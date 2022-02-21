Борис Филиппов - Свидетельница Воскресения - Тайны и разгадки Туринской Плащаницы

Филиппов - Свидетельница Воскресения. Туринская Плащаница
Эта книга посвящена истории Туринской Плащаницы. Поскольку автор — историк, то в первой ее части рассказывается в основном об историческом пути Плащаницы и связанных с ней исторических тайнах, разгадать которые уже сумели историки или о которых они только строят предположения.
В то же время Плащаница никогда не будет считаться подлинной, если у нее не будет полной и достоверной биографии. Вариант такой биографии представил почитателям Плащаницы в 1978 году английский историк и журналист Ян Вильсон. Но она сразу же вошла в противоречие с признанной церковным сообществом историей Нерукотворного Спаса из Эдессы, которого Вильсон отождествил с Плащаницей. В то же время версия Вильсона о тождественности двух реликвий подверглась серьезной критике со стороны академического сообщества. И тем не менее именно книга Вильсона является сегодня отправной точкой для всех, кто исследует историю Туринской Плащаницы или предлагает свою версию этой истории.
Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы
М.: Никея, 2021. — 336 с.
ISBN 978-5-907307-33-9
Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - Содержание
От автора
ЧАСТЬ I. ВОССТАНАВЛИВАЯ ТАИНСТВЕННЫЕ МАРШРУТЫ
Глава 1. Загадка древнего полотна
- Как выглядит Туринская Плащаница
- Первое фото Плащаницы производит сенсацию
- Ученые расходятся во мнениях
- Гипотеза об авторстве Леонардо да Винчи
- Папа Римский объявляет позицию Католической Церкви
- Начало масштабного исследования Плащаницы
Глава 2. Иудея времен Иисуса Христа
- Израиль под властью Рима
- Фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты
- Что мы знаем о Понтии Пилате и его окружении
- Кризис в еврейском обществе
- Иудейская Пасха
- Иерусалим — город паломничества и центр благосостояния
- Почему Иисуса осудили так быстро?
Глава 3.13-го числа месяца нисана 33 года
- Пилат объявляет приговор
- Путь на Голгофу
- Нес ли Иисус Свой крест?
- Кто такие «дочери иерусалимские»?
- Иисус на Голгофе
- Об ударе копьем
- Свидетельство о смерти
- Иосиф Аримафейский
- Обряд погребения в Древней Иудее
- Снятие с креста и погребение Иисуса
- Доска из древнего Назарета
Глава 4. Древнейшие свидетельства о Плащанице
- Свидетельства евангелистов
- Древние исторические свидетельства
- Память о Плащанице в богослужении
Глава 5. Судьба Плащаницы после Воскресения. Иерусалим — Антиохия — Эдесса
- Антиохия
- Появление Нерукотворного Образа
- Когда появился в Эдессе Спас Нерукотворный?
- Сирийская версия появления изображения Иисуса
- Версия Яна Вильсона
- Какая реликвия почиталась в Эдессе
- Почитание, нестыковки и свидетельство придворного врача Смера
- Полотно покидает Эдессу
Глава 6. Константинополь и тайны его святых реликвий
- Прибытие в Константинополь
- Императоры и святое изображение. Первое свидетельство о Плащанице
- Реликвия в Святой Софии. Второе свидетельство о Плащанице
- Что же перенесли из Эдессы?
- Что хранилось в императорском реликварии?
Глава 7. Плащаница и крестоносцы
- Захват Константинополя
- Плащаница пропала
- След святого полотна?
Глава 8. Исчезновение на 150 лет: версии и догадки
- Франция?
- Афинский след?
Глава 9. «Таинственная голова» тамплиеров
- Секретные владельцы
- Благородный орден
- Зачем тамплиерам нужна была Плащаница?
- Как Плащаница могла оказаться у ордена?
- Гордость и предубеждение
- Судебный процесс и уничтожение
- Материалы допросов
- Открытие Барбары Фрале
- Необычная «дверца»
- Плащаница и король Франции
Глава 10. Благородный рыцарь из Шампани
- Charnay или Charny?
- Самый достойный
- Как возникла коллегиата в Лире
- Явление Плащаницы
- Послание усомнившегося епископа
- Решительная графиня Маргарита
Глава 11. Савойский дом
- Могущественная династия
- Пожар в Шамбери и «переезд» в Турин
Глава 12. Плащаница и ее влияние на иконографию Распятия и погребения Иисуса Христа
- Первоисточники священных изображений Христа
- Распятие: Христос торжествующий и Христос страдающий
ЧАСТЬ II. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛАЩАНИЦЫ
Глава 1. Подтвердить или опровергнуть. Хронология научных исследований
- Энтузиазм и большая наука
- Исследование команды STURP
- Новые открытия
Глава 2. Медицинские и анатомические исследования
- Анатомические исследования
- Кровь
- Раны на теле
- Бичевание
- Следы других травм
- Смерть
Глава 3. Ткань
- Полотно для богатых заказчиков
- Как одежды первосвященника
Глава 4. Монеты на глазах
- О пользе орфографии
- Монеты в древних иудейских могилах
Глава 5. Пыльца на Плащанице
- Растения как маркеры
Глава 6. Радиоуглеродное датирование Плащаницы
- «Черный день для Плащаницы»
- Факты и сомнения, или Как научно доказать подлинность чуда
Список использованных источников и литературы
Источники
Литература
Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - «Черный день для Плащаницы»
Радиоуглеродный метод основан на использовании чувствительных счетчиков радиоактивного излучения, испускаемого изотопом углерода с массовым числом 14 (изотоп 14С). Период его полураспада равен 5568 годам. Примерное соотношение радиоактивного (14С) и нерадиоактивных (12С и 13С) изотопов на Земле известно, поэтому, определяя в старых материалах количество радиоактивного 14С и стабильных 12С и 13С изотопов, можно приблизительно подсчитать, как много атомов 14С успело распасться к настоящему времени. После этого можно получить примерную (!) дату появления данного образца на свет.
Этот метод был разработан группой американских ученых во главе с Уиллардом Либби. В 1960 году за свое открытие Либби получил Нобелевскую премию по химии. «Внедрение в практику археологии радиоуглеродного датирования, — писал известный британский археолог Колин Ренфрю, — произвело настоящую революцию в мышлении исследователей, которая продолжается до сих пор. Несомненным преимуществом радиоуглеродного метода является независимость физических измерений времени от любых экспертных исторических и археологических оценок».
Предложения подвергнуть Плащаницу радиоуглеродному датированию выдвигались практически с самого начала применения этого метода. Однако только разработка ускорительной масс-спектрометрии позволила реально рассмотреть возможность радиоуглеродного датирования Плащаницы, ограничив массу необходимых образцов до нескольких десятков миллиграммов.
В 1982 году американская группа STURP создает комиссию для изучения проблемы радиоуглеродного датирования. Она обращается к высококвалифицированным лабораториям с вопросом об их готовности участвовать в определении возраста ткани с использованием небольших образцов. Шесть лабораторий (в Брукхейвене, Харвелле, Рочестере, Туссоне, Оксфорде и Цюрихе) выражают согласие на проведение самостоятельных исследований определения возраста Плащаницы. В следующем году Британский музей проводит пробное исследование, передав лабораториям, не уточнив возраст, египетский лен 3000 года до н. э. и перуанский хлопок 1200 года н. э. Датировка лабораториями второго образца оказалась неточной, ошибка Цюриха составила 1000 лет.
В июне 1985 года в Тронхейме (Норвегия) проходит XII Международный конгресс по датированию с использованием радиоактивного углерода. Представители лабораторий выражают согласие на проведение самостоятельных исследований. Единственная задача, стоящая перед STURP как инициатором, — получить в Турине образцы.
Между тем Плащаница поменяла владельца — бывший король Италии Умберто II завещал Плащаницу папе Иоанну Павлу II, и после смерти короля Святой Престол принял этот дар. В результате Папская академия наук также выразила желание принять участие в исследовании.
2020-11-14
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