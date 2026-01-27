Філіп - Свята Тереза з Лізьє
Книга відомого духовного автора Жака Філіпа «Свята Тереза з Лізьє — Шлях довіри і любови» пропонує сучасне прочитання вчення однієї з найулюбленіших святих християнського світу. В основі видання лежать реколекції (духовні вправи), в яких автор розкриває суть «малого шляху» Терези — молодої кармелітки, котру папа Іван Павло II проголосив Учителем Церкви. Це шлях не для «великих героїв», а для «малих душ», які відчувають свою вразливість і слабкість перед Богом.
Жак Філіп майстерно пояснює знамениту метафору Терези про «ліфт для убогих» — божественне милосердя, що піднімає душу на вершини любові тоді, коли в неї самої бракує сил для духовного сходження. Книга закликає читача примиритися зі своєю недосконалістю та зростати у безмежній довірі до Бога, яка є єдиною справжньою відповіддю на виклики та випробування віри. Автор показує, що місія Терези — «робити добро на землі» — продовжується і сьогодні, даруючи розраду мільйонам людей.
Це видання — ідеальний посібник для тих, хто шукає практичних порад для духовного життя у метушливому світі. Лаконічний та глибокий виклад Жака Філіпа допомагає відкрити серце для Божого милосердя, роблячи вчення святої Терези з Лізьє близьким і зрозумілим кожному, хто прагне справжнього внутрішнього спокою та радості.
Жак Філіп — Свята Тереза з Лізьє: Шлях довіри і любови
Пер. з фр. І. Дух. — Львів : Свічадо, 2025. — 144 с.
ISBN 978-966-938-112-5
Жак Філіп — Свята Тереза з Лізьє — Зміст
Список скорочень
Вступ (Місія Терези на землі)
Глава 1. ЗОВСІМ НОВИЙ ШЛЯХ (Суть послання молодої кармелітки)
Глава 2. ЛІФТ ДЛЯ НАЙБІЛЬШ УБОГИХ (Метафора Божої допомоги)
Глава 3. ПРИМИРИТИСЯ ЗІ СВОЄЮ СЛАБКІСТЮ (Духовна реалістичність)
Глава 4. ЗРОСТАТИ В ДОВІРІ (Фундамент духовного життя)
Глава 5. БЕЗКОНЕЧНЕ БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ (Серце вчення Терези)
Глава 6. ПРОЙТИ КРІЗЬ ВИПРОБУВАННЯ (Віра у темряві)
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