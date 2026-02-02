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Филлипс - Вместе изучаем Библию - две книги

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling
Что такое совместное изучение Библии в малых группах? «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неем. 8:8).
История малых групп по изучению Библии
В книге Деяний Апостолов мы читаем о домашних общениях первой Иерусалимской церкви: «преломляя по домам хлеб» -ио служении Апостола Павла в Ефесе «всенародно и по домам». Непосредственными предшественниками сегодняшних малых групп стали домашние «школы благочестия» пиетистов (движение обновления среди лютеран в XVII в.) и «классы» у методистов XVIII в. Сегодня малые группы - частое явление в протестантских и других церквах всего мира.
Формат малых групп
И все-таки существует несколько различных форматов, в которых проходят встречи малых групп. Одни проходят курс (например, «Основы христианской жизни» или же «Возвращение к жизни»), другие ведут тематические беседы (например, «Альфа-курс» или же на семейную тему). Порой общение больше походит на урок, проведенный ведущим, хотя в нем и присутствует элемент участия членов группы. Формат занятий, которые вошли в данное пособие, - последовательное изучение книг Священного Писания в ходе неформального группового обсуждения текстов этих книг.
Как проходит группа?
Что нужно для того, чтобы создать успешную группу по изучению Библии? Все, что вам понадобится - это само Божье Слово, желание его изучать, открытые отношения между членами группы, а также ведущий, способный направить дискуссию в нужное русло.

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 1

Hoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.
ISBN 978-5-93958-071-7

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах - Содержание

Что такое совместное изучение Библии в малых группах?

  • 1. Встречи с Иисусом (Евангелие от Луки)
  • 2. Бытие: обетование
  • 3. Предвестники Рождества
  • 4. Рождество Христово по Евангелию от Луки
  • 5. Рождество Христово по Евангелию от Матфея
  • 6. Молитва
  • 7. Послание к Филиппийцам
  • 8. Первое Послание к Фессалоникийцам
  • 9. Послание к Титу. «Народ... ревностный к добрым делам»
  • 10. Первое Послание Петра. «Под испытанием»
  • 11. Послание Иакова. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем»
  • 12. Нагорная проповедь (Евангелие от Матфея 5-7). «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
  • 13. Единство. Послание к Римлянам 14:1-15:13
  • 14. Послание к Галатам
  • 15. Книга пророка Малахии
  • 16. Книга пророка Осип
  • 17. Числа

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2

Нoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.
ISBN 978-5-93958-072-4

Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2 - Содержание

  • Что такое совместное изучение Библии в малых трупах?
  • 1. На пути к Богу (Евангелие от Иоанна)
  • 2. Божья амнистия (Послание к Римлянам)
  • 3. Евангелие Царства
  • 4. Назад к истокам! (Первое послание Иоанна)
  • 5. Третье миссионерское путешествие Апостола Павла и его поездка в Рим (Деяния 18-28)
  • 6. Псалтырь - собрание молитв Божьего народа
  • 7. Рождество по пророку Исайе (книга Еммануила)
  • 8. Давид - муж по сердцу Господа (1-3 Царств)
  • 9. Есфирь: «свобода и избавление... для иудеев»
  • 10. Книга пророка Иезекииля
  • 11. Откровение Иоанна (Апокалипсис)
Views 613
Rating 4.7 / 5
Added 02.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
4.7/5 (6)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 3 years ago
Спасибо.
Просмотрел.
Живо. Интересно. Познавательно.

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