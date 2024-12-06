Филимонова - Живая вера поколений

На протяжении почти двухсот лет переда- ют от родителей к детям живую веру в Господа нашего Иисуса Христа более пяти поколений рода Жидковых, давшего братству ЕХБ не менее десятка благословенных служителей на ниве Господней.

Из дали десятилетий встают перед взором один за другим наши дорогие предшественники, первопроходцы русского евангельского братства, герои веры, братья и сёстры во Христе, предки наши, родные по духу, родные по плоти...

Яков Делякович Деляков (1829-1898 г.г.), один из первых благо- вестников в России.

Поле его деятельности было обширно - от Бессарабии и Таврической губернии до Амура - и полученные плоды настолько значимы, что его труд по праву сравнивают со служением великого Апостола Павла... Яков Делякович был первым светочем рода Жидковых, воспламенившим сердца последующих поколений огнем любви Христовой.

Анна Васильевна Делякова (Жидкова) (1834-1919 г.г.) - его «дорогая и незабвенная» супруга, преданная Богу христианка. Она всей своей жизнью показывала пример беззаветного служения своему Спасителю.

Иван Иванович Жидков (1858-1928 г.г.) - книгоноша и благове- стник - пошёл по стопам своего отчима Я.Д. Делякова. Он был верным служителем Христовым везде, куда ни направлял его Господь. До последних своих дней он принимал активное участие в жизни евангельских и баптистских церквей. Господь, умерший за него и воскресший, и Его дело были смыслом всей жизни Ивана Ивановича.

Елизавета Яковлевна Жидкова, дочь Плесковых, (1865-1940 г.г.) - спутница жизни Ивана Ивановича Жидкова - неутомимая труженица и примерная христианка.

Все семь их детей были верующими, членами евангельских церквей, и большинство из них - активными служителями на ниве Божьей.

Яков Иванович Жидков (1885-1966 г.г.), старший сын Ивана Ивановича и Елизаветы Яковлевны, впоследствии - видный деятель Евангельско-баптистского братства в нашей стране и за рубежом.

Жена Якова Ивановича - Пелагея Созонтовна Жидкова (1888- 1960 г.г.), дочь известного евангельского благовестника и страдальца за веру С.Е. Капустинского, - воплощение христианской добродетели.

Филимонова Б.Е. - Живая вера поколений

М. «ХРЦ «Протестант», 2009. - 128 с.

ISBN 978-5-902039-05-1

Филимонова Б.Е. - Живая вера поколений – Содержание

Предисловие. Живая вера поколений

Первое поколение

Прибытие Я.Д. Делякова в Россию, начало его миссионерской деятельности

Родители И.И. Жидкова. Смерть отца

Приезд Я.Д. Делякова в Дубовку. Женитьба

Становление мировоззрения Я.Д. Делякова

Я.Д. Деляков и его семья

Я.Д. Деляков и И.И.Жидков в совместном служении

Благовещенский период. Конец земного пути

Поминайте наставников ваших...

Второе поколение·

Детство Ивана Жидкова

Евангельская весть в Поволжье

Духовный рост молодого И.И. Жидкова. Книгоноша

Женитьба. Смерть жены

Е.Я. Плескова

Преследование проповедников Евангелия

Суд и высылка из Харькова

В поисках заработка

С-Петербург - Сочи - С-Петербург - Дубовка

Последние годы жизни. Кончина

«Я и дом мой будем служить Господу...» Свидетельства детей

Третъе поколение

Я.И. Жидков. Сын и внук книгоношей

Юность. Начало служения

Издательская работа

Царицын-Ленинград-Салтыковка

Репрессированный. Сын об отце

Взгляд из близи

Семья Капустинских. Поленька

Юность Пелагеи

Христианка, жена и мать

Четвёртое поколение

М.Я. Жидков. Вехи жизни

Детство Миши

Обращение ко Христу

Л.Л. Жидкова и её воспоминания о муже

Пятое поколение

Моё свидетельство. Мама и бабушка

Дедушка

Благословений потоки...

Живая вера поколений (История в фотографиях)

Живая вера поколений (История в письмах)

Некоторые письма Я.Д. Делякова из Благовещенска

Литература и источники