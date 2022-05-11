Философская переписка братьев Трубецких - Из архива княгини Ольги Николаевны Трубецкой

Переписка братьев Сергея и Евгения Трубецких — уникальный историко-философский документ, подготовленный к изданию княжной Ольгой Николаевной Трубецкой. В настоящем издании переписка публикуется впервые, хотя несколько писем из нее были известны историкам философии и раньше. Публикация даже этих немногих писем вызвала живой интерес, как свидетельство о становлении русской философской мысли и источник многих биографических подробностей жизни братьев Трубецких, Вл. Соловьева и других известных деятелей науки кон. XIX— нач. XX вв. Эти немногие письма неоднократно переиздавались в наши дни, что свидетельствует о значительном интересе к ним среди историков русской философии и всех, кто интересуется русской философской мыслью. Вероятно, одним из первых, кто оценил историко-философский потенциал переписки братьев, был Л. М. Лопатин, написавший биографический очерк, который предваряет Собрание Сочинений С. Н. Трубецкого. В биографическом очерке «Кн. С. Н. Трубецкой» Лопатин цитирует письма Сергея к другу и учителю И. И. Кокурину (в настоящее время нахождение этих писем неизвестно), а также его берлинские письма к брату Евгению: «В своих письмах этого времени Сергей Николаевич очень горячо говорит о важности знакомства с европейскою наукою в ее живом центре». Вероятно, Лопатин обращался к Ольге Николаевне или Евгению Николаевичу и получил возможность читать философскую переписку. Стоит признать, что без этой переписки философский и просто человеческий портрет братьев Трубецких оказывается весьма неполным. В настоящем издании мы восполняем этот досадный для истории русской философии пробел.

В Московском архиве Ольги есть два типологически похожих материала — Семейная летопись и Переписка. В Летописи и в Переписке встречаются письма как братьев Трубецких, так и других членов семьи, тем не менее, в Летописи помещены письма братьев Сергея и Евгения, которые касаются почти исключительно бытовых и семейных обстоятельств—переездов, путешествий, различных сообщений и распоряжений. В Переписку были отобраны письма, которые показывают философские, политические и социальные взгляды братьев. Те редкие письма, в которых речь идет о различных семейных и бытовых подробностях, Ольга оставила, вероятно, для того, чтобы они служили фоном основных тем. Из писем мы узнаем о развитии философских и общественных взглядов братьев, о подробностях жизненных обстоятельств, таких, например, как переезд Евгения в Ярославль или путешествие Сергея в Германию и Францию. Письма были отобраны не по дате их написания, но скорее по темам, которые в них обсуждаются, таких как ранние метафизические взгляды Сергея, ранние представления о природе зла Евгения, или споры вокруг статьи Сергея «О природе человеческого сознания». Обсуждается полемика С. Н. Трубецкого с о. Тимофеем Буткевичем и преосв. Амвросием (Ключаревым), размышления и сомнения относительно «синодального» Православия и природы веры в Бога, которая у братьев основывается на представлениях о Церкви как о единстве каждого ее члена со Христом, о соборности, идее Богочеловечества, Евангелии, глубинных основаниях церковной истории и развитии в веках христианской богословской мысли. На полях, на первом листе каждого раздела, Ольга надписала темы писем, которые она раскладывала в отдельные папки. Из-за того, что тематический принцип превалировал, даты писем часто оказывались перепутанными. Кроме того, на многих письмах отсутствовали даты. В отличие от архивного варианта, в настоящем издании письма расположены не в тематическом, но в хронологическом порядке. Даты восстановлены в соответствии с содержанием писем. В отличие от Летописи, в которую включены большей частью не цельные письма, но отрывки из них, в Переписку Ольга поместила, за редким исключением, письма без купюр.

К сожалению, переписка братьев Трубецких обрывается в мае 1899 г., также нетрудно заметить, что по большей части Переписка содержит письма Сергея. Если просмотреть Хронику, то можно заметить также, что и в ней писем Сергея гораздо больше, чем писем Евгения. Возможно, Сергей действительно писал письма чаще других членов семьи, а Евгений не был столь усердным «писателем». Кроме того, Ольга, вероятно, намеренно собирала именно письма старшего брата, поскольку он был для нее самым близким из всех членов семьи. Вместе с тем, в Семейной хронике есть, например, письма Евгения о жизни в Ярославле или о его поездке в Италию, которые не включены в Переписку. Таким образом, следует признать, что составленная Ольгой Переписка центрируется вокруг фигуры Сергея Трубецкого. Вполне возможно, что окончательная редакция Переписки совпала со временем работы над книгой воспоминаний о брате: «Князь С. Н. Трубецкой. Воспоминания сестры», и это определило подбор писем в Переписку. Так, например, бытовые письма Евгения к Сергею включены в Хронику, в то время как письма, содержащие аналогичные описания быта, занятий и настроений Сергея, включены в Переписку. Например, в Летописи за 1889 г. Ольга описывает покупку нового дивана для отца, Николая Петровича Трубецкого, которая была большим событием для консервативного главы семейства, не переносившего перемен в обстановке своей комнаты. Тем не менее, его дети, видя плачевное состояние старого дивана, решаются приобрести для него новый диван. В связи с этим событием Ольга цитирует письмо Евгения, в котором он просит принять от себя и его семьи посильный вклад в эту покупку—20 рублей: «прилагаю при сем 20 р. от меня и от Верочки, которая также желает участвовать в поднесении дивана».* Этого эпизода нет в переписке братьев Трубецких, поскольку туда Ольга, как было упомянуто, целенаправленно отбирала в основном письма, в которых обсуждаются вопросы философии, мировоззрения, или такие детали быта, которые могли иметь значение для биографии Сергея Николаевича.

Философская переписка братьев Трубецких - Из архива княгини Ольги Николаевны Трубецкой

М.: Синаксис, 2021 — 480 с.: ил.

ISBN 978-5-903721-07-8

Философская переписка братьев Трубецких. Из архива княгини Ольги Николаевны Трубецкой - Содержание