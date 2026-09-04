Винк Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей

Ангелы, духи, духовные начальства и власти, боги, сатана - это, наряду со всеми другими духовными реальностями, не подлежит упоминанию в нашей культуре. В господствующем материалистическом мировоззрении им абсолютно нет места. Эти архаические пережитки суеверного прошлого невыразимы, потому что современный секуляризм просто не имеет категорий, словарного запаса, никаких предпосылок, с помощью которых можно было бы распознать, что именно было в реальном опыте людей, благодаря которым эти слова стали их речью. И это имеет массивное сопротивление даже думать об этих явлениях, сразившись так долго и упорно, чтобы избавиться от каждого пережитка трансцендентности.

Зачем же тогда беспокоить светский материализм «возвращением угнетенных», этих «духовных воинств… в небесных местах» и им подобных, добрых и злых? Есть несколько веских причин. Первый состоит в том, что сам материализм неизлечимо болен и, будем надеяться, находится в процессе замены мировоззрением, способным уважать непреходящие ценности современной науки, не поддаваясь ее редукционизму. В этом возникающем мировоззрении духовность будет восприниматься как внутренность материальных, органических и социальных сущностей, как я предложил в томе 1 книги «Власти (наименование властей)».

Однако, подавляя духовное так долго, мы больше не имеем к нему доступа. Колодцы духа иссякли. За несколько поколений мы вряд ли сможем заново открыть то, чему человечеству потребовались тысячелетия, чтобы научиться дорогостоящим методом проб и ошибок. Итак, мы возвращаемся к древним традициям в поисках мудрости, где бы ее ни находили. Мы не капитулируем перед прошлым и его суевериями, но приносим все дары, которые наше поколение приобрело на своем пути, чтобы помочь восстановить утраченный язык наших душ.

Вторая причина для подхода к этим древним символам с новым уважением состоит в том, что истинная индивидуация, кажется, имеет место только тогда, когда мысли, чувства и поведение объединяются вокруг центральной мифической системы, лежащей в основе «я». В какой-то степени, далеко за пределами нынешнего признания, миф о материализме служил таким интегрирующим агентом для современного общества, но это была интеграция, купленная за счет того, что является наиболее человечным, наиболее эстетичным и наиболее значимым в жизни.

Однако альтернативные миф-системы нелегко найти. Западная цивилизация за все свои столетия знала всего семь. С крахом материализма многие люди ощущают острый духовный голод и иногда вслепую и во всех направлениях тянутся за достаточным пропитанием. Однако часто они реагируют не только против самого материализма, но и против иудео-христианского мифа, который, похоже, оказался столь неэффективным в сдерживании продвижения материализма. Некоторые смотрят на Восток, не осознавая, что содержание их собственного бессознательного все еще в значительной степени обусловлено библейским мифом. Даже когда в восточной мысли открываются идеи исключительной ценности, невозможно полностью интегрировать их до тех пор, пока они не найдут нишу в основном мифе или пока основной миф не будет изменен, чтобы приспособиться к ним. Поскольку практически все религии во всех культурах говорят об ангелах, духах и демонах, традиционные религии в некотором смысле являются естественными союзниками против материализма и могут взаимно обогащать друг друга. Но простой духовный кочевой образ жизни - эта бесцельная страсть к путешествиям, которая характеризует так много нынешнего брожения, - вряд ли окажется более эффективным против укоренившегося, дряхлого материализма, чем романтизм до него. Только возрождение мощного контр-мифа, способного включить действительные аспекты материализма, отбросив все остальное, сможет обеспечить «новую эру», которую провозглашают столь многие неоромантисты.

Винк, Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей - Невидимые силы, определяющие человеческое существование

Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].

(Современное богословие).

Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 490 с.

ISBN 9781506453835 (англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

Wink, Walter. Unmasking the Powers:The Invisible Powers That Determine Human Existence

Fortress Press, 1986.

Print ISBN 9780800619022

Ebook ISBN 9781506453835 (англ.)

Винк, Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей - Невидимые силы, определяющие человеческое существование - Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1. Сатан

Сатан как слуга Бога

Сатан как персонификация зла

Сатан как хамелеон

Конец сатаны

Глава 2. Демоны

Внешняя личностная одержимость

Внутренняя личностная одержимость

Коллективная одержимость

Как справится с нашими демонами

Глава 3. Ангелы церквей

Что такое – Ангел?

Личность и призвание ангелов

Распознавание ангела церкви

Служение ангелу церкви

Реальный случай

Глава 4. Ангелы народов

Ангелы – боги народов

Личность и призвание ангелов над народами

Служение духовности народа

Глава 5. Боги

Боги реальны

Реабилитация богов

Отношение к богам

Глава 6. Элементы Вселенной

Элементы, как основные принципы Вселенной

Идолопоклонство перед стихиями

Элементы как теофании

Глава 7. Ангелы природы

Ангелы природы и возникающее новое мировоззрение

Ангелы природы и экологическая справедливость

Ангелы природы и поклонение

Эпилог