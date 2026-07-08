Шеститомне зібрання праць Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Філарета являє собою фундаментальний корпус текстів, що охоплює понад сорок років його архіпастирського, богословського та суспільно-політичного служіння. До перших томів увійшли проникливі проповіді, виголошені у Володимирському кафедральному соборі міста Києва, які поєднують глибокий євангельський аналіз із гострими викликами сучасності, а також аскетичні повчання про християнські чесноти та боротьбу з гріховними пороками суспільства.

Наступні томи акумулюють офіційні різдвяні та пасхальні послання до української православної пастви, науково-богословські статті, унікальні екзегетичні коментарі до новозавітних текстів, а також доповіді та інтерв'ю, що детально фіксують тернистий шлях виборювання канонічної самостійності та автокефалії Української Церкви у дев'яностих роках. Видання є незамінним джерелом для дослідників новітньої церковної історії, догматики, еклезіології та гомілетики.

Філарет Патріарх – Зібрання творів – Проповіді, послання, промови, статті, доповіді, інтерв'ю в шести томах

К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999–2010. – 6 т.

ISBN 966-7567-04-4

Філарет Патріарх – Зібрання творів – Зміст