Помните, как вы сидели за школьной партой, а учитель математики впервые чертил вам на доске плоскости? Он размещал их разнонаправленными, «парящими в воздухе бумажными листами» на коричневой вертикали писчего стенда, и это так разительно отличалось от элементарных кругов, квадратов и трапеций. Тогда так не хотелось быть этой поверхностью толщиной в школьный мелок. Самой близкой аналогией геометрической плоскости в детском уме был лист стекла, которым вертели, и в какие-то моменты перемещения он становился почти незаметным...

Так подсознательно важна и востребована человеком какая-то зарегистрированность— четкая координата в окружающем пространстве, право на «Быть». Ты мечтал хотя бы о второй плоскости, которая пересечет твою, и, как в нуле оси координат, создаст свою протяженность по горизонтали и вертикали — твой пространственный мир. Но к философии неприятия одинокой плоскости нас начинали готовить еще в начальных классах, когда впервые рисовали вектор. Как страшно — он не имел четкой протяженности!

Детский ум взрывался: стрелка на конце вектора могла появиться с обеих сторон, а линия — под любым градусом! Здесь не было жирно-точечных «А» и «Б» в начале и конце. И казалось, что нет ничего ужаснее, чем быть этой непривязанной векторной стрелкой, но... время шло, и став взрослым, ты понимал, что это единственно верный аналог твоего осмысленного земного бытия.

Александр Филоненко - Океан тайны

Киев: ДУХ I ЛІТЕРА, Харьков: ДантеЦентр, 2019. 312 с.

Bibliotheca Paedagogica

ISBN 978-966-378-623-0

Александр Филоненко - Океан тайны - Содержание

Предисловие

От составителя

1. От моей жизни

Прато спасет красота

2. ...к вашей жизни

Мастерская удивления

Мы решили вам помочь

3. Защитники красоты

В поисках красоты

«L’lmprevisto», непредвиденное

Непредвиденная красота

Воистину, вы прекрасны!

4. Удивление и бескорыстие: метод

Жить в истине

В чем наше отличие?

Образование: пробудить человека

Бескорыстие изумляет нас

5. Красота мира, всеобъемлющий горизонт сердца

Преодоление насилия, мир и «возделывание» сада

Александр Филоненко - Океан тайны - От составителя

Позволю себе сказать несколько слов о характере этой книги. Ее главной особенностью является то, что она родилась в Италии, где была издана в 2014 году Флорентийским издательским обществом. Книга представляет собой серию встреч с украинским философом и богословом Александром Филоненко. Проходили эти встречи, в основном, в итальянских городах с 2012 по 2014. О чем только ни говорилось: образование, дружба, удивление, красота, бескорыстие, вера, терпение, надежда, желание, страдание, любовь... Разнятся также и собеседники Филоненко — интеллектуалы, учителя, преподаватели, школьники, ребята из терапевтической общины, даже дети. Диалоги с ними гармонично выводят на слова и сквозные темы, которые, дополняя друг друга, придают произведению схожесть с хоровой композицией. Автор книги — Александр Филоненко, но, в то же время, нельзя не заметить, что ведущим является не только его голос: солистами этого хора также выступают Франко Нембрини, которому доверено исполнить многие куплеты, и Сильвио Каттарина, вводящий собственные темы.

Может возникнуть вопрос: откуда в Италии настолько живой и разносторонний интерес к православному богослову? На это отвечу, что существует вполне конкретная культурная почва, в которой укореняются предложенные здесь встречи: речь всегда идет о конкретных проектах, о реальности, родившейся в контексте Церковного движения «Общение и освобождение». Его основатель, итальянский богослов монсиньор Луиджи Джуссани (1922-2005), всегда открыто, увлеченно свидетельствовал о любви к православию и о глубокой связи с целым рядом православных мыслителей. В такой любви отец Джуссани воспитал и своих учеников, побуждая их к узнаванию сестринской Церкви, к общению с ней и к разделению ее пути. Я сопровождала автора на всех этапах его итальянского тура, организуя и переводя встречи. Кроме того, я выступила в качестве соавтора итальянской версии издания, выстроив встречи в логическую структуру и подготовив краткое представление их участников, а также описание контекстов, в которых они прошли. Структура книги осталась преимущественно неизменной, но в то же время был частично пересмотрен ссылочный аппарат, уточнены отсылки к местам и событиям, а также внесены некоторые правки в основной текст. Цель подобных изменений — облегчить прочтение книги неитальянским читателям. Таким образом, речь идет не просто о переводе итальянской книги, а об оригинальном, самодостаточном издании.

Мы исходили из желания поделиться этими ценными диалогами с украинским читателем. Издавая тексты по-русски, на языке, являющемся родным для автора, мы также думали о том, что они могут быть полезными большому количеству друзей Филоненко в России, Беларуси, Казахстане. Данная книга является совместным проектом издательства «Дух и Литера» и издательского отдела «ДантеЦентра» (Харьков) — двух институций, с которыми автор связан взаимными узами уважения и дружбы. Издание подготовлено к пятидесятилетию автора в знак благодарности за огонь жизни и надежды, который он однажды зажег и продолжает разжигать в жизни стольких людей в Украине и за ее пределами. Наконец, важно сделать последнее уточнение, касающееся структуры книги, которым, по всей видимости, автор особым образом дорожит. Вторая глава имеет странное название: «... к вашей жизни». Оно завершает название первой главы: «От моей жизни...». «От моей жизни к вашей жизни»— выражение, которое отец Джуссани использовал в 2001 году, обращаясь к группе студентов, принадлежащих к движению «Общение и освобождение»:

«Отношения между нами — между одним человеком и другим, между человеком и окружающим миром,— все отношения пронизаны способностью удивляться, этой непреодолимой потребностью, потребностью быть удовлетворенными, satis facti. Я не верил, что вы присоединитесь, сможете примкнуть к такой инициативе сердец, которая, принимая позицию соответствия моей жизни, может быть настолько согласной с моим намерением доброжелательно, внимательно всматриваться в их жизнь. От моей жизни к вашей жизни».

Эти слова на редкость красиво передают содержание этого «Океана тайны», в который мы погружены и звучанием которого пожелали поделиться с как можно более широким кругом людей.

Елена Маццола, Директор Центра европейской культуры «Данте» (Харьков)