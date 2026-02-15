Филиппи - Становясь христианином

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В этой книге Майрон Филиппи подробно исследует путь духовного рождения и становления личности в вере. Автор рассматривает христианство не как однократное принятие доктрины, а как динамичный процесс глубокой внутренней трансформации. Он последовательно описывает этапы, через которые проходит человек: от осознания духовной нужды и покаяния до обретения новой идентичности во Христе. Филиппи акцентирует внимание на том, что «стать христианином» означает радикальную смену приоритетов и мировоззрения, где личные амбиции уступают место водительству Духа Святого.

Вторая часть труда посвящена практическим аспектам жизни нового творения. Автор анализирует трудности, с которыми сталкиваются новообращенные, включая сомнения, давление прежней среды и необходимость формирования новых привычек. Филиппи предлагает конкретные советы по изучению Писания, интеграции в церковную общину и развитию молитвенной дисциплины. Книга служит своего рода дорожной картой для тех, кто делает первые шаги в вере, помогая заложить прочный библейский фундамент для стабильного и плодотворного следования за Богом на протяжении всей жизни.

Майрон Филиппи – Становясь христианином

Книга подготовлена к печати миссией «Евангельское служение Нила Кэдвэла», 2007. – 188 с.

ISBN 0-9727648-2-8

Майрон Филиппи – Становясь христианином - Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Приветствие

  • Раздел первый - Истинный христианин

  • Раздел второй - Общая проблема: грех

  • Раздел третий - Испытывая сердце

  • Раздел четвертый - Кто является чадами Божьими?

  • Раздел пятый - Спасение: духовное рождение

  • Раздел шестой - Уверенность в спасении истинного христианина

  • Раздел седьмой - Сила, помогающая в преодолении искушений и испытаний

  • Раздел восьмой - Важность изучения Библии

  • Раздел девятый - Важность молитвы

  • Раздел десятый - Обязанности верующего

  • Ответы на вопросы

Related Books

All Books