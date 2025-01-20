Смерть Александра Македонского вызвала у потенциальных преемников бешеную жадность и амбиции. Когда в 275 году до н.э. пыль окончательно осела, три основных преемника разделили империю Александра на три царства: Антигон стал правителем Македонии, Селевк и его наследники — в Сирии и Птолемей — в Египте.

Палестина в основном находилась под контролем Птолемеев до 198 г. до н.э., после чего перешла к потомку Селевка, Антиоху III. Мечта Александра об эллинизации начала осуществляться почти повсюду. Палестина не стала исключением. При преемниках Александра, Птолемеях и Селевкидах, новые порядки стали внедряться и там. Греческий язык получил широкое распространение, особенно среди городского населения. Греческая философия и литература продолжали культивироваться и высоко ценились многими евреями в Иерусалиме.

Но для Антиоха IV по имени Епифан (прославленный), который правил Сирией в 175-164 гг. до н.э. процесс эллинизации шел недостаточно быстро. Антиох был настоящим апостолом эллинизма. Он родился в Афинах и получил большую часть своего образования в этом городе, который олицетворял собой то, что значит быть греком. Он решил эллинизировать и тем самым объединить свое царство. Это, в свою очередь, уменьшило бы вероятность беспорядков и восстаний.

Однако расчет Антиоха оказался неверным. Как блестяще показал Эдди, процесс насильственной эллинизации в целом встретил сопротивление со стороны местных жителей, особенно сельского населения. То же самое было и в Палестине, где греческая культура народ совершенно не впечатляла, а греческая религия воспринималась как отступничество.

Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. — 320 с.

ISBN 978-5-905340-38-3

Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие - Содержание

ГЛАВА 1 ПАЛЕСТИНА ОТ ПТОЛЕМЕЕВ ДО БАР КОХБЫ

A. Птолемеи и Селевкиды в Палестине 323-166 гг. до н. э.

B. Хасмонеи 166-63 гг. до н. э.

C. Ироды

D. Прокураторы

E. Великая Иудейская война 66-73 (74) гг. н. э.

F. Время между войнами

G. Война бар Кохбы

H. Иосиф Флавий как исторический источник

ГЛАВА 2 ЕВРЕЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ, СЕКТЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

A. Институты

B. Секты

C. Религиозные движения

ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПАЛЕСТИНЕ

A. Социально-экономическая структура Палестины

B. Крестьянский дом и деревня

C. Налогообложение в Палестине во времена Иисуса

ГЛАВА 4 ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ИИСУСА

A. Поиски исторического Иисуса

B. Жизнь и служение Иисуса

C. Последняя неделя жизни Иисуса

ГЛАВА 5 ЕВАНГЕЛИЯ

A. Синоптическая проблема

B. Критика формы

C. Критика редакций

D. Авторство, дата, цель и содержание Синоптических Евангелий

E. Евангелие от Иоанна

ГЛАВА 6 КНИГА ДЕЯНИЙ И РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ

A. Авторство, дата, историчность и содержание Деяний

B. Характер ранней палестинской церкви

ГЛАВА 7 ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР В ПЕРИОД НОВОГО ЗАВЕТА

A. История Рима с 146 г. до н.э. по 135 г. н. э.

B. Общественная жизнь в городах Римской империи

C. Греко-римская религия и философия

ГЛАВА 8 ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА

A. Павел и его толкователи

B. Жизнь Павла до обращения

C. Обращение Павла

D. Противники Павла в церкви

E. Мученичество Павла

ГЛАВА 9 ПОСЛАНИЯ ПАВЛА

A. Послание к Римлянам

B. 1 Послание к Коринфянам

C. 2 Послание к Коринфянам

D. Послание к Галатам

E. Тюремные послания: Общее введение

F. Послание к Ефесянам

G. Послание к Филиппийцам

H. Послание к Колоссянам

I. Послание к Филимону

J. Фессалоникийская переписка

K. Пасторские послания: 1 и 2 Тимофею и Титу

ГЛАВА 10 СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

A. Послание К Евреям

B. Послание Иакова

C. 1 Послание Петра

D. 2 Послание Петра

E. Послание Иуды

ГЛАВА 11 ЛИТЕРАТУРА ИОАННА

A. Послания Иоанна

B. Откровение

ГЛАВА 12 ТЕКСТ И КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА

A. Текст

B. Канон Нового Завета

Приложение I: Хронология Нового Завета

Приложение II: Десять археологических находок

Приложение III: Раввинская литература и свитки Мертвого моря

Глоссарий

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