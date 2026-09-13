«Бог заповедал отдыхать!» - именно так звучит название нашей книги. Иначе говоря, отдых — это заповедь, то есть повеление, требование Бога к человеку. Бог повелевает, а человек должен исполнить. Неисполнение заповеди является нарушением Божьей воли, то есть грехом! Не знаю, задумывались ли вы когда-либо, что просиживая допоздна на работе, отказываясь от выходного или отпуска вы грешите? По моему опыту, большинство христиан такое поведение считают ответственным отношением к работе, заботой о семье или показателем успешной жизни - другими словами, чем-то положительным! И уж точно не грехом! Грех в нашем понимании — это воровство, убийство, супружеская измена, в конце концов — зависть. Но при чем тут отдых?

Дело в том, что заповедь о субботнем покое — это четвертая из десяти заповедей: повеление отдыхать стоит в одном ряду с требованием поклоняться Богу, запретом на идолопоклонство, убийство и прелюбодеяние. Иначе говоря, Бог считает, что отдых столь же важен, как полное посвящение жизни Богу, супружеская верность и почтение к родителям! И нарушение этой заповеди является столь же тяжким грехом, как и нарушение любой другой! Если член церкви изменил супругу или был пойман на воровстве, он будет подвергнут церковному взысканию. Если же он живет в грехе и отказывается изменять свой образ жизни, любая здоровая община отлучит такого человека от церкви. Но кто-нибудь слышал примеры, когда церковное взыскание применяется к работоголикам? Когда служителя снимают со служения за то, что у него нет еженедельного выходного? Повторюсь: для Бога нарушение заповеди о шаббате столь же серьезно, как и нарушение любой другой из десяти! Небольшой спойлер (ниже мы поговорим об этом более подробно): именно отказ отдыхать стал основной причиной национальной катастрофы, постигшей Израиль в VI веке до РХ!

Михаил Дубровский - Бог заповедал отдыхать - Как перестать торопиться и все успевать

- М.: Ресурс, 2025. -88 с.

ISBN 978-5-6052602-5-7

Михаил Дубровский - Бог заповедал отдыхать - Как перестать торопиться и все успевать - Содержание

Оглавление

От автора

Глава 1. Выходной и Божий характер

Отказ от отдыха - грех!

Шаббат как знак Завета

Глава 2. Выходной и качество жизни

Суббота в Книге пророка Исаии

Псалом 91. На день субботний

Проклятье за отказ от отдыха

Глава 3. Отдых и тайм-менеджмент

Похожи ли вы на дерево?

Инструменты тайм-менеджмента

«Сделал дело - гуляй смело!»

Глава 4. Практики шаббата

Шаббат: отдых и праздник

Шаббат как исцеление

Заключение