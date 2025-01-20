Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фиенси - Введение в Новый Завет - книги и модуль BibleQuote

Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, Educational
Смерть Александра Македонского вызвала у потенциальных преемников бешеную жадность и амбиции. Когда в 275 году до н.э. пыль окончательно осела, три основных преемника разделили империю Александра на три царства: Антигон стал правителем Македонии, Селевк и его наследники — в Сирии и Птолемей — в Египте.
Палестина в основном находилась под контролем Птолемеев до 198 г. до н.э., после чего перешла к потомку Селевка, Антиоху III. Мечта Александра об эллинизации начала осуществляться почти повсюду. Палестина не стала исключением. При преемниках Александра, Птолемеях и Селевкидах, новые порядки стали внедряться и там. Греческий язык получил широкое распространение, особенно среди городского населения. Греческая философия и литература продолжали культивироваться и высоко ценились многими евреями в Иерусалиме.
Но для Антиоха IV по имени Епифан (прославленный), который правил Сирией в 175-164 гг. до н.э. процесс эллинизации шел недостаточно быстро. Антиох был настоящим апостолом эллинизма. Он родился в Афинах и получил большую часть своего образования в этом городе, который олицетворял собой то, что значит быть греком. Он решил эллинизировать и тем самым объединить свое царство. Это, в свою очередь, уменьшило бы вероятность беспорядков и восстаний.
Однако расчет Антиоха оказался неверным. Как блестяще показал Эдди, процесс насильственной эллинизации в целом встретил сопротивление со стороны местных жителей, особенно сельского населения. То же самое было и в Палестине, где греческая культура народ совершенно не впечатляла, а греческая религия воспринималась как отступничество.

Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. — 320 с.
ISBN 978-5-905340-38-3

Дэвид Фиенси - Введение в Новый Завет. Контекст. Содержание. Богословие - Содержание

ГЛАВА 1 ПАЛЕСТИНА ОТ ПТОЛЕМЕЕВ ДО БАР КОХБЫ
  • A. Птолемеи и Селевкиды в Палестине 323-166 гг. до н. э.
  • B. Хасмонеи 166-63 гг. до н. э.
  • C. Ироды
  • D. Прокураторы
  • E. Великая Иудейская война 66-73 (74) гг. н. э.
  • F. Время между войнами
  • G. Война бар Кохбы
  • H. Иосиф Флавий как исторический источник
ГЛАВА 2 ЕВРЕЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ, СЕКТЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
  • A. Институты
  • B. Секты
  • C. Религиозные движения
ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПАЛЕСТИНЕ
  • A. Социально-экономическая структура Палестины
  • B. Крестьянский дом и деревня
  • C. Налогообложение в Палестине во времена Иисуса
ГЛАВА 4 ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ИИСУСА
  • A. Поиски исторического Иисуса
  • B. Жизнь и служение Иисуса
  • C. Последняя неделя жизни Иисуса
ГЛАВА 5 ЕВАНГЕЛИЯ
  • A. Синоптическая проблема
  • B. Критика формы
  • C. Критика редакций
  • D. Авторство, дата, цель и содержание Синоптических Евангелий
  • E. Евангелие от Иоанна
ГЛАВА 6 КНИГА ДЕЯНИЙ И РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ
  • A. Авторство, дата, историчность и содержание Деяний
  • B. Характер ранней палестинской церкви
ГЛАВА 7 ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР В ПЕРИОД НОВОГО ЗАВЕТА
  • A. История Рима с 146 г. до н.э. по 135 г. н. э.
  • B. Общественная жизнь в городах Римской империи
  • C. Греко-римская религия и философия
ГЛАВА 8 ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА
  • A. Павел и его толкователи
  • B. Жизнь Павла до обращения
  • C. Обращение Павла
  • D. Противники Павла в церкви
  • E. Мученичество Павла
ГЛАВА 9 ПОСЛАНИЯ ПАВЛА
  • A. Послание к Римлянам
  • B. 1 Послание к Коринфянам
  • C. 2 Послание к Коринфянам
  • D. Послание к Галатам
  • E. Тюремные послания: Общее введение
  • F. Послание к Ефесянам
  • G. Послание к Филиппийцам
  • H. Послание к Колоссянам
  • I. Послание к Филимону
  • J. Фессалоникийская переписка
  • K. Пасторские послания: 1 и 2 Тимофею и Титу
ГЛАВА 10 СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
  • A. Послание К Евреям
  • B. Послание Иакова
  • C. 1 Послание Петра
  • D. 2 Послание Петра
  • E. Послание Иуды
ГЛАВА 11 ЛИТЕРАТУРА ИОАННА
  • A. Послания Иоанна
  • B. Откровение
ГЛАВА 12 ТЕКСТ И КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА
  • A. Текст
  • B. Канон Нового Завета
Приложение I: Хронология Нового Завета
Приложение II: Десять археологических находок
Приложение III: Раввинская литература и свитки Мертвого моря
Глоссарий
ТАБЛИЦЫ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КАРТЫ
Views 1 290
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (4 comments)

Y
youesxatos 2 years ago

Супер! Спасибо.
D
deynar 4 years ago

Замечательная книга!
T
Tov 4 years ago

Супер!
E
esxatos 4 years ago

Огромное спасибо! Отличное пособие по библеистике Нового Завета!

Related Books

All Books