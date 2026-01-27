Книга відомого духовного автора Жака Філіпа «Свята Тереза з Лізьє — Шлях довіри і любови» пропонує сучасне прочитання вчення однієї з найулюбленіших святих християнського світу. В основі видання лежать реколекції (духовні вправи), в яких автор розкриває суть «малого шляху» Терези — молодої кармелітки, котру папа Іван Павло II проголосив Учителем Церкви. Це шлях не для «великих героїв», а для «малих душ», які відчувають свою вразливість і слабкість перед Богом.

Жак Філіп майстерно пояснює знамениту метафору Терези про «ліфт для убогих» — божественне милосердя, що піднімає душу на вершини любові тоді, коли в неї самої бракує сил для духовного сходження. Книга закликає читача примиритися зі своєю недосконалістю та зростати у безмежній довірі до Бога, яка є єдиною справжньою відповіддю на виклики та випробування віри. Автор показує, що місія Терези — «робити добро на землі» — продовжується і сьогодні, даруючи розраду мільйонам людей.

Це видання — ідеальний посібник для тих, хто шукає практичних порад для духовного життя у метушливому світі. Лаконічний та глибокий виклад Жака Філіпа допомагає відкрити серце для Божого милосердя, роблячи вчення святої Терези з Лізьє близьким і зрозумілим кожному, хто прагне справжнього внутрішнього спокою та радості.

Жак Філіп — Свята Тереза з Лізьє: Шлях довіри і любови

Пер. з фр. І. Дух. — Львів : Свічадо, 2025. — 144 с.

ISBN 978-966-938-112-5

Жак Філіп — Свята Тереза з Лізьє — Зміст