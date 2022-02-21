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Филиппов - Свидетельница Воскресения. Туринская Плащаница

Борис Филиппов - Свидетельница Воскресения - Тайны и разгадки Туринской Плащаницы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, History
Эта книга посвящена истории Туринской Плащаницы. Поскольку автор — историк, то в первой ее части рассказывается в основном об историческом пути Плащаницы и связанных с ней исторических тайнах, разгадать которые уже сумели историки или о которых они только строят предположения.
В то же время Плащаница никогда не будет считаться подлинной, если у нее не будет полной и достоверной биографии. Вариант такой биографии представил почитателям Плащаницы в 1978 году английский историк и журналист Ян Вильсон. Но она сразу же вошла в противоречие с признанной церковным сообществом историей Нерукотворного Спаса из Эдессы, которого Вильсон отождествил с Плащаницей. В то же время версия Вильсона о тождественности двух реликвий подверглась серьезной критике со стороны академического сообщества. И тем не менее именно книга Вильсона является сегодня отправной точкой для всех, кто исследует историю Туринской Плащаницы или предлагает свою версию этой истории.

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы

М.: Никея, 2021. — 336 с.
ISBN 978-5-907307-33-9

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - Содержание

От автора
ЧАСТЬ I. ВОССТАНАВЛИВАЯ ТАИНСТВЕННЫЕ МАРШРУТЫ
Глава 1. Загадка древнего полотна
  • Как выглядит Туринская Плащаница
  • Первое фото Плащаницы производит сенсацию
  • Ученые расходятся во мнениях
  • Гипотеза об авторстве Леонардо да Винчи
  • Папа Римский объявляет позицию Католической Церкви
  • Начало масштабного исследования Плащаницы
Глава 2. Иудея времен Иисуса Христа
  • Израиль под властью Рима
  • Фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты
  • Что мы знаем о Понтии Пилате и его окружении
  • Кризис в еврейском обществе
  • Иудейская Пасха
  • Иерусалим — город паломничества и центр благосостояния
  • Почему Иисуса осудили так быстро?
Глава 3.13-го числа месяца нисана 33 года
  • Пилат объявляет приговор
  • Путь на Голгофу
  • Нес ли Иисус Свой крест?
  • Кто такие «дочери иерусалимские»?
  • Иисус на Голгофе
  • Об ударе копьем
  • Свидетельство о смерти
  • Иосиф Аримафейский
  • Обряд погребения в Древней Иудее
  • Снятие с креста и погребение Иисуса
  • Доска из древнего Назарета
Глава 4. Древнейшие свидетельства о Плащанице
  • Свидетельства евангелистов
  • Древние исторические свидетельства
  • Память о Плащанице в богослужении
Глава 5. Судьба Плащаницы после Воскресения. Иерусалим — Антиохия — Эдесса
  • Антиохия
  • Появление Нерукотворного Образа
  • Когда появился в Эдессе Спас Нерукотворный?
  • Сирийская версия появления изображения Иисуса
  • Версия Яна Вильсона
  • Какая реликвия почиталась в Эдессе
  • Почитание, нестыковки и свидетельство придворного врача Смера
  • Полотно покидает Эдессу
Глава 6. Константинополь и тайны его святых реликвий
  • Прибытие в Константинополь
  • Императоры и святое изображение. Первое свидетельство о Плащанице
  • Реликвия в Святой Софии. Второе свидетельство о Плащанице
  • Что же перенесли из Эдессы?
  • Что хранилось в императорском реликварии?
Глава 7. Плащаница и крестоносцы
  • Захват Константинополя
  • Плащаница пропала
  • След святого полотна?
Глава 8. Исчезновение на 150 лет: версии и догадки
  • Франция?
  • Афинский след?
Глава 9. «Таинственная голова» тамплиеров
  • Секретные владельцы
  • Благородный орден
  • Зачем тамплиерам нужна была Плащаница?
  • Как Плащаница могла оказаться у ордена?
  • Гордость и предубеждение
  • Судебный процесс и уничтожение
  • Материалы допросов
  • Открытие Барбары Фрале
  • Необычная «дверца»
  • Плащаница и король Франции
Глава 10. Благородный рыцарь из Шампани
  • Charnay или Charny?
  • Самый достойный
  • Как возникла коллегиата в Лире
  • Явление Плащаницы
  • Послание усомнившегося епископа
  • Решительная графиня Маргарита
Глава 11. Савойский дом
  • Могущественная династия
  • Пожар в Шамбери и «переезд» в Турин
Глава 12. Плащаница и ее влияние на иконографию Распятия и погребения Иисуса Христа
  • Первоисточники священных изображений Христа
  • Распятие: Христос торжествующий и Христос страдающий
ЧАСТЬ II. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛАЩАНИЦЫ
Глава 1. Подтвердить или опровергнуть. Хронология научных исследований
  • Энтузиазм и большая наука
  • Исследование команды STURP
  • Новые открытия
Глава 2. Медицинские и анатомические исследования
  • Анатомические исследования
  • Кровь
  • Раны на теле
  • Бичевание
  • Следы других травм
  • Смерть
Глава 3. Ткань
  • Полотно для богатых заказчиков
  • Как одежды первосвященника
Глава 4. Монеты на глазах
  • О пользе орфографии
  • Монеты в древних иудейских могилах
Глава 5. Пыльца на Плащанице
  • Растения как маркеры
Глава 6. Радиоуглеродное датирование Плащаницы
  • «Черный день для Плащаницы»
  • Факты и сомнения, или Как научно доказать подлинность чуда
Список использованных источников и литературы
Источники
Литература

Борис Алексеевич Филиппов - Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской Плащаницы - «Черный день для Плащаницы»

Радиоуглеродный метод основан на использовании чувствительных счетчиков радиоактивного излучения, испускаемого изотопом углерода с массовым числом 14 (изотоп 14С). Период его полураспада равен 5568 годам. Примерное соотношение радиоактивного (14С) и нерадиоактивных (12С и 13С) изотопов на Земле известно, поэтому, определяя в старых материалах количество радиоактивного 14С и стабильных 12С и 13С изотопов, можно приблизительно подсчитать, как много атомов 14С успело распасться к настоящему времени. После этого можно получить примерную (!) дату появления данного образца на свет.
Этот метод был разработан группой американских ученых во главе с Уиллардом Либби. В 1960 году за свое открытие Либби получил Нобелевскую премию по химии. «Внедрение в практику археологии радиоуглеродного датирования, — писал известный британский археолог Колин Ренфрю, — произвело настоящую революцию в мышлении исследователей, которая продолжается до сих пор. Несомненным преимуществом радиоуглеродного метода является независимость физических измерений времени от любых экспертных исторических и археологических оценок».
Предложения подвергнуть Плащаницу радиоуглеродному датированию выдвигались практически с самого начала применения этого метода. Однако только разработка ускорительной масс-спектрометрии позволила реально рассмотреть возможность радиоуглеродного датирования Плащаницы, ограничив массу необходимых образцов до нескольких десятков миллиграммов.
В 1982 году американская группа STURP создает комиссию для изучения проблемы радиоуглеродного датирования. Она обращается к высококвалифицированным лабораториям с вопросом об их готовности участвовать в определении возраста ткани с использованием небольших образцов. Шесть лабораторий (в Брукхейвене, Харвелле, Рочестере, Туссоне, Оксфорде и Цюрихе) выражают согласие на проведение самостоятельных исследований определения возраста Плащаницы. В следующем году Британский музей проводит пробное исследование, передав лабораториям, не уточнив возраст, египетский лен 3000 года до н. э. и перуанский хлопок 1200 года н. э. Датировка лабораториями второго образца оказалась неточной, ошибка Цюриха составила 1000 лет.
В июне 1985 года в Тронхейме (Норвегия) проходит XII Международный конгресс по датированию с использованием радиоактивного углерода. Представители лабораторий выражают согласие на проведение самостоятельных исследований. Единственная задача, стоящая перед STURP как инициатором, — получить в Турине образцы.
Между тем Плащаница поменяла владельца — бывший король Италии Умберто II завещал Плащаницу папе Иоанну Павлу II, и после смерти короля Святой Престол принял этот дар. В результате Папская академия наук также выразила желание принять участие в исследовании.
2020-11-14
Views 495
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

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