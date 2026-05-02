Ранк - Терапия воли

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy

Книга Отто Ранка «Терапия воли» представляет собой поворотный момент в истории психоанализа, знаменующий окончательный переход автора от классической фрейдовской доктрины к собственной системе понимания человеческой психики. Ранк смещает акцент с исследования прошлого и вытесненных детских влечений на динамику настоящего момента, утверждая, что суть исцеления заключается в осознании пациентом своей творческой воли и принятии собственной индивидуальности. Центральное место в работе занимает концепция «страха жизни» и «страха смерти», где первый проявляется как боязнь стать отдельной, ответственной личностью, а второй — как страх потери себя в союзе с другими.

Автор детально описывает терапевтическую ситуацию как живой опыт, в котором конфликт между волей пациента и волей терапевта становится инструментом роста, а не просто полем для интерпретаций. Ранк переосмысливает роль вины, сепарации и самоопределения, предлагая психологу отказаться от роли беспристрастного зеркала и стать активным участником процесса, помогающим человеку преодолеть внутреннее сопротивление жизни. Это издание 2026 года объединяет ключевые труды Ранка, отражающие его уникальный вклад в гуманистическую психологию и экзистенциальную терапию.

Отто Ранк - Терапия воли

«Касталия», 2026. — 286 с.
ISBN 978-58-19-908110-3

Отто Ранк - Терапия воли - Содержание

  • Предисловие

  • Введение переводчика: Открытие аналитической ситуации

Часть первая: Реакция пациента на терапевтическую ситуацию

  • I. Терапевтический опыт

  • II. Основания терапии воли

  • III. Понимание и отрицание

  • IV. Прошлое и настоящее

  • V. Сходство и различие

  • VI. Любовь и сила

  • VII. Сепарация и вина

  • VIII. Судьба и самоопределение

Часть вторая: Терапевт и невротик как комплементарные типы

  • Предисловие

  • IX. Терапевт и невротик как комплементарные типы. Идеологическая терапия против динамической

  • X. Страх жизни и страх смерти

  • XI. Тотальное и частичное Эго

  • XII. Болезнь и исцеление

  • XIII. Роль терапевта в терапевтическом процессе

  • XIV. Заключительная фаза и терапевтический посредник

  • XV. Индивидуальное и социальное

Added 02.05.2026
Author brat Vadim
