Борис Филиппов - Свидетельница Воскресения - Тайны и разгадки Туринской Плащаницы

Эта книга посвящена истории Туринской Плащаницы. Поскольку автор — историк, то в первой ее части рассказывается в основном об историческом пути Плащаницы и связанных с ней исторических тайнах, разгадать которые уже сумели историки или о которых они только строят предположения.

В то же время Плащаница никогда не будет считаться подлинной, если у нее не будет полной и достоверной биографии. Вариант такой биографии представил почитателям Плащаницы в 1978 году английский историк и журналист Ян Вильсон. Но она сразу же вошла в противоречие с признанной церковным сообществом историей Нерукотворного Спаса из Эдессы, которого Вильсон отождествил с Плащаницей. В то же время версия Вильсона о тождественности двух реликвий подверглась серьезной критике со стороны академического сообщества. И тем не менее именно книга Вильсона является сегодня отправной точкой для всех, кто исследует историю Туринской Плащаницы или предлагает свою версию этой истории.

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы

М.: Никея, 2021. — 336 с.

ISBN 978-5-907307-33-9

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - Содержание

От автора

ЧАСТЬ I. ВОССТАНАВЛИВАЯ ТАИНСТВЕННЫЕ МАРШРУТЫ

Глава 1. Загадка древнего полотна

Как выглядит Туринская Плащаница

Первое фото Плащаницы производит сенсацию

Ученые расходятся во мнениях

Гипотеза об авторстве Леонардо да Винчи

Папа Римский объявляет позицию Католической Церкви

Начало масштабного исследования Плащаницы

Глава 2. Иудея времен Иисуса Христа

Израиль под властью Рима

Фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты

Что мы знаем о Понтии Пилате и его окружении

Кризис в еврейском обществе

Иудейская Пасха

Иерусалим — город паломничества и центр благосостояния

Почему Иисуса осудили так быстро?

Глава 3.13-го числа месяца нисана 33 года

Пилат объявляет приговор

Путь на Голгофу

Нес ли Иисус Свой крест?

Кто такие «дочери иерусалимские»?

Иисус на Голгофе

Об ударе копьем

Свидетельство о смерти

Иосиф Аримафейский

Обряд погребения в Древней Иудее

Снятие с креста и погребение Иисуса

Доска из древнего Назарета

Глава 4. Древнейшие свидетельства о Плащанице

Свидетельства евангелистов

Древние исторические свидетельства

Память о Плащанице в богослужении

Глава 5. Судьба Плащаницы после Воскресения. Иерусалим — Антиохия — Эдесса

Антиохия

Появление Нерукотворного Образа

Когда появился в Эдессе Спас Нерукотворный?

Сирийская версия появления изображения Иисуса

Версия Яна Вильсона

Какая реликвия почиталась в Эдессе

Почитание, нестыковки и свидетельство придворного врача Смера

Полотно покидает Эдессу

Глава 6. Константинополь и тайны его святых реликвий

Прибытие в Константинополь

Императоры и святое изображение. Первое свидетельство о Плащанице

Реликвия в Святой Софии. Второе свидетельство о Плащанице

Что же перенесли из Эдессы?

Что хранилось в императорском реликварии?

Глава 7. Плащаница и крестоносцы

Захват Константинополя

Плащаница пропала

След святого полотна?

Глава 8. Исчезновение на 150 лет: версии и догадки

Франция?

Афинский след?

Глава 9. «Таинственная голова» тамплиеров

Секретные владельцы

Благородный орден

Зачем тамплиерам нужна была Плащаница?

Как Плащаница могла оказаться у ордена?

Гордость и предубеждение

Судебный процесс и уничтожение

Материалы допросов

Открытие Барбары Фрале

Необычная «дверца»

Плащаница и король Франции

Глава 10. Благородный рыцарь из Шампани

Charnay или Charny?

Самый достойный

Как возникла коллегиата в Лире

Явление Плащаницы

Послание усомнившегося епископа

Решительная графиня Маргарита

Глава 11. Савойский дом

Могущественная династия

Пожар в Шамбери и «переезд» в Турин

Глава 12. Плащаница и ее влияние на иконографию Распятия и погребения Иисуса Христа

Первоисточники священных изображений Христа

Распятие: Христос торжествующий и Христос страдающий

ЧАСТЬ II. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛАЩАНИЦЫ

Глава 1. Подтвердить или опровергнуть. Хронология научных исследований

Энтузиазм и большая наука

Исследование команды STURP

Новые открытия

Глава 2. Медицинские и анатомические исследования

Анатомические исследования

Кровь

Раны на теле

Бичевание

Следы других травм

Смерть

Глава 3. Ткань

Полотно для богатых заказчиков

Как одежды первосвященника

Глава 4. Монеты на глазах

О пользе орфографии

Монеты в древних иудейских могилах

Глава 5. Пыльца на Плащанице

Растения как маркеры

Глава 6. Радиоуглеродное датирование Плащаницы

«Черный день для Плащаницы»

Факты и сомнения, или Как научно доказать подлинность чуда

Список использованных источников и литературы

Источники

Литература

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - «Черный день для Плащаницы»

Радиоуглеродный метод основан на использовании чувствительных счетчиков радиоактивного излучения, испускаемого изотопом углерода с массовым числом 14 (изотоп 14С). Период его полураспада равен 5568 годам. Примерное соотношение радиоактивного (14С) и нерадиоактивных (12С и 13С) изотопов на Земле известно, поэтому, определяя в старых материалах количество радиоактивного 14С и стабильных 12С и 13С изотопов, можно приблизительно подсчитать, как много атомов 14С успело распасться к настоящему времени. После этого можно получить примерную (!) дату появления данного образца на свет.

Этот метод был разработан группой американских ученых во главе с Уиллардом Либби. В 1960 году за свое открытие Либби получил Нобелевскую премию по химии. «Внедрение в практику археологии радиоуглеродного датирования, — писал известный британский археолог Колин Ренфрю, — произвело настоящую революцию в мышлении исследователей, которая продолжается до сих пор. Несомненным преимуществом радиоуглеродного метода является независимость физических измерений времени от любых экспертных исторических и археологических оценок».

Предложения подвергнуть Плащаницу радиоуглеродному датированию выдвигались практически с самого начала применения этого метода. Однако только разработка ускорительной масс-спектрометрии позволила реально рассмотреть возможность радиоуглеродного датирования Плащаницы, ограничив массу необходимых образцов до нескольких десятков миллиграммов.

В 1982 году американская группа STURP создает комиссию для изучения проблемы радиоуглеродного датирования. Она обращается к высококвалифицированным лабораториям с вопросом об их готовности участвовать в определении возраста ткани с использованием небольших образцов. Шесть лабораторий (в Брукхейвене, Харвелле, Рочестере, Туссоне, Оксфорде и Цюрихе) выражают согласие на проведение самостоятельных исследований определения возраста Плащаницы. В следующем году Британский музей проводит пробное исследование, передав лабораториям, не уточнив возраст, египетский лен 3000 года до н. э. и перуанский хлопок 1200 года н. э. Датировка лабораториями второго образца оказалась неточной, ошибка Цюриха составила 1000 лет.

В июне 1985 года в Тронхейме (Норвегия) проходит XII Международный конгресс по датированию с использованием радиоактивного углерода. Представители лабораторий выражают согласие на проведение самостоятельных исследований. Единственная задача, стоящая перед STURP как инициатором, — получить в Турине образцы.

Между тем Плащаница поменяла владельца — бывший король Италии Умберто II завещал Плащаницу папе Иоанну Павлу II, и после смерти короля Святой Престол принял этот дар. В результате Папская академия наук также выразила желание принять участие в исследовании.