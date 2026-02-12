Книга «Листья дерева жизни», изданная в Одессе в 1913 году, представляет собой уникальный памятник евангельского книгоиздания начала XX века. Ее автор, К. Фильбрандт, создал этот труд как практическое руководство для «тружеников в винограднике Господнем» — прежде всего для сельских и разъездных проповедников, которые не имели возможности получить систематическое богословское образование. Книга построена в формате ежедневных чтений, охватывающих весь календарный год, и предлагает читателю не просто назидательные тексты, а глубокие конспекты и аналитические разборы библейских стихов.

Автор подчеркивает, что его труд — это не готовые проповеди для механического повторения, а «листья», призванные стимулировать самостоятельное размышление. Основная цель книги — научить проповедника находить текст, логично раскладывать его на части и объяснять суть Писания. Лаконичность изложения и точность указанных мыслей делают это издание ценным подспорьем для тех, кто стремится к вдумчивому изучению Библии и ищет методологическую поддержку в деле евангелизации.

Несмотря на солидный возраст издания, подходы Фильбрандта к экзегетике и структурированию проповеди остаются актуальными и сегодня. Книга будет интересна историкам Церкви, коллекционерам духовной литературы и современным служителям, ценящим классические традиции разбора Слова Божьего. «Листья дерева жизни» — это скромный, но весомый вклад в дело христианского просвещения, написанный с глубоким упованием на Господа и искренним желанием послужить простым братьям по вере.

К. Фильбрандт — Листья дерева жизни: для вдумчивых читателей Библии и тружеников в винограднике Господнем

Одесса: Типография "Св. Павла", 1913. — 376 с.

Пер. с нем. — Издание автора

К. Фильбрандт — Листья дерева жизни - Содержание