременному присутствию некоторого количества компонентов, распределенных в соответствии с меняющимися пропорциями (в каком-либо тексте, у какого-либо автора, в какой-либо тенденции — хотя очевидно, что дискурс не только «эзотерический»). Четыре из них являются неотъемлемыми (фундаментальными), в том смысле, что их одновременного присутствия достаточно для идентификации объекта.

Антуан Февр - Западный ззотеризм. Краткая история

М.: Клуб Касталия. 2018. - 234 с.

ISBN 978-5-519-60655-4

Антуан Февр - Западный ззотеризм. Краткая история - Содержание

Введение

Древние и средневековые источники современных западных эзотерических течений Эзотеризм в сердце. Возрождения и в пламени Барокко Эзотеризм в тени эпохи Просвещения От Романтических представлений до оккультных программ Эзотеризм двадцатого века

Приложения