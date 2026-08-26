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Фейерабенд - Три диалога о познании

Фейерабенд - Три диалога о познании
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Ethics

Сократический диалог занимает центральное место в истории философии и с тех пор является карикатурным жанром этой дисциплины. «Три диалога о познании» Пола Фейерабенда возрождают эту форму, предлагая удивительно гибкий и вдохновляющий анализ эпистемологических, этических и метафизических проблем. Автор использует литературные стратегии — иронию, голос и дистанцию, — чтобы высказать глубоко философские тезисы об эпистемологических, экзистенциальных и политических аспектах здравого смысла и науки.

Фейерабенд пишет об античности и современном релятивизме; об авторитете науки; о невежестве; о природе бытия; об истинном и ложном Просвещении. На протяжении всех «Трех диалогов о познании» автор носит провокационный, спорный и вдохновляющий характер, с острым чувством того, что важно и почему.

Фейерабенд Пол – Три диалога о познании

Пер. с англ. В. В. Целищева. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 240 с.: ил.
ISBN 978-5-88373-907-0

Фейерабенд Пол – Три диалога о познании – Содержание

  • Первый диалог (1990)

  • Второй диалог (1976)

  • Третий диалог (1989)

  • Постскрипт

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Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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