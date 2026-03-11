Филат - История евангельских движений в Бессарабии

Книга Василе Филата «История евангельских движений в Бессарабии в составе Российской империи (1812–1918)» представляет собой фундаментальное историческое исследование, проливающее свет на малоизученные страницы духовной жизни Пруто-Днестровского междуречья. Автор ставит перед собой задачу проследить зарождение и развитие различных ветвей протестантизма в регионе — от появления первых колонистов-меннонитов и лютеран до формирования самобытных общин баптистов и евангельских христиан среди коренного населения. Основная идея произведения заключается в том, что евангельское движение в Бессарабии не было лишь внешним заимствованием, а стало результатом глубокого духовного поиска местных жителей, искавших живой веры в условиях жесткого государственного и церковного контроля Российской империи.

Содержательная часть монографии охватывает более чем вековой период, детально описывая правовой статус и быт религиозных меньшинств. Филат кропотливо восстанавливает хронику миссионерской деятельности, анализирует влияние немецких и швейцарских поселенцев на местную среду и описывает первые случаи обращения молдаван и русских в евангельскую веру. Автор уделяет значительное внимание периодам преследований, когда верующие подвергались ссылкам и штрафам, а также периоду после 1905 года, когда манифест о веротерпимости дал мощный импульс для роста общин. В книге используются богатые архивные данные, списки первых пресвитеров и воспоминания очевидцев, что превращает её в ценный справочник по генеалогии и церковной истории региона.

Текст написан в строгом научно-исследовательском стиле, но при этом сохраняет уважительное и сочувственное отношение к героям повествования, сохранившим верность своим убеждениям вопреки давлению системы. Василе Филат мастерски показывает, как многонациональный характер Бессарабии способствовал уникальному переплетению различных традиций, сформировав особый облик евангельского братства в этом крае. Работа служит важным вкладом в современное религиоведение и историю Молдавии, помогая осознать глубокие исторические корни протестантизма на этой земле. Это чтение, необходимое каждому, кто хочет понять, как формировалась религиозная идентичность Восточной Европы в контексте имперской политики XIX века.

Василе Филат - История евангельских движений в Бессарабии в составе Российской империи (1812-1918)

Перевод с румынского. - Кишинэу: Lexon-Prim, 2021. - 299 р.: fot., il.

ISBN 978-9975-163-00-2.

Василе Филат - История евангельских движений в Бессарабии – Содержание

Предисловие. Истоки баптистской церкви в Бессарабии - уникальное монографическое исследование (проф., док. хаб. Анатолий Петренку)

Предисловие (Ион МИРОН, пастор)

Предисловие (Мия и Костел ОГЛИЧЕ, вице-председатели Precept International Operations)

Введение

Что такое евангельское движение?

Историография и источники

Список сокращений

Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕССАРАБИИ

Что такое Бессарабия? - Как христианство появилось на территории Бессарабии? - Евангельские предпосылки в Средневековье - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 2. КОНТЕКСТ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ДВИЖЕНИЙ В БЕССАРАБИИ

Социально-политическая обстановка в Российской империи - Религиозная жизнь в России - Духовное состояние Бессарабии - Иннокентьевцы и духовная жажда молдаван - Предпосылки возникновения евангельского движения в Бессарабии - Выводы - Вопросы для обсуждения о

Глава 3. БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА

Британское и Иностранное Библейское Общество - Российское Библейское Общество - Бессарабское отделение Российского Библейского Общества - Ланкастерские школы - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 4. МОЛОКАНЕ

Кто такие молокане, и как они появились? - Появление и заселение молокан в Бессарабии - Аккерманские молокане - Бендерские молокане - Кишинёвские молокане - Чишманские молокане - Учение и образ жизни молокан - Статистика - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 5. НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ И ПИЕТИЗМ

Появление немецких колонистов в Бессарабии - Немецкий пиетизм - Пиетизм среди немецких колонистов в царской России - Пиетизм среди немецких колонистов в Бессарабии - Вернерское училище - Кишинёвская лютеранская церковь - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 6. ШТУНДИСТЫ

Штундизм - русская версия пиетизма - Штундисты в Бессарабии - История евангельских движений в Бессарабии в составе Российской империи (1812-1918) - Тираспольский уезд - Штундисты из Спасского - Еремей Чебан и бендерские штундисты - Кишинёвские штундисты - Статистика штундистов в Бессарабии - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 7. МЕССИАНСКИЕ ЕВРЕИ

Евреи в Бессарабии - Раввин Хайм Гурланд - Иосиф Рабинович и Израильтяне Нового Завета - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БЕССАРАБСКИХ БАПТИСТОВ

Кто такие баптисты, и во что они верят? - Как баптисты появились в мире? - Анабаптисты и меннониты - Английские пуритане - Джон Смит - Иоганн Герхард Онкен - Распространение баптистской веры среди немецких колонистов в России - Первые русские баптисты - Василий Павлов - Немецкие баптисты в Бессарабии - Узаконивание баптистской веры в Бессарабии - Церкви в Каталой и Тулче - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 9. ПЕРВЫЕ БАПТИСТСКИЕ ЦЕРКВИ В БЕССАРАБИИ

Чишма - Аккерман - Килия - Сороки - Бендеры - Кишинёв - Тирасполь - Появление баптистских церквей и групп в других населенных пунктах - Первые баптисты-румыны в Бессарабии - Устройство баптистских церквей - Баптисты во время Первой мировой войны - Выводы - Вопросы для обсуждения

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БЕССАРАБИИ

Законодательство Российской империи и евангельские христиане Бессарабии - Учение и образ жизни евангельских христиан - Гонения на евангельских христиан со стороны Православной церкви - Миссионерское служение евангельских христиан - Пашковцы - Зарождение адвентистов - Статистика бессарабских евангельских христиан - Выводы - Вопросы для обсуждения

Заключение

Список литературы

Именной указатель

Географический указатель