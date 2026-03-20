Философия религии - хрестоматия
Сост. В.Е. Данилова. — 2-е изд., стер. —М. : ФЛИНТА, 2013. — 536 с.
ISBN 978- 5- 9765- 0790- 6
Философия религии - хрестоматия - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ От религиоведения и философии к философии религии
Раздел 1 Естественная религия, позитивная религия и религия Откровения (классификации религий)
Дэвид Юм
Исследование о человеческом познании
Естественная история религии
Готхольд Эфраим Лессинг
Христианство разума
Религия Христа
Воспитание человечества
О возникновении религии Откровения
Благодаря Спинозе Лейбниц всего лишь напал на след предустановленной Гармонии
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Религия откровения
Естественная религия на стадии перехода к религии свободы
Религия истины и свободы
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
Введение в философию мифологии
Раздел 2 Проблема познания и рационального обоснования религиозных истин
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Новые опыты о человеческом разуме
Куно Фишер
От Лейбница к Канту
Иммануил Кант
Пролегомены
Критика чистого разума
Основы метафизики нравственности
Религия в пределах только разума
Иоганн Георг Гаман
Крохи
Метакритика пуризма чистого разума
Фридрих Генрих Якоби
Давид Юм о вере, или разговор об идеализме и реализме
Дополнения VI и VII к «Письмам об учении Спинозы»
О трансцендентальном идеализме
Письма
Раздел 3 Проблема определения религии
Фридрих Шлейермахер
Речи о религии к образованным людям ее презирающим
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Спекулятивное понятие религии
Раздел 4 Философская апологетика христианства (доказательства бытия Божия, истинности и абсолютного характера христианской религии, учение о предустановленной гармонии)
Блез Паскаль
Мысли
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Монадология
Из переписки с Кларком и И. Ремоном. 1713 — 1715 — 1716
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Изложение онтологического доказательства в лекциях по Философии религии, прочитанных в 1831 г
Религия истины и свободы (Из «Философии религии»)
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
Философия Откровения
Раздел 5 Моральные и политические интерпретации христианства, личности Иисуса Христа и критика Священного Писания в Новое время
Венедикт (Варух) Спиноза
Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей
Богословско-политический трактат
Томас Гоббс
Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского
Готхольд Эфраим Лессинг
Христианство разума
Религия Христа
Воспитание человечества
О возникновении религии Откровения
Благодаря Спинозе Лейбниц всего лишь напал на след предустановленной Гармонии
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Жизнь Иисуса
Раздел 6 Религия в истории человечества (место и роль религии в культуре)
Джамбаттиста Вико
Основания новой науки. Об общей природе наций
Иоганн Готфрид Гердер
Идеи к философии истории человечества
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
Философия откровения
Раздел 7 Философия религии, ее предмет и методология (принципы объяснения и понимания религии)
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Философия религии
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
Введение в философию мифологии
