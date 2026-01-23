Сегодня все настойчивее дает о себе знать стремление как философов, так и ученых найти по возможности более прочное основание и для научного познания, и для практической ориентации человеческой деятельности, найти нечто устойчивое, что не шаталось бы и не менялось при смене политических режимов, научных парадигм теорий, капризной моды в искусстве, формах общения и образе жизни.

Стремление это вызвано целым рядом причин. Во-первых, экологическим кризисом, поставившим под сомнение современную форму науки, прежде всего экспериментально-математического естествознания, и выросшую на его почве индустриально-техническую цивилизацию, угрожающую ныне самому существованию человека. Во-вторых, очевидным фактом близкого конца тех энергетических ресурсов Земли, которыми живет эта цивилизация. В-третьих, кризисом нравственных ценностей современного человечества, утратой самоидентификации личности, доставляющей ей не меньше страданий, чем отравленный воздух, вода и пища. Нечего и говорить, насколько этот кризис острее, чем где-либо, ощущается сегодня у нас в России.

Философия природы в античности и в средние века

М.: Прогресс- Традиция, 2000 г. - 608 с.

ISBN 5-89826-067-6

Философия природы в античности и в средние века - Содержание

Иван Дмитриевич Рожанский. Слово памяти (В. П. Визгии)

ВВЕДЕНИЕ (П. П. Гайденко, В. В. Петров)

ЧАСТЬ I. АНТИЧНОСТЬ

Гаиденко П. П. Онтологический горизонт натурфилософии Аристотеля

Аристотель и античная традиция трактовки бытия

Бытие, сущность и категории

Закон противоречия

Сущность и суть бытия (чтойностъ). Проблема определения

Материя и форма. Возможность и действительность

Виды сущностей. Вечный двигатель

Сущее (бытие) как таковое

Визгии В. П. Взаимосвязь онтологии и физики в атомизме Демокрита (на примере анализа понятия пустоты)

Рожанский И. Д. Физические воззрения Плутарха

Плутарх. О первичном холоде (перевод и примечания И. Д. Рожанского)

Петрова М. С. Природа души и мира в диалоге Плутарха «О лике, видимом на диске Луны»

Действующие лица диалога

План диалога

Природа мира

Природа Луны

Природаи свойства индивидуальной души

ПЛУТАРХ. О лике, видимом на диске Луны (перевод Г. А. Иванова, примечания М. С. Петровой)

Солопова М. А. Александр Афродисийский и его трактат «О смешении» в контексте истории комментаторской традиции аристотелизма

Александр Афродисийский: философ-перипатетик и комментатор Корпус текстов Александра Афродисийского Греческие комментарии и комментаторы Аристотеля Трактат «О смешении»: перипатетическая критика стоической физики Трактат «О смешении»: изложение учения Аристотеля

Александр Афродисийский О смешении и росте (перевод и примечания M А. Солоповой)

Шичалин Ю. А. Трактат Плотина «Об уме, идеях и сущем» (5 V 9) в связи с проблемой природы

ПЛОТИН. Об уме, идеях и сущем (5 V 9) (перевод и примечания Ю. А. Шичалина)

Месяц С. В. Аристотелевская физика в афинской школе неоплатонизма

Учение о движении

Логическая структура «Элементов физики»

Расхождения с Платоном

Жанр

«Элементы физики» как учебник

Античные учебники физики

«Элементы» как особый жанр научной литературы

«Элементы физики» в европейской традиции

ПРОКЛ. Элементы физики (перевод и примечания С. В. Месяц)

Часть I

Часть II

Бородай Т. Ю. Симпликий и его Комментарий

СИМПЛИКИИ. Комментарий к «Физике» Аристотеля (Книга I, гл. I) (перевод Т. Ю. Бородай)

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фома Аквинский. Комментарий к «Физике» Аристотеля [Книга I, Вступление, Sent. 7-11]

Петрова М. С. Природа мира в Комментарии на «Сон Сципиона» Макробия

Универсум согласно Макробию

Источники Макробия

МАКРОБИЙ. Комментарий на «Сон Сципиона» (перевод и примечания М. С. Петровой)

Книга I: главы 8-14 и 17

Книга II: главы 12-13 и 17

ЧАСТЬ II. СРЕДНИЕ ВЕКА

Петров В. Я. Тотальность природы и методы ее исследования в «Перифюсеон» Эриугены

Представления о природе до Эриугены

Понятия natura, essentia и universitas y Эриугены

Природа как речь и природа языка

Определение природы и природа логического определения

Бог и сущее

Двухчастное деление природы

Четырехчастное деление природы и диалектический метод Эриугены

Деления природы как деления диалектики

Деления природы как формы созерцания

«Перифюсеон»: история текста

ИОАНН СКОТТ. Перифюсеон. Книга I [фрагменты 441А-446А; 462D-463C; 474В-500С] (перевод и примечания В. В. Петрова)

Петров В. В. Каролингские школьные тексты: глоссы из круга Иоанна Скотта и Ремигия из Осерра

Что такое средневековые глоссарии

Этапы эволюции средневековых глосс

Каролингские глоссы и структура данной работы

Глоссы к De natura rerum Беды: манускрипты

Глоссы к Decern categoriae

De natura quid sit

Scholica graecarum glossarum

Глоссы пс.-Бирхтферта к De natura rerum и De temporibus Беды

Ядро глосс к De natura rerum: Гейрик или Ремигий?

Содержание глосс к De natura rerum

Заключение

Приложения: I. Досточтимый Беда. О природе вещей (главы I—IV и WI) II. Неизвестный автор. Глоссы к «О природе вещей» (главы I-VIII) Беды III. Алкуин. Стихотворное введение к «Десяти категориям» и анонимные глоссы к лемме NATURA IV. Неизвестный автор. Что такое природа V. Описание MSS Paris BN 12949 и Brussels 10.661-10.665 VI. Сводная таблица текстов, зависящих от «Перифюсеон» Эриугены



Гаиденко В. П. О трактате Фомы Аквинского «De mixtione elementorum»

ФОМА АКВИНСКИЙ. О смешении элементов (перевод и примечания В. П. Гаиденко)

Основные труды И. Д. Рожанского

Авторы сборника

Философия природы в античности и в средние века - Введение

Обсуждение вопроса о природе сегодня актуально как никогда. В условиях глобального экологического кризиса на первый план выходит тема естественной среды обитания человека, бережного отношения к природному окружению, не только живому, но и неживому — воздуху, которым мы дышим, воде, которую пьем, земле, на которой живем и которая, в прямом смысле, является нашей кормилицей.

На первый взгляд может показаться, что острота экологической ситуации ставит перед человечеством в основном этические проблемы, ибо касается поведения человека, его отношения к окружающим живым существам, ставит перед ним нравственный императив — ограничить зашедшее слишком далеко вмешательство в природу, прекратить хищническое использование ее органических и неорганических ресурсов без оглядки на то, в какой мере эти ресурсы еще в состоянии самовосстанавливаться. Не случайно в последние десятилетия получили развитие экологическая этика, а также биоэтика, практическое значение которых — особенно в связи с новыми завоеваниями генетики и генной инженерии — возрастает с каждым днем.

Однако было бы заблуждением считать, что этические проблемы экологии могут решаться вне связи с теоретическим осмыслением вопроса о том, что такое природа, — вопроса, который издревле составлял предмет особой области знания, носившей имя натурфилософии или философии природы. И в античности, и в средние века натурфилософия существовала в тесном единстве с научным изучением природы — с физикой, астрономией, космологией, биологией; она давала общее воззрение на природу, служившее теоретической предпосылкой частных естественных наук. Именно натурфилософия разрабатывала такие фундаментальные понятия, как пространство, время, число, множество, континуум, движение, покой, материя, сила, масса, энергия, жизнь, развитие и т. д., — понятия, без которых не могут обойтись частные естественнонаучные дисциплины при построении своих теорий.

Вплоть до эпохи Возрождения естественные науки развивались в тесном союзе с натурфилософией, в органическом единстве с ней. И только в XV-XVI вв. намечается тенденция к отделению естествознания от философии природы. Эта тенденция получает дальнейшее развитие в Новое время, в XVII-XVIII вв., когда господствующей наукой о природе становится классическая механика, и модель природы как сложной машины, как системы взаимосвязанных механизмов вытесняет прежние представления о природе. Но следы былого союза физики и натурфилософии еще сохраняет сам язык, что можно видеть даже в сочинении, где наиболее совершенно изложены принципы классической механики — в главном труде Исаака Ньютона, который носит название Naturalis philosophiae principia mathematica — Математические начала натуральной философии. Натурфилософия и физика выступают здесь, таким образом, как синонимы. Правда, нельзя не отметить, что, по мысли самого Ньютона, натурфилософия, основанная на математических принципах, в корне отличается от натурфилософии традиционной, к которой ученые в XVII-XVIII вв., особенно в Англии, относились весьма критически. Порой это принимало крайние формы: некоторые ученые, в частности, известный химик Роберт Бойль, предлагали отказаться даже от употребления самого слова «природа», которое представлялось им неясным и вносящим только путаницу в умы. И не в одной Англии, но и в континентальной Европе нередко высказывались аналогичные соображения. Так, картезианец Иоганн Кристоф Штурм, перу которого, помимо прочих сочинений, принадлежит трактат с выразительным названием Idolum naturae — Идол природы (1692), к понятию «природа» относится с большой настороженностью. «Во всей натурфилософии, — пишет он, — едва ли существует более двусмысленное и сомнительное слово, чем то, от которого происходит само ее имя, а именно слово φύσις, которое латиняне передали словом natura». Что слово «природа» туманно и необъяснимо, убежден и родоначальник позитивизма, знаменитый английский философ XVIII в. Дэвид Юм, чье скептическое отношение не только к натурфилософии, но и к метафизике в целом выразило умонастроение не только его соотечественников.