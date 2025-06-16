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Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду

Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Многие люди скажут вам, что такого явления, как Новоорлеанское Вуду, не существует. По их словам, всё началось с маркетинговой кампанией по привлечению туристов. Позже несколько скучающих белых людей создали «Традицию», прочитав несколько книг об африканской и афро-карибской религии, а затем они объединили эту информацию с афроамериканской народной магией, виккой, герметизмом и почти всем остальным, что было достаточно «таинственным» и «жутковатым». Эти критические замечания не совсем беспочвенны. И всё же они упускают из виду главное: Новоорлеанское Вуду стало для многих мощной и значимой религиозной традицией.

Критики, возможно, правы. Возможно, гаитянское Вуду и не сохранилось до наших дней в луизианской глуши и протоках. Но, как и большинство мифов о сотворении мира, эти истории указывают на более глубокую истину. В Кресент-Сити есть что-то магическое, некая сила, которая питает Новоорлеанское Вуду и привлекает людей для паломничеств и вечеринок (которые часто тесно связаны, несмотря на то, что вы, возможно, слышали в воскресной школе). Объяснения могут не соответствовать действительности в буквальном смысле, но это не важно. Важно то, что мифы о сотворении мира указывают на нечто, требующее объяснения.

Французский философ Жан Бодрийяр говорил о симулякрах — знаках, символах и симуляции, которые воспринимаются как реальность и становятся ею. По его словам, «Симуляция... это создание с помощью моделей реального, не имеющего происхождения или реальности: гиперреального». Территория больше не предшествует карте. Тем не менее, именно карта предшествует территории — прецессия симулякров порождает территорию.

Возможно, легенды породили Новоорлеанское Вуду. Если это так, то это творение уже давно живет своей собственной жизнью. Миф породил множество деток и призвал других слушать и учиться под коваными балконами города. Но многие считают, что за этими историями стоит что-то еще. Они почувствовали реальность, стоящую за магией; они испили воды из озера Понтшартрен, и теперь город объявил их своими.

Возможно, вы почувствуете, как город зовет вас во снах. Возможно, вы мечтаете о его ярко раскрашенных коттеджах и джазовых оркестрах, играющих на её улицах. А может быть, вы просто ищете новое духовное развлечение.

Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду

Перевод с английского: Suleiman Ancients
Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 316 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-521-4
ББК 86.42
УДК 133.52+141+339

Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду — Содержание

  • Введение
  • Часть I. История
    • 1. Рождённый на протоке
    • 2. Из Сан-Доминго в Вашингтон
    • 3. Король хлопок, госпожа Свобода и Джим Кроу
    • 4. (Вос)создание «новоорлеанского вуду»
    • 5. Когда дамба прорвалась
  • Часть II. Традиции
    • 6. Мардигра
    • 7. Музыка
    • 8. Еда
    • 9. Храмы вуду и сувенирные магазины
    • 10. Жрецы, жрицы, хунганы, мамбо и люди-цыплята
  • Часть III. Духи
    • 11. Старик на перекрестке. Папа Ла-Бас
    • 12. Божья Матерь. Дева Мария
    • 13. Змей. Ли Ифанд Зомби
    • 14. Королева вуду Мари Лаво
    • 15. «Воинство»: Джо Ферэйл, Сент-Маррон и Йон Сью
    • 16. Чудотворцы: святой Экспедит, святой Иуда, святой Рох
    • 17. Приносящие удачу: святой Иосиф, Ассонкер, Джон Завоеватель
    • 18. Индейцы: Черный Ястреб и духовные церкви
    • 19. Корни: мёртвые и кладбища Нового Орлеана
  • Часть IV. Практика
    • 20. Свечи
    • 21. Масло
    • 22. Куклы-духи
    • 23. Руки моджо и мешочки гри-гри
    • 24. Предсказание будущего
  • Часть V. Просто погостить или осесть
    • 25. Посещение Большого Изи
    • 26. Переезд в Новый Орлеан
  • Послесловие. Глубоководный горизонт и неукротимый дух Луизианы
  • Об авторе
Views 218
Rating 4.8 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (2)

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