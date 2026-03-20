Философия религии - хрестоматия

Сост. В.Е. Данилова. — 2-е изд., стер. —М. : ФЛИНТА, 2013. — 536 с.

ISBN 978- 5- 9765- 0790- 6

ПРЕДИСЛОВИЕ От религиоведения и философии к философии религии

Раздел 1 Естественная религия, позитивная религия и религия Откровения (классификации религий)

Дэвид Юм

Исследование о человеческом познании

Естественная история религии

Готхольд Эфраим Лессинг

Христианство разума

Религия Христа

Воспитание человечества

О возникновении религии Откровения

Благодаря Спинозе Лейбниц всего лишь напал на след предустановленной Гармонии

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Религия откровения

Естественная религия на стадии перехода к религии свободы

Религия истины и свободы

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

Введение в философию мифологии

Раздел 2 Проблема познания и рационального обоснования религиозных истин

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Новые опыты о человеческом разуме

Куно Фишер

От Лейбница к Канту

Иммануил Кант

Пролегомены

Критика чистого разума

Основы метафизики нравственности

Религия в пределах только разума

Иоганн Георг Гаман

Крохи

Метакритика пуризма чистого разума

Фридрих Генрих Якоби

Давид Юм о вере, или разговор об идеализме и реализме

Дополнения VI и VII к «Письмам об учении Спинозы»

О трансцендентальном идеализме

Письма

Раздел 3 Проблема определения религии

Фридрих Шлейермахер

Речи о религии к образованным людям ее презирающим

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Спекулятивное понятие религии

Раздел 4 Философская апологетика христианства (доказательства бытия Божия, истинности и абсолютного характера христианской религии, учение о предустановленной гармонии)

Блез Паскаль

Мысли

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Монадология

Из переписки с Кларком и И. Ремоном. 1713 — 1715 — 1716

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Изложение онтологического доказательства в лекциях по Философии религии, прочитанных в 1831 г

Религия истины и свободы (Из «Философии религии»)

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

Философия Откровения

Раздел 5 Моральные и политические интерпретации христианства, личности Иисуса Христа и критика Священного Писания в Новое время

Венедикт (Варух) Спиноза

Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей

Богословско-политический трактат

Томас Гоббс

Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского

Готхольд Эфраим Лессинг

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Жизнь Иисуса

Раздел 6 Религия в истории человечества (место и роль религии в культуре)

Джамбаттиста Вико

Основания новой науки. Об общей природе наций

Иоганн Готфрид Гердер

Идеи к философии истории человечества

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

Философия откровения

Раздел 7 Философия религии, ее предмет и методология (принципы объяснения и понимания религии)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Философия религии

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг