Фиенси - Введение в Новый Завет - книги и модуль BibleQuote
Смерть Александра Македонского вызвала у потенциальных преемников бешеную жадность и амбиции. Когда в 275 году до н.э. пыль окончательно осела, три основных преемника разделили империю Александра на три царства: Антигон стал правителем Македонии, Селевк и его наследники — в Сирии и Птолемей — в Египте.
Палестина в основном находилась под контролем Птолемеев до 198 г. до н.э., после чего перешла к потомку Селевка, Антиоху III. Мечта Александра об эллинизации начала осуществляться почти повсюду. Палестина не стала исключением. При преемниках Александра, Птолемеях и Селевкидах, новые порядки стали внедряться и там. Греческий язык получил широкое распространение, особенно среди городского населения. Греческая философия и литература продолжали культивироваться и высоко ценились многими евреями в Иерусалиме.
Но для Антиоха IV по имени Епифан (прославленный), который правил Сирией в 175-164 гг. до н.э. процесс эллинизации шел недостаточно быстро. Антиох был настоящим апостолом эллинизма. Он родился в Афинах и получил большую часть своего образования в этом городе, который олицетворял собой то, что значит быть греком. Он решил эллинизировать и тем самым объединить свое царство. Это, в свою очередь, уменьшило бы вероятность беспорядков и восстаний.
Однако расчет Антиоха оказался неверным. Как блестяще показал Эдди, процесс насильственной эллинизации в целом встретил сопротивление со стороны местных жителей, особенно сельского населения. То же самое было и в Палестине, где греческая культура народ совершенно не впечатляла, а греческая религия воспринималась как отступничество.
Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие
М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. — 320 с.
ISBN 978-5-905340-38-3
Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие - Содержание
ГЛАВА 1 ПАЛЕСТИНА ОТ ПТОЛЕМЕЕВ ДО БАР КОХБЫ
- A. Птолемеи и Селевкиды в Палестине 323-166 гг. до н. э.
- B. Хасмонеи 166-63 гг. до н. э.
- C. Ироды
- D. Прокураторы
- E. Великая Иудейская война 66-73 (74) гг. н. э.
- F. Время между войнами
- G. Война бар Кохбы
- H. Иосиф Флавий как исторический источник
ГЛАВА 2 ЕВРЕЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ, СЕКТЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- A. Институты
- B. Секты
- C. Религиозные движения
ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПАЛЕСТИНЕ
- A. Социально-экономическая структура Палестины
- B. Крестьянский дом и деревня
- C. Налогообложение в Палестине во времена Иисуса
ГЛАВА 4 ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ИИСУСА
- A. Поиски исторического Иисуса
- B. Жизнь и служение Иисуса
- C. Последняя неделя жизни Иисуса
ГЛАВА 5 ЕВАНГЕЛИЯ
- A. Синоптическая проблема
- B. Критика формы
- C. Критика редакций
- D. Авторство, дата, цель и содержание Синоптических Евангелий
- E. Евангелие от Иоанна
ГЛАВА 6 КНИГА ДЕЯНИЙ И РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ
- A. Авторство, дата, историчность и содержание Деяний
- B. Характер ранней палестинской церкви
ГЛАВА 7 ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР В ПЕРИОД НОВОГО ЗАВЕТА
- A. История Рима с 146 г. до н.э. по 135 г. н. э.
- B. Общественная жизнь в городах Римской империи
- C. Греко-римская религия и философия
ГЛАВА 8 ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА
- A. Павел и его толкователи
- B. Жизнь Павла до обращения
- C. Обращение Павла
- D. Противники Павла в церкви
- E. Мученичество Павла
ГЛАВА 9 ПОСЛАНИЯ ПАВЛА
- A. Послание к Римлянам
- B. 1 Послание к Коринфянам
- C. 2 Послание к Коринфянам
- D. Послание к Галатам
- E. Тюремные послания: Общее введение
- F. Послание к Ефесянам
- G. Послание к Филиппийцам
- H. Послание к Колоссянам
- I. Послание к Филимону
- J. Фессалоникийская переписка
- K. Пасторские послания: 1 и 2 Тимофею и Титу
ГЛАВА 10 СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
- A. Послание К Евреям
- B. Послание Иакова
- C. 1 Послание Петра
- D. 2 Послание Петра
- E. Послание Иуды
ГЛАВА 11 ЛИТЕРАТУРА ИОАННА
- A. Послания Иоанна
- B. Откровение
ГЛАВА 12 ТЕКСТ И КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА
- A. Текст
- B. Канон Нового Завета
Приложение I: Хронология Нового Завета
Приложение II: Десять археологических находок
Приложение III: Раввинская литература и свитки Мертвого моря
Глоссарий
ТАБЛИЦЫ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КАРТЫ
Супер! Спасибо.
Замечательная книга!
Супер!
Огромное спасибо! Отличное пособие по библеистике Нового Завета!