Жизнь протоиерея Алексия Кибардина являет собой яркий пример подлинного исповедничества. В ней – сочетание глубочайшего смирения с неколебимым стоянием в вере. Отец Алексий был воистину безстрашным воином Христовым и добрым любвеобильным пастырем. В течение нескольких десятилетий терпеливо нес он подвиг безкровного мученичества. Это был подвиг ежедневный, ежечасный, даже до последнего дня его жизни. Это был крест, который он принял из сладчайших рук Самого Спасителя.

В результате кропотливых продолжительных поисков в ряде архивов и библиотек удалось собрать по крупицам имеющиеся об этом светлом служителе Божием документальные данные и составить его жизнеописание. Неоценимую помощь в работе оказали воспоминания родных батюшки Алексия, а также – видного российского ученого, профессора Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук Юрия Константиновича Герасимова и педагога Евгения Александровича Рудаковского.

Уникальным свидетельством являются подлинные письма отца Алексия из мест заточения, любезно переданные автору внуком исповедника Алексеем Сергеевичем Кибардиным. Это не просто литературный памятник, но живое духовное пособие для тех, кто хочет обрести евангельские терпение, смирение, кротость и истинное христианское мужество.

Филимонов Валерий - Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого. Жизнеописание исповедника протоиерея Алексия Кибардина

Санкт-Петербург: Сатисъ, 2014 г. – 207 с.

ISBN: 978-5-7868-0127-0

Филимонов Валерий - Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого. Жизнеописание исповедника протоиерея Алексия Кибардина - Содержание

К читателю

Жизнеописание исповедника протоиерея Алексия Кибардина

Слово на погребение отца Алексия Кибардина, сказанное настоятелем Мариенбургской Покровской церкви протоиереем Петром Белавским

Письма отца Алексия из сибирских лагерей

Вырицкие письма

«Честна пред Господем смерть преподобных его» (пс. 115, 6)

Из воспоминанний Алексея Сергеевича Кибардина – внука отца Алексия

Миф о праздновании пасхи в ГУЛАГЕ

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Исповедник протоиерей Алексий Кибардин

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Примечания

Филимонов Валерий - Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого. Жизнеописание исповедника протоиерея Алексия Кибардина - Жизнеописание исповедника протоиерея Алексия Кибардина

61 год в священном сане… Нелегким было для отца Алексия это путешествие во времени, однако скорби – знак особого избрания Божия. До последних дней земной жизни делила с батюшкой все невзгоды и редкие радости верная его супруга Фаина Сергеевна Кибардина.

Дочь священника Сергия Сырнева из небольшого городка Котельнича Вятской губернии, Фаина Сергеевна родилась в 1883 году. С 1893 года она обучалась в Вятском епархиальном женском училище, которое закончила 23 мая 1899 года. В 1899–1900 годах с отличием закончила дополнительный педагогический класс при том же училище и работала домашним учителем.

В 1902 году Фаина Сергеевна связала свою судьбу с единомысленным семинаристом Алешей Кибардиным. Господь послал им двух сыновей: в 1907 году родился Сергей, а в 1910 году – Василий. К тому времени отец Алексий был студентом второго жен в сан иерея и до 26 лет служил и законоучительствовал в городке Котельниче Вятской губернии. В 1908 году успешно поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию и в 1912 году блестяще закончил ее со степенью кандидата богословия. Его сочинение на тему «1812 год и его последствия для Православной Церкви и православного духовенства» получило высокую оценку профессоров и преподавателей Академии.