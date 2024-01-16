К началу XX в. Россия обладала тремя национальными институтами: монархией, Православной Церковью и армией. Тесно связанные между собою и с народом, эти институты олицетворяли Российскую империю. Ослабление взаимосвязи и взаимопонимания между ними при первом же серьезном испытании (Первая мировая война) способствовало разрушению империи.

Революцию, Гражданскую войну и начало советского периода в своей истории Православная российская Церковь, как она тогда официально именовалась, встретила, считая своими чадами (то есть крещеными) 117 млн человек, или свыше 70 % всего населения империи. Она была организована в 68 епархий примерно с 50-ю тыс. приходов, на территории которых действовало около 70 тыс. храмов и часовен, 1253 мужских и женских монастыря и скита почти с 95-ю тыс. монашествующих и послушников. Высшую иерархию составляли 200 митрополитов, архиепископов и епископов. Численность белого духовенства (священников и диаконов) равнялась примерно 70 тыс. человек. Церкви принадлежало около 40 тыс. начальных школ (примерно 215 тыс. учащихся) и почти столько же библиотек. Церковные кадры готовили 185 уездных духовных училищ, 57 семинарий (22 734 учащихся) и 4 духовные академии (995 студентов).

В условиях быстрой модернизации и вестернизации этого было совершенно недостаточно для окормления и духовного воспитания миллионов православных. В самой благополучной с точки зрения численности духовенства и храмов на 1 кв. км Московской епархии на одного священника в среднем приходилось 1163 человека. В городах священнослужителей было больше, чем в сельской местности. В сельских храмах на одноклирный причт, состоящий из священника и псаломщика, зачастую приходилось по 1500—2500 прихожан обоего пола. А отсутствие организованной вокруг храма и священника приходской жизни сводило всю церковную жизнь к пассивному посещению богослужений и делало Церковь совершенно беззащитной перед лицом новых вызовов и многочисленных врагов.

Борис Алексеевич Филиппов - Очерки по истории России. XX век: учебное пособие

2-е изд., испр.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. - 720 с.

ISBN 978-5-7429-0702-2

Борис Алексеевич Филиппов - Очерки по истории России. XX век: учебное пособие - Содержание

Очерк первый. Русская Православная Церковь и социальные потрясения начала XX в.

Очерк второй. Теоретические основы советской антирелигиозной и антицерковной политики

Очерк третий. Антицерковная политика большевиков. 1917-1939 гг.

Очерк четвертый. Общество и власть. Сопротивление советскому режиму. 1920—1941 гг.

Очерк пятый. Власть и Церковь в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)

Очерк шестой. Власть и Церковь (1945—1991)

Очерк седьмой. М.С. Горбачев и кризис системы (1985—1991)

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