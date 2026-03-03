Юнг Карл Густав - Visions - Семинары - 2 тома

Карл Густав Юнг - Visions - Семинары
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Разбирая видения Кристианы Морган, Юнг разворачивает перед слушателями грандиозную панораму мировой мифологии. Он находит параллели между её образами и культами Митры, индийской йогой, греческими мистериями и христианской иконографией.

Центральная тема семинара — освобождение женского начала от гнета патриархальных установок. Юнг анализирует символику крови, земли, драконов и возрождения, доказывая, что «видения» — это не патология, а попытка души восстановить целостность, утраченную современной цивилизацией. Книга для тех, кто хочет понять, как древние мифы оживают в психике нашего современника.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том I

(Неизвестный Юнг)

М.: Клуб Касталия. 2015. — 316 с.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том I - Содержание

Предварительные замечания издателя

  • Часть первая. Из лекций между 30 октября и 5 ноября 1930 г. (Spring, 1960)

  • Часть вторая. Из лекций, данных между 12 ноября и 9 декабря 1930 г. (Spring, 1961)

  • Часть третья. Из лекций, данных между 13 января и 25 марта 1931 г. (Spring,1962)

  • Часть четвертая. Из лекций, данных между 6 мая и 24 июня 1924 г. (Spring, 1963)

  • Часть пятая. Из лекций, прочитанных между 11 ноября и 16 декабря 1931 г. (Spring, 1964)

  • Часть шестая. Из лекций, данных между 16 декабря 1931 г. и 10 февраля 1932 г. (Spring,1965)

  • Часть седьмая. Из лекций, данных между 17 февраля и 9 марта 1932 г. (Spring, 1966)

том 2

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том II

(Неизвестный Юнг)

М.: Клуб Касталия. 2015. — 365 с.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том II - Содержание

  • Часть восьмая. Из лекции, данных между 9 марта и 22 июня 1932 г. (Spring, 1967)

  • Часть девятая. Из лекций, данных между 1 июня 1932 г. и 18 января 1933 г. (Spring, 1968)

  • Часть десятая. Из лекций, данных между 25 января и 21 июня 1933 г. (Spring, 1969)

  • Часть одиннадцатая. Из лекций, данных между 4 октября и 6 декабря 1933 г.

  • Часть двенадцатая. Из лекций, данных между 24 января и 28 февраля 1934 г.

  • Часть тринадцатая. Из лекций, данных между 7 марта и 21 марта 1934 г.

  • Постскриптум. Обрывки информации о поразительной женщине, в психике которой зародились описанные видения

