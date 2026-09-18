Філарет Патріарх - Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7
До сьомого тому праць Святійшого Патріарха увійшли його твори — проповіді, доповіді, послання, інтерв’ю, статті, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся багатогранна його діяльність часточкою відображені в цьому томі праць. Особливу увагу привертають проповіді, виголошені у Володимирському кафедральному соборі протягом останнього часу. Їх актуальність редакція пов’язує зі здатністю Церкви реагувати на духовно-моральні виклики сучасності.
Праці Патріарха Філарета редакція представляє як частину богословської спадщини сучасної української церковної думки. Водночас сьомий том покликаний дати читачеві матеріал для розуміння двох наскрізних питань збірника: навіщо Україні єдина Помісна Православна Церква і яким чином мають будуватися церковно-державні відносини. Саме поєднання богословської, пастирської, суспільної та церковно-історичної проблематики визначає своєрідність цього тому.
Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. 799 с. Редактор Г. Гудима. На титульній сторінці видання зазначено Патріарха Філарета та Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату.
ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-24-8 (т. 7)
Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7 – Зміст
Проповіді
Про безгрішність і божественність Ісуса Христа. Слово про любов до Бога
Не говори неправди
Чи можна відспівувати нехрещених?
Слово проти корупції
Проти розділення
Чи потрібна людині свобода?
Про шлюб і розлучення
Слово про пізнання Бога, або що між вірою і наукою немає протиріччя
Слово про можливість явлення померлих живим
Чи є спасіння в інших релігіях?
Слово проти одностатевих шлюбів і содомського гріха
Чи має сенс подвиг преподобних отців?
Промови
Привітання Президенту України Леоніду Кучмі після вступу на посаду
Вітання з 2000-літтям Різдва Христового
Слово на зустрічі з Папою Римським Іоанном Павлом II
Привітання III Форуму світового українства
Слово на відкритті вистави «Український вертеп» у Нью-Йорку в ООН
Слово з нагоди 40-річчя архіпастирського служіння
Послання з нагоди 10-ї річниці Об’єднавчого Собору
Слово про події «харківського собору» та Об’єднавчого Собору
Слово з нагоди 100-річчя Святого Письма українською мовою
Жити і працювати за Господніми заповідями
Любов у собі плекаймо!
Заключне слово на урочистій академії з нагоди 75-ліття
Слова і промови у Володимирському соборі та на майдані Незалежності
Промова на випуску Київських духовних шкіл
Слова пам’яті жертв Голодомору
Промови до Дня незалежності України
Слова під час архіпастирських візитів і церковно-громадських форумів
Слово про створення єдиної Помісної Православної Церкви України
Послання
Різдвяні послання 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 і 2006/2007 років
Пасхальні послання 2003, 2004, 2005, 2006 і 2007 років
Слова при врученні архіпастирських жезлів
Паїсію (Дмоховському)
Степану (Біляку)
Євсевію (Політилу)
Сергію (Горобцову)
Всеволоду (Матвієвському)
Кирилу (Михайлюку)
Іоанну (Яременку)
Мефодію (Срібняку)
Феодосію (Пайкушу)
Хризостому (Мпакомітросу)
Філарету (Панку)
Михаїлу (Бондарчуку)
Нестору (Писику)
Федору (Бубнюку)
Севастіану (Возняку)
Матфею (Шевчуку)
Доповіді
Доповідь на Помісному Соборі
Доповідь на Всеукраїнському церковно-громадському форумі «За єдину Помісну Українську Православну Церкву»
Виступ на Всеукраїнському з’їзді молоді
Доповідь на II Всеукраїнському форумі «За Українську Помісну Православну Церкву»
Інтерв’ю
Закон духовного буття
Святкуючи Різдво Христове, пам’ятаймо про його духовну сутність
Інтерв’ю про переговори Московського і Константинопольського Патріархатів
Патріарх Філарет про Церкву та політику
Усе добро від людини починається з правди
Хочемо, щоб Церква виховувала в дусі патріотизму до України
Проти «Закону Божого» може виступати ворог Господа Бога — сатана
Заборони — ознака слабкості
Церква завжди була душею українського народу
Шлях служіння Богові і людям
Щоб люди до храму не їздили, а ходили
Про духовні проблеми українського суспільства, християнську мораль та етику
Чи може існувати держава без міцної духовної основи?
Про роззброєння, державність, правду та суспільне служіння Церкви
Прямий ефір зі слухачами Всесвітньої служби Радіо України
Не ворогувати, а разом відроджувати духовність суспільства
Відповіді читачам церковних і світських видань
Через терни — до об’єднання
Виховуймо дитину у світлі християнської етики
Щоб людина стала Богом
Українство, українознавство і віра православна
Якщо віра слабка — не спокушайтесь
Інтерв’ю про українське православ’я, автокефалію, церковно-державні відносини та особистий шлях
Час для єдиної незалежної Церкви вже настав
Усе, що хвилює суспільство, хвилює й Церкву
Все залежить від Бога
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