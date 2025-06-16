Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду
Многие люди скажут вам, что такого явления, как Новоорлеанское Вуду, не существует. По их словам, всё началось с маркетинговой кампанией по привлечению туристов. Позже несколько скучающих белых людей создали «Традицию», прочитав несколько книг об африканской и афро-карибской религии, а затем они объединили эту информацию с афроамериканской народной магией, виккой, герметизмом и почти всем остальным, что было достаточно «таинственным» и «жутковатым». Эти критические замечания не совсем беспочвенны. И всё же они упускают из виду главное: Новоорлеанское Вуду стало для многих мощной и значимой религиозной традицией.
Критики, возможно, правы. Возможно, гаитянское Вуду и не сохранилось до наших дней в луизианской глуши и протоках. Но, как и большинство мифов о сотворении мира, эти истории указывают на более глубокую истину. В Кресент-Сити есть что-то магическое, некая сила, которая питает Новоорлеанское Вуду и привлекает людей для паломничеств и вечеринок (которые часто тесно связаны, несмотря на то, что вы, возможно, слышали в воскресной школе). Объяснения могут не соответствовать действительности в буквальном смысле, но это не важно. Важно то, что мифы о сотворении мира указывают на нечто, требующее объяснения.
Французский философ Жан Бодрийяр говорил о симулякрах — знаках, символах и симуляции, которые воспринимаются как реальность и становятся ею. По его словам, «Симуляция... это создание с помощью моделей реального, не имеющего происхождения или реальности: гиперреального». Территория больше не предшествует карте. Тем не менее, именно карта предшествует территории — прецессия симулякров порождает территорию.
Возможно, легенды породили Новоорлеанское Вуду. Если это так, то это творение уже давно живет своей собственной жизнью. Миф породил множество деток и призвал других слушать и учиться под коваными балконами города. Но многие считают, что за этими историями стоит что-то еще. Они почувствовали реальность, стоящую за магией; они испили воды из озера Понтшартрен, и теперь город объявил их своими.
Возможно, вы почувствуете, как город зовет вас во снах. Возможно, вы мечтаете о его ярко раскрашенных коттеджах и джазовых оркестрах, играющих на её улицах. А может быть, вы просто ищете новое духовное развлечение.
Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду
Перевод с английского: Suleiman Ancients
Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 316 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-521-4
ББК 86.42
УДК 133.52+141+339
Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду — Содержание
- Введение
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Часть I. История
- 1. Рождённый на протоке
- 2. Из Сан-Доминго в Вашингтон
- 3. Король хлопок, госпожа Свобода и Джим Кроу
- 4. (Вос)создание «новоорлеанского вуду»
- 5. Когда дамба прорвалась
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Часть II. Традиции
- 6. Мардигра
- 7. Музыка
- 8. Еда
- 9. Храмы вуду и сувенирные магазины
- 10. Жрецы, жрицы, хунганы, мамбо и люди-цыплята
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Часть III. Духи
- 11. Старик на перекрестке. Папа Ла-Бас
- 12. Божья Матерь. Дева Мария
- 13. Змей. Ли Ифанд Зомби
- 14. Королева вуду Мари Лаво
- 15. «Воинство»: Джо Ферэйл, Сент-Маррон и Йон Сью
- 16. Чудотворцы: святой Экспедит, святой Иуда, святой Рох
- 17. Приносящие удачу: святой Иосиф, Ассонкер, Джон Завоеватель
- 18. Индейцы: Черный Ястреб и духовные церкви
- 19. Корни: мёртвые и кладбища Нового Орлеана
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Часть IV. Практика
- 20. Свечи
- 21. Масло
- 22. Куклы-духи
- 23. Руки моджо и мешочки гри-гри
- 24. Предсказание будущего
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Часть V. Просто погостить или осесть
- 25. Посещение Большого Изи
- 26. Переезд в Новый Орлеан
- Послесловие. Глубоководный горизонт и неукротимый дух Луизианы
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