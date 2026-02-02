Филлипс - Вместе изучаем Библию - две книги
Что такое совместное изучение Библии в малых группах? «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неем. 8:8).
История малых групп по изучению Библии
В книге Деяний Апостолов мы читаем о домашних общениях первой Иерусалимской церкви: «преломляя по домам хлеб» -ио служении Апостола Павла в Ефесе «всенародно и по домам». Непосредственными предшественниками сегодняшних малых групп стали домашние «школы благочестия» пиетистов (движение обновления среди лютеран в XVII в.) и «классы» у методистов XVIII в. Сегодня малые группы - частое явление в протестантских и других церквах всего мира.
Формат малых групп
И все-таки существует несколько различных форматов, в которых проходят встречи малых групп. Одни проходят курс (например, «Основы христианской жизни» или же «Возвращение к жизни»), другие ведут тематические беседы (например, «Альфа-курс» или же на семейную тему). Порой общение больше походит на урок, проведенный ведущим, хотя в нем и присутствует элемент участия членов группы. Формат занятий, которые вошли в данное пособие, - последовательное изучение книг Священного Писания в ходе неформального группового обсуждения текстов этих книг.
Как проходит группа?
Что нужно для того, чтобы создать успешную группу по изучению Библии? Все, что вам понадобится - это само Божье Слово, желание его изучать, открытые отношения между членами группы, а также ведущий, способный направить дискуссию в нужное русло.
Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 1
Hoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.
ISBN 978-5-93958-071-7
Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах - Содержание
Что такое совместное изучение Библии в малых группах?
- 1. Встречи с Иисусом (Евангелие от Луки)
- 2. Бытие: обетование
- 3. Предвестники Рождества
- 4. Рождество Христово по Евангелию от Луки
- 5. Рождество Христово по Евангелию от Матфея
- 6. Молитва
- 7. Послание к Филиппийцам
- 8. Первое Послание к Фессалоникийцам
- 9. Послание к Титу. «Народ... ревностный к добрым делам»
- 10. Первое Послание Петра. «Под испытанием»
- 11. Послание Иакова. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем»
- 12. Нагорная проповедь (Евангелие от Матфея 5-7). «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
- 13. Единство. Послание к Римлянам 14:1-15:13
- 14. Послание к Галатам
- 15. Книга пророка Малахии
- 16. Книга пророка Осип
- 17. Числа
Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2
Нoвосибирск: Посох, 2016. - 208 c.
ISBN 978-5-93958-072-4
Расселл Филлипс - Вместе изучаем Библию. Пособие по изучению книг Св.Писания в малых группах. Книга 2 - Содержание
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Что такое совместное изучение Библии в малых трупах?
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1. На пути к Богу (Евангелие от Иоанна)
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2. Божья амнистия (Послание к Римлянам)
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3. Евангелие Царства
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4. Назад к истокам! (Первое послание Иоанна)
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5. Третье миссионерское путешествие Апостола Павла и его поездка в Рим (Деяния 18-28)
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6. Псалтырь - собрание молитв Божьего народа
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7. Рождество по пророку Исайе (книга Еммануила)
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8. Давид - муж по сердцу Господа (1-3 Царств)
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9. Есфирь: «свобода и избавление... для иудеев»
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10. Книга пророка Иезекииля
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11. Откровение Иоанна (Апокалипсис)
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