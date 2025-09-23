Экзегетика Нового Завета - Гордон Фи

Однажды один студент спросил у моего бывшего коллеги по преподаванию Нового Завета, как ему научиться толкованию, — при этом он явно рассчитывал, что учитель укажет ему какую–то книгу. «Вам просто придется пройти курс обучения», — ответил мой коллега. В этом ответе без лишних слов выражено то, что известно всем, кто преподает Новый Завет: такой книги, которая могла бы служить учебником или руководством для студентов, желающих научиться толкованию Библии, начиная с азов и до завершающей научной работы по толкованию, просто не существует. Настоящая книга, как надеется автор, и должна заполнить эту брешь.

Главное в хорошем толковании — умение поставить правильные вопросы к тексту, чтобы понять, что собирался сказать автор. Правильные вопросы при толковании делятся на две основные категории: вопросы содержания (что сказано) и вопросы контекста (почему это сказано).

Контекстуальные вопросы могут быть двоякого рода: исторические и литературные. Исторический контекст — это характеристика общего исторического фона, на котором создавался данный памятник (например, город Коринф, его география, население, религия, экономика и т. д.), и характеристика того, что послужило толчком к созданию именно этого памятника (т. е., почему этот текст был написан). Литературный контекст — это характеристика того, почему данная вещь была сказана в данном месте проповеди или рассказа.

Вопросы содержания можно разделить на четыре основных вида: разбор текста (определение подлинных выражений автора), лексические сведения (значение слов), грамматические сведения (связь слов в предложении) и историко–культурный фон (взаимозависимость слов и идей и происхождения и культуры автора и его читателей).

Таким образом, хорошее толкование — это удачное соединение, сплав всех этих данных в единое целое в приемлемом для восприятия виде. Цель такого изложения — не показать оригинальность и уникальность мышления его автора, а проявить ясное понимание истинного намерения автора толкуемого текста.

Гордон Фи - Экзегетика Нового Завета

СПб.: Издание христианского общества «Библия для всех», 1995. — 128 с.

ISBN 5-7454-0073-0

Gordon D. Fee NEW TESTAMENT EXEGESIS A HANDBOOK FOR STUDENTS AND PASTORS

The Westminster Press

Научное редактирование: Северо-Западная библейская комиссия, Санкт-Петербургский христианский университет

Гордон Фи - Экзегетика Нового Завета - Содержание

Глава I. Руководство к развернутому толкованию

Глава II. Толкование и оригинальный текст

Глава III. Краткое руководство для проповеди на основе толкования

Глава IV. Литература в помощь толкованию

Гордон Фи - Экзегетика Нового Завета - Введение

Термин «толкование» используется в настоящей книге в намеренно ограниченном значении и характеризует историческое исследование смысла какого–то библейского текста. Толкование, таким образом, отвечает на вопрос, что хотел выразить библейский автор. Толкование рассматривает и что именно он сказал (само содержание текста), и почему он сказал это в данном месте (литературный контекст). Более того, толкование прежде всего концентрируется на цели: что хотел донести автор до своих первых читателей?

С исторической точки зрения более емким термином для науки интерпретации, в которую входило и толкование, была герменевтика. Но поскольку герменевтика стала больше концентрироваться на смысле как на существующей реальности — то есть на том, что эти древние тексты означают для нас, — я предпочел ограничить использование этого термина его более узким значением — «применение».

В данной книге рассматривается прежде всего сам процесс толкования. Таким образом, первоочередная задача студента, изучающего Библию, — понять текст Библии. Однако толкование не должно становиться конечной целью. Проповеди, посвященные толкованию, обычно сухи, как пыль, иногда информативны, но редко пророчески страстны и вдохновенны. Поэтому задача каждого изучающего Библию студента — научиться применять понимание текста — через его толкование — к современной церкви и миру. Для этого в настоящее руководство включены некоторые возможные приемы перехода «от текста к проповеди».

Процесс толкования и характер письменной работы по толкованию определяются в немалой степени теми целями, которые заставляют обратиться к какому–то определенному тексту. По существу, таких целей три:

Самостоятельная методическая работа над всей Библией. Попытка преодолеть трудности в восприятии какого–то известного своей сложностью отрывка (1 Кор. 7:14, 15:29 и т. д.). Подготовка к следующей воскресной проповеди или уроку, или к какой–то иной пасторской задаче подобного рода.

Преподаватели и авторы комментариев обычно обращаются к тексту по первой причине. На занятиях в классе студенты тоже занимаются этим и часто пишут работы по толкованию, «потому что так принято». Считается, что все больше и больше пасторов также будут осваивать этот процесс и не только для сиюминутных задач обучения или проповеди, но и для того, чтобы создать обширный запас библейского материала для своего служения.

Многие студенческие работы пишутся также по второй причине. Считается, что то, что усвоено при попытке разобрать «трудные тексты», может быть перенесено и на третью причину (проповедь и пастырское служение), наиболее распространенную — и насущную — причину, по которой священники обращаются к тексту Библии. Поэтому целая глава книги посвящена тому, как научиться толковать «в кратком виде» для подготовки к проповеди. Но невозможно хорошо толковать «в кратком виде», если сначала основательно не изучить весь процесс.