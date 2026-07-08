Філарет Патріарх - Зібрання творів
Шеститомне зібрання праць Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Філарета являє собою фундаментальний корпус текстів, що охоплює понад сорок років його архіпастирського, богословського та суспільно-політичного служіння. До перших томів увійшли проникливі проповіді, виголошені у Володимирському кафедральному соборі міста Києва, які поєднують глибокий євангельський аналіз із гострими викликами сучасності, а також аскетичні повчання про християнські чесноти та боротьбу з гріховними пороками суспільства.
Наступні томи акумулюють офіційні різдвяні та пасхальні послання до української православної пастви, науково-богословські статті, унікальні екзегетичні коментарі до новозавітних текстів, а також доповіді та інтерв'ю, що детально фіксують тернистий шлях виборювання канонічної самостійності та автокефалії Української Церкви у дев'яностих роках. Видання є незамінним джерелом для дослідників новітньої церковної історії, догматики, еклезіології та гомілетики.
Філарет Патріарх – Зібрання творів – Проповіді, послання, промови, статті, доповіді, інтерв'ю в шести томах
К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999–2010. – 6 т.
ISBN 966-7567-04-4
Філарет Патріарх – Зібрання творів – Зміст
Том 1. Проповіді
Духовний пастир нації
Шлях до святительського служіння
Проповіді
Том 2. Проповіді
Про християнські чесноти
Проповідь на Новий рік
Проповіді на слова канону св. Андрія Критського
Дні пам'яті святих
Том 3. Послання. Промови
Різдвяні послання
Пасхальні послання
Промови при врученні архиєрейського жезла нововисвяченим єпископам
Tom 4. Статті. Доповіді
Різдво Христове (Православне тлумачення Євангелія від Матфея і від Луки)
Відкриття Йосифу таїни втілення Сина Божого
Наукові статті, виступи та тлумачення євангельських подій
Том 5. Доповіді
Тисячоліття Хрещення Руси (Доповідь на Помісному Соборі)
Проблеми у Вселенському Православ'ї та міжправославний діалог
Становлення автокефалії Української Православної Церкви
Том 6. Інтерв'ю
Мазепа і Філарет (Історико-канонічний аналіз)
Інтерв'ю Екзарха України кореспондентові АПН
Жити надією (Суспільно-богословські інтерв'ю)
Новітня історія Українського Православ'я та автокефальний рух
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