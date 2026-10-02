Ранк - За пределами психологии

«За пределами психологии» — итоговая работа Отто Ранка, в которой один из ранних участников психоаналитического движения выходит далеко за пределы клинической теории и рассматривает человека как существо, одновременно психологическое, социальное, культурное и религиозное. Ранка интересуют не столько отдельные симптомы или механизмы психики, сколько фундаментальные противоречия человеческого существования: страх смерти и стремление к бессмертию, потребность принадлежать группе и желание сохранить индивидуальность, любовь и отделение, сексуальность и социальные роли, творческая воля и давление коллективных идеологий. Психология оказывается для него лишь одним из способов описания человека и становится недостаточной там, где речь идёт о смысле, вере, творчестве и символическом преодолении смерти.

Книга строится как историко-психологическое исследование формирования человеческого Я. От анализа современного кризиса рационализма Ранк переходит к древнейшему образу двойника и представлению о душе, затем прослеживает возникновение социального Я, личности и индивидуальности, рассматривает Эрос и Агапе как различные формы любви, исследует культурное конструирование сексуальной идентичности и особенно подробно анализирует отношения между женской психологией и созданной мужчинами социальной идеологией. Завершается книга попыткой сформулировать психологию, способную признать ту часть человеческого опыта, которую невозможно свести к рациональному объяснению. Тем самым поздний Ранк существенно отдаляется от ортодоксального фрейдизма и приближается к экзистенциальной, гуманистической и культурно-антропологической трактовке личности.

Ранк Отто – За пределами психологии

М.: Касталия, 2026. — 306 с. Пер. с англ. Лианы Габдрахмановой.

ISBN 978-5-908110-94-5

Ранк Отто – За пределами психологии – Содержание

Предисловие

Введение

Психология и социальные изменения

Двойник как бессмертное Я

Возникновение социального Я

Создание личности

Два вида любви

Создание сексуального Я

Женская психология и мужская идеология