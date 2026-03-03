Разбирая видения Кристианы Морган, Юнг разворачивает перед слушателями грандиозную панораму мировой мифологии. Он находит параллели между её образами и культами Митры, индийской йогой, греческими мистериями и христианской иконографией.

Центральная тема семинара — освобождение женского начала от гнета патриархальных установок. Юнг анализирует символику крови, земли, драконов и возрождения, доказывая, что «видения» — это не патология, а попытка души восстановить целостность, утраченную современной цивилизацией. Книга для тех, кто хочет понять, как древние мифы оживают в психике нашего современника.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том I

(Неизвестный Юнг)

М.: Клуб Касталия. 2015. — 316 с.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том I - Содержание

Предварительные замечания издателя

Часть первая. Из лекций между 30 октября и 5 ноября 1930 г. (Spring, 1960)

Часть вторая. Из лекций, данных между 12 ноября и 9 декабря 1930 г. (Spring, 1961)

Часть третья. Из лекций, данных между 13 января и 25 марта 1931 г. (Spring,1962)

Часть четвертая. Из лекций, данных между 6 мая и 24 июня 1924 г. (Spring, 1963)

Часть пятая. Из лекций, прочитанных между 11 ноября и 16 декабря 1931 г. (Spring, 1964)

Часть шестая. Из лекций, данных между 16 декабря 1931 г. и 10 февраля 1932 г. (Spring,1965)

Часть седьмая. Из лекций, данных между 17 февраля и 9 марта 1932 г. (Spring, 1966)

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том II

(Неизвестный Юнг)

М.: Клуб Касталия. 2015. — 365 с.

Карл Густав Юнг - Visions (Семинары). Том II - Содержание