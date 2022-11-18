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Февр - Западный ззотеризм - Краткая история

Антуан Февр - Западный ззотеризм - Краткая история
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Исследуя возможности создания новой парадигмы, мы решили сразу дифференцировать себя от того, что «эзотерики», или их оппоненты, или историки, пусть даже и свободные от идеологических рамок, понимают под «эзотеризмом» (или, как Йейтс, “Герметической традицией”). Большинство из них склонны таким образом относиться к «идеальным типам» (другие примеры идеальных типов: «разум», «вера», «сакральное», «магия», «гнозис», «мистика» и т. д.), которые они принимают сначала как априорные, а затем стремятся заставить определенные явления соответствовать им. Таким образом, речь здесь идет не о создании или реконструкции гипотетической «эзотерической доктрины», а о том, чтобы эмпирически наблюдать (без эссенциалистской или апологетической пресуппозиции) ряд разнообразных материалов, относящихся к определенному историческому периоду и географической области (Новое Время на Западе). Затем мы задались вопросом, есть ли у некоторых из этих материалов достаточное количество общих характеристик (во множественном числе), чтобы в целом их можно было бы считать отдельной областью. Нам показалось важным, что для этого необходимо несколько характеристик: если бы она была единственной, это бы придало предмету вселенский масштаб, а именно этого мы и хотим избежать.
Действительно, это наблюдение выявило некоторое число характеристик. Рассматриваемые в целом, они составляют конструкт (рабочую модель), называемый нами «Современным западным эзотеризмом». Этот предмет можно идентифицировать по одновременному присутствию некоторого количества компонентов, распределенных в соответствии с меняющимися пропорциями (в каком-либо тексте, у какого-либо автора, в какой-либо тенденции — хотя очевидно, что дискурс не только «эзотерический»). Четыре из них являются неотъемлемыми (фундаментальными), в том смысле, что их одновременного присутствия достаточно для идентификации объекта.

Антуан Февр - Западный ззотеризм. Краткая история

М.: Клуб Касталия. 2018. - 234 с.
ISBN 978-5-519-60655-4

Антуан Февр - Западный ззотеризм. Краткая история - Содержание

Введение
  1. Древние и средневековые источники современных западных эзотерических течений
  2. Эзотеризм в сердце. Возрождения и в пламени Барокко
  3. Эзотеризм в тени эпохи Просвещения
  4. От Романтических представлений до оккультных программ
  5. Эзотеризм двадцатого века
Приложения
Views 487
Rating 4.3 / 5
Added 18.11.2022
Author AlexDigger
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4.3/5 (3)

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