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Філарет Патріарх - Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7

Філарет Патріарх - Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History, *Biographies Memoirs

До сьомого тому праць Святійшого Патріарха увійшли його твори — проповіді, доповіді, послання, інтерв’ю, статті, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся багатогранна його діяльність часточкою відображені в цьому томі праць. Особливу увагу привертають проповіді, виголошені у Володимирському кафедральному соборі протягом останнього часу. Їх актуальність редакція пов’язує зі здатністю Церкви реагувати на духовно-моральні виклики сучасності.

Праці Патріарха Філарета редакція представляє як частину богословської спадщини сучасної української церковної думки. Водночас сьомий том покликаний дати читачеві матеріал для розуміння двох наскрізних питань збірника: навіщо Україні єдина Помісна Православна Церква і яким чином мають будуватися церковно-державні відносини. Саме поєднання богословської, пастирської, суспільної та церковно-історичної проблематики визначає своєрідність цього тому.

Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. 799 с. Редактор Г. Гудима. На титульній сторінці видання зазначено Патріарха Філарета та Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату.
ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-24-8 (т. 7)

Філарет – Проповіді, промови, послання, доповіді, інтерв’ю – Том 7 – Зміст

  1. Проповіді

    • Про безгрішність і божественність Ісуса Христа. Слово про любов до Бога

    • Не говори неправди

    • Чи можна відспівувати нехрещених?

    • Слово проти корупції

    • Проти розділення

    • Чи потрібна людині свобода?

    • Про шлюб і розлучення

    • Слово про пізнання Бога, або що між вірою і наукою немає протиріччя

    • Слово про можливість явлення померлих живим

    • Чи є спасіння в інших релігіях?

    • Слово проти одностатевих шлюбів і содомського гріха

    • Чи має сенс подвиг преподобних отців?

  2. Промови

    • Привітання Президенту України Леоніду Кучмі після вступу на посаду

    • Вітання з 2000-літтям Різдва Христового

    • Слово на зустрічі з Папою Римським Іоанном Павлом II

    • Привітання III Форуму світового українства

    • Слово на відкритті вистави «Український вертеп» у Нью-Йорку в ООН

    • Слово з нагоди 40-річчя архіпастирського служіння

    • Послання з нагоди 10-ї річниці Об’єднавчого Собору

    • Слово про події «харківського собору» та Об’єднавчого Собору

    • Слово з нагоди 100-річчя Святого Письма українською мовою

    • Жити і працювати за Господніми заповідями

    • Любов у собі плекаймо!

    • Заключне слово на урочистій академії з нагоди 75-ліття

    • Слова і промови у Володимирському соборі та на майдані Незалежності

    • Промова на випуску Київських духовних шкіл

    • Слова пам’яті жертв Голодомору

    • Промови до Дня незалежності України

    • Слова під час архіпастирських візитів і церковно-громадських форумів

    • Слово про створення єдиної Помісної Православної Церкви України

  3. Послання

    • Різдвяні послання 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 і 2006/2007 років

    • Пасхальні послання 2003, 2004, 2005, 2006 і 2007 років

  4. Слова при врученні архіпастирських жезлів

    • Паїсію (Дмоховському)

    • Степану (Біляку)

    • Євсевію (Політилу)

    • Сергію (Горобцову)

    • Всеволоду (Матвієвському)

    • Кирилу (Михайлюку)

    • Іоанну (Яременку)

    • Мефодію (Срібняку)

    • Феодосію (Пайкушу)

    • Хризостому (Мпакомітросу)

    • Філарету (Панку)

    • Михаїлу (Бондарчуку)

    • Нестору (Писику)

    • Федору (Бубнюку)

    • Севастіану (Возняку)

    • Матфею (Шевчуку)

  5. Доповіді

    • Доповідь на Помісному Соборі

    • Доповідь на Всеукраїнському церковно-громадському форумі «За єдину Помісну Українську Православну Церкву»

    • Виступ на Всеукраїнському з’їзді молоді

    • Доповідь на II Всеукраїнському форумі «За Українську Помісну Православну Церкву»

  6. Інтерв’ю

    • Закон духовного буття

    • Святкуючи Різдво Христове, пам’ятаймо про його духовну сутність

    • Інтерв’ю про переговори Московського і Константинопольського Патріархатів

    • Патріарх Філарет про Церкву та політику

    • Усе добро від людини починається з правди

    • Хочемо, щоб Церква виховувала в дусі патріотизму до України

    • Проти «Закону Божого» може виступати ворог Господа Бога — сатана

    • Заборони — ознака слабкості

    • Церква завжди була душею українського народу

    • Шлях служіння Богові і людям

    • Щоб люди до храму не їздили, а ходили

    • Про духовні проблеми українського суспільства, християнську мораль та етику

    • Чи може існувати держава без міцної духовної основи?

    • Про роззброєння, державність, правду та суспільне служіння Церкви

    • Прямий ефір зі слухачами Всесвітньої служби Радіо України

    • Не ворогувати, а разом відроджувати духовність суспільства

    • Відповіді читачам церковних і світських видань

    • Через терни — до об’єднання

    • Виховуймо дитину у світлі християнської етики

    • Щоб людина стала Богом

    • Українство, українознавство і віра православна

    • Якщо віра слабка — не спокушайтесь

    • Інтерв’ю про українське православ’я, автокефалію, церковно-державні відносини та особистий шлях

    • Час для єдиної незалежної Церкви вже настав

    • Усе, що хвилює суспільство, хвилює й Церкву

    • Все залежить від Бога

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
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