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Винк Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей

Винк Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Современное богословие Эсхатос (33 books)

Ангелы, духи, духовные начальства и власти, боги, сатана - это, наряду со всеми другими духовными реальностями, не подлежит упоминанию в нашей культуре. В господствующем материалистическом мировоззрении им абсолютно нет места. Эти архаические пережитки суеверного прошлого невыразимы, потому что современный секуляризм просто не имеет категорий, словарного запаса, никаких предпосылок, с помощью которых можно было бы распознать, что именно было в реальном опыте людей, благодаря которым эти слова стали их речью. И это имеет массивное сопротивление даже думать об этих явлениях, сразившись так долго и упорно, чтобы избавиться от каждого пережитка трансцендентности. 

Зачем же тогда беспокоить светский материализм «возвращением угнетенных», этих «духовных воинств… в небесных местах» и им подобных, добрых и злых? Есть несколько веских причин. Первый состоит в том, что сам материализм неизлечимо болен и, будем надеяться, находится в процессе замены мировоззрением, способным уважать непреходящие ценности современной науки, не поддаваясь ее редукционизму. В этом возникающем мировоззрении духовность будет восприниматься как внутренность материальных, органических и социальных сущностей, как я предложил в томе 1 книги «Власти (наименование властей)». 

Однако, подавляя духовное так долго, мы больше не имеем к нему доступа. Колодцы духа иссякли. За несколько поколений мы вряд ли сможем заново открыть то, чему человечеству потребовались тысячелетия, чтобы научиться дорогостоящим методом проб и ошибок. Итак, мы возвращаемся к древним традициям в поисках мудрости, где бы ее ни находили. Мы не капитулируем перед прошлым и его суевериями, но приносим все дары, которые наше поколение приобрело на своем пути, чтобы помочь восстановить утраченный язык наших душ. 

Вторая причина для подхода к этим древним символам с новым уважением состоит в том, что истинная индивидуация, кажется, имеет место только тогда, когда мысли, чувства и поведение объединяются вокруг центральной мифической системы, лежащей в основе «я». В какой-то степени, далеко за пределами нынешнего признания, миф о материализме служил таким интегрирующим агентом для современного общества, но это была интеграция, купленная за счет того, что является наиболее человечным, наиболее эстетичным и наиболее значимым в жизни. 

Однако альтернативные миф-системы нелегко найти. Западная цивилизация за все свои столетия знала всего семь. С крахом материализма многие люди ощущают острый духовный голод и иногда вслепую и во всех направлениях тянутся за достаточным пропитанием. Однако часто они реагируют не только против самого материализма, но и против иудео-христианского мифа, который, похоже, оказался столь неэффективным в сдерживании продвижения материализма. Некоторые смотрят на Восток, не осознавая, что содержание их собственного бессознательного все еще в значительной степени обусловлено библейским мифом. Даже когда в восточной мысли открываются идеи исключительной ценности, невозможно полностью интегрировать их до тех пор, пока они не найдут нишу в основном мифе или пока основной миф не будет изменен, чтобы приспособиться к ним. Поскольку практически все религии во всех культурах говорят об ангелах, духах и демонах, традиционные религии в некотором смысле являются естественными союзниками против материализма и могут взаимно обогащать друг друга. Но простой духовный кочевой образ жизни - эта бесцельная страсть к путешествиям, которая характеризует так много нынешнего брожения, - вряд ли окажется более эффективным против укоренившегося, дряхлого материализма, чем романтизм до него. Только возрождение мощного контр-мифа, способного включить действительные аспекты материализма, отбросив все остальное, сможет обеспечить «новую эру», которую провозглашают столь многие неоромантисты. 

Винк, Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей - Невидимые силы, определяющие человеческое существование

  • Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].

  • (Современное богословие).

  • Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 490 с.

  • ISBN 9781506453835  (англ.) 

  • Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

  • Wink, Walter. Unmasking the Powers:The Invisible Powers That Determine Human Existence

  • Fortress Press, 1986.

  • Print ISBN 9780800619022

  • Ebook ISBN 9781506453835 (англ.) 

Винк, Уолтер - Власти -Том 2 - Разоблачение властей - Невидимые силы, определяющие человеческое существование - Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

Глава 1. Сатан

  • Сатан как слуга Бога

  • Сатан как персонификация зла

  • Сатан как хамелеон

  • Конец сатаны

Глава 2. Демоны

  • Внешняя личностная одержимость

  • Внутренняя личностная одержимость

  • Коллективная одержимость

  • Как справится с нашими демонами

Глава 3. Ангелы церквей

  • Что такое – Ангел?

  • Личность и призвание ангелов

  • Распознавание ангела церкви

  • Служение ангелу церкви

  • Реальный случай

Глава 4. Ангелы народов

  • Ангелы – боги народов

  • Личность и призвание ангелов над народами

  • Служение духовности народа

Глава 5. Боги

  • Боги реальны

  • Реабилитация богов

  • Отношение к богам

Глава 6. Элементы Вселенной

  • Элементы, как основные принципы Вселенной

  • Идолопоклонство перед стихиями

  • Элементы как теофании

Глава 7. Ангелы природы

  • Ангелы природы и возникающее новое мировоззрение

  • Ангелы природы и экологическая справедливость

  • Ангелы природы и поклонение

Эпилог

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author esxatos
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