Філарет Патріарх - Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7

До сьомого тому праць Святійшого Патріарха увійшли його твори — проповіді, доповіді, послання, інтерв’ю, статті, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся багатогранна його діяльність часточкою відображені в цьому томі праць. Особливу увагу привертають проповіді, виголошені у Володимирському кафедральному соборі протягом останнього часу. Їх актуальність редакція пов’язує зі здатністю Церкви реагувати на духовно-моральні виклики сучасності.

Праці Патріарха Філарета редакція представляє як частину богословської спадщини сучасної української церковної думки. Водночас сьомий том покликаний дати читачеві матеріал для розуміння двох наскрізних питань збірника: навіщо Україні єдина Помісна Православна Церква і яким чином мають будуватися церковно-державні відносини. Саме поєднання богословської, пастирської, суспільної та церковно-історичної проблематики визначає своєрідність цього тому.

Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. 799 с. Редактор Г. Гудима. На титульній сторінці видання зазначено Патріарха Філарета та Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату.

ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-24-8 (т. 7)

Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7 – Зміст