Многие люди скажут вам, что такого явления, как Новоорлеанское Вуду, не существует. По их словам, всё началось с маркетинговой кампанией по привлечению туристов. Позже несколько скучающих белых людей создали «Традицию», прочитав несколько книг об африканской и афро-карибской религии, а затем они объединили эту информацию с афроамериканской народной магией, виккой, герметизмом и почти всем остальным, что было достаточно «таинственным» и «жутковатым». Эти критические замечания не совсем беспочвенны. И всё же они упускают из виду главное: Новоорлеанское Вуду стало для многих мощной и значимой религиозной традицией.

Критики, возможно, правы. Возможно, гаитянское Вуду и не сохранилось до наших дней в луизианской глуши и протоках. Но, как и большинство мифов о сотворении мира, эти истории указывают на более глубокую истину. В Кресент-Сити есть что-то магическое, некая сила, которая питает Новоорлеанское Вуду и привлекает людей для паломничеств и вечеринок (которые часто тесно связаны, несмотря на то, что вы, возможно, слышали в воскресной школе). Объяснения могут не соответствовать действительности в буквальном смысле, но это не важно. Важно то, что мифы о сотворении мира указывают на нечто, требующее объяснения.

Французский философ Жан Бодрийяр говорил о симулякрах — знаках, символах и симуляции, которые воспринимаются как реальность и становятся ею. По его словам, «Симуляция... это создание с помощью моделей реального, не имеющего происхождения или реальности: гиперреального». Территория больше не предшествует карте. Тем не менее, именно карта предшествует территории — прецессия симулякров порождает территорию.

Возможно, легенды породили Новоорлеанское Вуду. Если это так, то это творение уже давно живет своей собственной жизнью. Миф породил множество деток и призвал других слушать и учиться под коваными балконами города. Но многие считают, что за этими историями стоит что-то еще. Они почувствовали реальность, стоящую за магией; они испили воды из озера Понтшартрен, и теперь город объявил их своими.

Возможно, вы почувствуете, как город зовет вас во снах. Возможно, вы мечтаете о его ярко раскрашенных коттеджах и джазовых оркестрах, играющих на её улицах. А может быть, вы просто ищете новое духовное развлечение.

Кеназ Филан — Справочник по новоорлеанскому вуду

Перевод с английского: Suleiman Ancients

Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 316 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-521-4

ББК 86.42

УДК 133.52+141+339

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