Ранк - Миф о рождении героя

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Философские технологии: антропология (2 books)

Ранк Отто - Миф о рождении героя

Пер. с англ. А.П. Хомика, М. Кобылинской

М.: Академический проект, 2020, 238 с.

Серия "Философские технологии: антропология"

ISBN 978-5-8291-2443-4

Ранк Отто - Миф о рождении героя - Содержание

Значение психоанализа в науках о духе (О. Ранк, Х. Захс)

  • Предисловие

  • I. Бессознательное и формы его проявления

  • II. Исследование мифов и сказок

  • III. Религия

  • IV. Этнология и лингвистика

  • V. Эстетика и психология художественного творчества

  • VI. Философия, этика и право

  • VII. Педагогика и учение о характерах

Миф о рождении героя (Психологическая интерпретация мифологии) (О. Ранк)

  • Введение

  • Саргон

  • Моисей

  • Kapнa

  • Эдип

  • Парис

  • Телеф

  • Персей

  • Гильгамеш

  • Кир

  • Тристан

  • Ромул

  • Геркулес

  • Иисус

  • Зигфрид

  • Лоэнгрин

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
