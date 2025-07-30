Фей - Ходж – Свидетельствуй о Христе без страха

Были ли вашей жизни случаи, когда вы имели благоприятную возможность свидетельствовать и не воспользовались ею? Перечислите на полях причины – почему вы не свидетельствовали. Поставьте галочки напротив тех причин, которые вы считаете обоснованными, и обведите те пункты, которые, с Божьей помощью, можно изменить. Человека можно привести к вере в Иисуса Христа, не нанося человеку обид, и не теряя при этом своих личных, индивидуальных черт. Бог призывает каждого верующего быть свидетелем на основании:

того образа жизни, которым мы живем,

нашего отношения к окружающим,

наших поступков и принятых решений,

нашей решимости жить во имя Христа – чего бы это нам ни стоило.

Бог призывает каждого верующего лично свидетельствовать заблудшим людям, подводя их к пониманию того, как они могут быть духовно возрождены. Книга «Свидетельствуй о Христе без страха» покажет вам, как избежать неудач в тех случаях, когда вы рассказываете об Иисусе Христе людям, духовно не возрожденным. Она изменит всю вашу жизнь. Вы поймете, что успех – это больше чем привести кого-либо к вере в Иисуса Христа. Успех заключается в том, чтобы жить христианской жизнью день за днем, проповедуя Евангелие, и доверяясь Богу за окончательный результат.

Это руководство предложит вам ряд вопросов, которые помогут понять - насколько неверующий человек может быть чувствителен и восприимчив к любви Иисуса Христа; они помогут вам почувствовать, как Бог действует в жизни заблудшего человека, и насколько такой человек открыт Божьему призыву к покаянию. Ответы на эти вопросы навсегда изменят жизнь человека, а Библия станет руководством. И если такой человек готов слушать, то Божья сила преодолеет недостаток знаний, сомнения и препятствия, то есть всего того, что являлось частью его жизни.

Благовестие – явление обычное в жизни верующего. Библия не говорит о благовестии как об особом виде деятельности, характерном только для некоторых избранных верующих. Благовестие становится неотъемлемой частью повседневной жизни верующего и должно иметь место в любой ситуации - где бы ни предоставлялась возможность для этого. Бог творит рядом, создавая для нас благоприятные ситуации. Это Его творческая работа. Наша задача – быть послушными Богу и действовать – свидетельствовать в ситуациях, когда Бог предоставляет такую возможность. На основании недавних исследований, большинство из нас редко, если вообще когда-либо, свидетельствуют неверующим из-за нашей борьбы с четырьмя видами страхов (смотри раздел Неделя третья, День третий):

страх быть отвергнутым;

страх, связанный с недостатком знаний;

страх нанесения обиды родственнику или другу;

страх быть осмеянным или подвергнуться преследованиям.

Давая возможность свидетельствовать, Бог даёт нам Его силу и поддержку. И всё же, мы просто говорим: «Нет». Из-за наших страхов, наше «Нет» обильно сопровождается самооправданием. Но сказать Богу – «Нет» - какая бы причина в этом ни была, является грехом. Для того чтобы стать благовествующим верующим, сердце каждого из нас должно измениться. Мы должны сделать выбор – выбор послушания Богу. «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.3:15).

Много споров возникает по поводу того, какая из ран, нанесенных Иисусу Христу, на самом деле вызвала Его смерть. В ряду многочисленных ранений, которые Он получил, были рваные и колотые раны, ссадины, ушибы. Но здравый смысл подсказывает нам, что ни одна из этих ран ни привела к смерти Иисуса Христа. Молчание – вот та травма, убившая Его. Одним из самых болезненных эпизодов в жизни Иисуса Христа был тот случай, когда Пётр отрекся от Него в ночь перед распятием. Трижды Петра спрашивали о том, был ли он с Христом, и трижды он ответил: «Нет». Я говорил это в своем сердце, и я слышал, как много других людей повторяли это: «Я никогда бы не предал Его подобным образом».

Вильям Фей, Ральф Ходж – Свидетельствуй о Христе без страха

Издательство: LifeWay

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Вильям Фей, Ральф Ходж – Свидетельствуй о Христе без страха – Содержание