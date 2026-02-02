Что такое совместное изучение Библии в малых группах? «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неем. 8:8).

История малых групп по изучению Библии

В книге Деяний Апостолов мы читаем о домашних общениях первой Иерусалимской церкви: «преломляя по домам хлеб» -ио служении Апостола Павла в Ефесе «всенародно и по домам». Непосредственными предшественниками сегодняшних малых групп стали домашние «школы благочестия» пиетистов (движение обновления среди лютеран в XVII в.) и «классы» у методистов XVIII в. Сегодня малые группы - частое явление в протестантских и других церквах всего мира.

Формат малых групп

И все-таки существует несколько различных форматов, в которых проходят встречи малых групп. Одни проходят курс (например, «Основы христианской жизни» или же «Возвращение к жизни»), другие ведут тематические беседы (например, «Альфа-курс» или же на семейную тему). Порой общение больше походит на урок, проведенный ведущим, хотя в нем и присутствует элемент участия членов группы. Формат занятий, которые вошли в данное пособие, - последовательное изучение книг Священного Писания в ходе неформального группового обсуждения текстов этих книг.

Как проходит группа?

Что нужно для того, чтобы создать успешную группу по изучению Библии? Все, что вам понадобится - это само Божье Слово, желание его изучать, открытые отношения между членами группы, а также ведущий, способный направить дискуссию в нужное русло.

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 1

Hoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.

ISBN 978-5-93958-071-7

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах - Содержание

Что такое совместное изучение Библии в малых группах?

1. Встречи с Иисусом (Евангелие от Луки)

2. Бытие: обетование

3. Предвестники Рождества

4. Рождество Христово по Евангелию от Луки

5. Рождество Христово по Евангелию от Матфея

6. Молитва

7. Послание к Филиппийцам

8. Первое Послание к Фессалоникийцам

9. Послание к Титу. «Народ... ревностный к добрым делам»

10. Первое Послание Петра. «Под испытанием»

11. Послание Иакова. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем»

12. Нагорная проповедь (Евангелие от Матфея 5-7). «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»

13. Единство. Послание к Римлянам 14:1-15:13

14. Послание к Галатам

15. Книга пророка Малахии

16. Книга пророка Осип

17. Числа

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2

Нoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.

ISBN 978-5-93958-072-4

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2 - Содержание