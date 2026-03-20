Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism

Философия религии - хрестоматия

Сост. В.Е. Данилова. — 2-е изд., стер. —М. : ФЛИНТА, 2013. — 536 с.

ISBN 978- 5- 9765- 0790- 6

Философия религии - хрестоматия - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ От религиоведения и философии к философии религии

Раздел 1 Естественная религия, позитивная религия и религия Откровения (классификации религий)

Дэвид Юм

  • Исследование о человеческом познании

  • Естественная история религии

Готхольд Эфраим Лессинг

  • Христианство разума

  • Религия Христа

  • Воспитание человечества

  • О возникновении религии Откровения

  • Благодаря Спинозе Лейбниц всего лишь напал на след предустановленной Гармонии

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • Религия откровения

  • Естественная религия на стадии перехода к религии свободы

  • Религия истины и свободы

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

  • Введение в философию мифологии

Раздел 2 Проблема познания и рационального обоснования религиозных истин

Готфрид Вильгельм Лейбниц

  • Новые опыты о человеческом разуме

Куно Фишер

  • От Лейбница к Канту

Иммануил Кант

  • Пролегомены

  • Критика чистого разума

  • Основы метафизики нравственности

  • Религия в пределах только разума

  • Иоганн Георг Гаман

  • Крохи

  • Метакритика пуризма чистого разума

  • Фридрих Генрих Якоби

  • Давид Юм о вере, или разговор об идеализме и реализме

  • Дополнения VI и VII к «Письмам об учении Спинозы»

  • О трансцендентальном идеализме

  • Письма

Раздел 3 Проблема определения религии

Фридрих Шлейермахер

  • Речи о религии к образованным людям ее презирающим

  • Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • Спекулятивное понятие религии

Раздел 4 Философская апологетика христианства (доказательства бытия Божия, истинности и абсолютного характера христианской религии, учение о предустановленной гармонии)

Блез Паскаль

  • Мысли

Готфрид Вильгельм Лейбниц

  • Монадология

  • Из переписки с Кларком и И. Ремоном. 1713 — 1715 — 1716

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • Изложение онтологического доказательства в лекциях по Философии религии, прочитанных в 1831 г

  • Религия истины и свободы (Из «Философии религии»)

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

  • Философия Откровения

Раздел 5 Моральные и политические интерпретации христианства, личности Иисуса Христа и критика Священного Писания в Новое время

Венедикт (Варух) Спиноза

  • Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей

  • Богословско-политический трактат

Томас Гоббс

  • Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского

Готхольд Эфраим Лессинг

  • Христианство разума

  • Религия Христа

  • Воспитание человечества

  • О возникновении религии Откровения

  • Благодаря Спинозе Лейбниц всего лишь напал на след предустановленной Гармонии

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • Жизнь Иисуса

Раздел 6 Религия в истории человечества (место и роль религии в культуре)

Джамбаттиста Вико

  • Основания новой науки. Об общей природе наций

Иоганн Готфрид Гердер

  • Идеи к философии истории человечества

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

  • Философия откровения

Раздел 7 Философия религии, ее предмет и методология (принципы объяснения и понимания религии)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

  • Философия религии

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

  • Введение в философию мифологии

Added 20.03.2026
Author AlexDigger
