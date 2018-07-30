В церкви ощущается острая потребность в средствах, которые помогли бы людям оценить свое обращение. Особенно это касается таких учреждений, как тюрьма. Эту потребность восполняет книга «Рождены ли вы свыше?», написанная Кентом Филпоттом. Она очень правдива. Ее основные утверждения заставили меня переоценить собственные методы служения. Кент уже долгое время несет служение в тюрьме Сан-Квентин, проповедуя в часовне Гарден и проводя индивидуальные беседы с заключенными.

Будучи долгое время пастором и постоянно общаясь со многими заключенными, он имел возможность наблюдать за тем, как разные люди реагируют на Евангелие. Вместе с ним мы видели, как очень многие люди «становились христианами» в полном соответствии с современными методами евангелизации, но по-прежнему были необращенными. Многие считают себя христианами, однако не проявляют никаких признаков истинного обращения: ни в убеждениях, ни в уверенности, ни в поведении. Сколько людей были воцерковлены, молились «молитвой грешника», крестились в воде и участвовали в вечере Господней, но при этом не имеют уверенности в том, что Иисус — их Спаситель.

Мы должны проповедовать ясное, библейское, ориентированное на обращение Евангелие, позволяющее Святому Духу совершать дело благодати в жизни тех, кому мы служим. Эта книга написана для того, чтобы начать дискуссию об обращении, поощрить проповедь обращения и уверенности в спасении, помочь в миссионерской и евангелизационной деятельности, способствовать пробуждению и вернуть чувство тайны по отношению к обращению. Я хотел бы поблагодарить всю баптистскую церковь на Миллер-авеню. В течение целого года они поддерживали своего пастора, пока он свершал свое богословие и спасение со страхом и трепетом. Пока церковь уменьшалась количественно, не прозвучало ни одной жалобы или протеста, не было дано даже ни одного совета.

Неделя за неделей церковь поддерживала мой труд, внимала проповедям и ободряла меня. Эта книга — плод одной маленькой церкви. Я хочу выразить благодарность своей жене Лизе и нашим двойняшкам Лауре и Дженни за полную любви поддержку во время написания этой книги, что требовало долгих часов моего отсутствия. Я также признателен моим трем старшим детям: Дон (Дори), Грэйс и Вернону, знающим Иисуса как Спасителя, за то, что они убеждали меня продолжать писать эту книгу. При написании этой книги я руководствовался проповедями и статьями доктора Р. Л. Хаймерса-младшего и рукописью «Беседы об обращении» доктора Кристофера Л. Кагана. Я обязан им некоторыми идеями, которые изложены в этой книге.

Несмотря на то, что они принадлежат к более фундаменталистской традиции, чем я, с моей точки зрения, их работы на тему обращения заслуживают внимания не только фундаменталистов, но и консервативных евангельских христиан. Я благодарен доктору Кагану и доктору Хаймерсу за то, что они позволили мне ознакомиться с результатами их исследований и использовать их значительную часть в этой книге. Вместе с Томом Джерреллсом мы редактировали книгу на протяжении многих дней. Мы работали над каждой идеей и каждым предложением. Несколько членов нашей церкви читали рукопись на разных стадиях ее создания и предложили мне ценные советы. Это Мэгги Бэйтс, Филлис Брэгдон, Боб Бернс, Кати Коддэ, Брэд Фридландер и Кристина Роуз. Спасибо каждому из вас за сотрудничество.

Кент Филпотт - Рождены ли вы свыше? Кент Филпотт. Пер. с англ.А. В. Вязовской. Мн.: МФЦП, 2005. — 144 с. ISBN 985-454-245-9 (рус.) ISBN 0 85234 405 8 (англ.)

Кент Филпотт - Рождены ли вы свыше? - Содержание

Предисловие

Введение

Христианизация или обращение?

Тайна обращения

Истинное обращение

Обращение: объективные факты

Обращение: субъективный опыт

Признаки обращения

Что Библия говорит о псевдообращении

Как происходит псевдообращение

Душевное состояние при истинном и ложном обращениях

Признаки необратившегося человека

Этапы обращения

Модели обращения и псевдообращения

Уверенность в спасении

Иаков становится Израилем: символ обращения

Приложение 1

Приложение 2

Кент Филпотт - Рождены ли вы свыше? - Христианизация или обращение?

Хосе, родом из города Сан-Хосе, недружелюбно посмотрел на меня из-за решетки своей камеры в тюрьме Сан-Квентин. Взять у меня Библию он не захотел под тем предлогом, что ему уже дали одну, когда он находился в муниципальной тюрьме Сан-Франциско. В детстве он ходил с родителями в римско-католическую церковь, а в подростковом возрасте, по его утверждениям, был «крещен Духом» в большой церкви Лос-Анджелеса. Сейчас ему тридцать пять, и он уже в третий раз отбывает наказание, недоумевая о том, куда делись его христианские убеждения. Проговорив с Хосе около часа, я начал понимать, в чем заключается его проблема: он не имел ни малейшего представления о том, зачем Иисус умер на кресте, и никогда не чувствовал себя прощенным.

К тому же он не молился и не читал Библию, не посещал собраний в церкви, он смотрел свысока на тех заключенных, которые называли себя христианами, но в то же самое время утверждал, что получил «крещение Духом». Хосе «христианизировали», то есть просто-напросто обманули. В соседней с Хосе камере сидел Майк из Окланда. Он был моложе Хосе на десяток лет, но был приговорен к двенадцати годам лишения свободы и уже умудрился попасть в Сан-Квентин. С детства он ходил в баптистскую церковь, в пятилетнем возрасте был крещен, с шести лет пел в церковном хоре, а в девять начал проповедовать. В семнадцатилетнем возрасте он вступил в ряды общественной организации «Калифорния. Молодежь. Власть», а в двадцать пять стал последователем секты «Народ ислама».

Я спросил Майка, был ли он в прошлом настоящим христианином, на что он ответил мне: «Что за глупые вопросы ты задаешь! Я же только что рассказал тебе о том, чем я занимался в церкви!» Но Майк никогда не переживал обращения, он никогда не просил Иисуса простить его грехи. Его «жестоко» христианизировали, а когда он вырвался из этого окружения, то оказался полностью открытым для разных идей. Боб, с которым я повстречался на одном из свадебных богослужений, был типичным американцем, посещающим церковь. Он сказал мне: «Я член церкви, в которой учение о Христе занимает главное место, я принимал там крещение, я молился о том, чтобы Иисус принял меня, и много раз посвящал Ему свою жизнь.

Я прошел курс ученичества, я принял господство Христа, и со стороны кажется, что все в моей жизни как надо. Но почему я не чувствую себя христианином? Почему я не верю, как христианин? Почему я не получаю удовольствия от того, что я христианин?» За тридцать лет служения мне довелось множество раз общаться с такими людьми, как Хосе, Майк и Боб. С детства посещавшие церковь, они, как правило, проходили через все стандартные церковные мероприятия: принимали крещение, рассказывали свидетельства, посещали уроки для членов церкви. Но, тем не менее, у них не было уверенности в спасении. Почему? Потому что они по-настоящему не обратились! Множество людей думает, что они возрожденные христиане, тогда как на самом деле они просто были христианизированы.

Принять христианские принципы, участвовать в церковных мероприятиях — это не значит пережить настоящее обращение. Псевдообращение, порожденное христианизацией, может привести к тому, что люди начнут искать какие-то другие источники удовлетворения своего духовного голода. Однако чаще всего они убеждены, что рождены свыше, а не христианизированы. Я в детстве тоже был христианизирован — тогда я не понимал истинного смысла Евангелия. Приведу пример того, что это было именно так. Задумав поступить на службу в военно-воздушные силы, я должен был заполнить анкету, в которой необходимо было указать свою религиозную принадлежность. Я пометил квадратик с надписью «христианин», а в разделе «деноминация» выбрал «епископал».

Я рассуждал так: поскольку я не иудей, не индуист, не мусульманин, значит, я должен быть христианином. Я никогда не был в епископальной церкви и не имел представления о том, кто такие епископалы. Но как-то раньше я прочел книгу Ванса Паккарда «В поисках статуса», из которой понял, что Епископальная церковь — самая престижная. Пытаясь поднять свой статус, я пометил квадратик с надписью «епископал». Я не один такой. Соединенные Штаты — это страна с христианской культурой, поэтому я и все мои современники знают, по крайней мере понаслышке, кое-что о церкви, Боге и Библии. Многие из нас, особенно будучи молодыми, принимали крещение, становились членами церкви и посещали воскресную школу или церковные собрания.

Большинство христиан полагает, что обращение происходит тогда, когда человек выходит вперед на церковном собрании, произносит молитву покаяния, затем принимает крещение, становится членом церкви, учит на память символ веры и ведет себя так, как то подобает христианину. Я же считаю, что последовательное совершение этих действий скорее христианизирует человека, нежели обращает его к Богу. Почему же так много людей оказались просто христианизированы, почему они не пережили истинного обращения? Почему многие восприняли только форму и не почувствовали сути? Потому что истинное библейское обращение — это тайна, которую человек никогда не постигнет. По-настоящему обратить может только Бог, спасти может только один Бог.

Но нам не всегда это нравится, поэтому мы изобретаем всевозможные способы, чтобы помочь человеку принять спасение. Когда люди решают воспользоваться такими способами достижения спасения, им говорят, что они стали христианами. Но на самом деле происходит то, что я называю христианизацией, или псевдообращением. Христианизация создает серьезную проблему для проповедников, так как люди привыкли, что спасение они обретают тогда, когда произносят определенные слова и исполняют обряды своей церкви, а не тогда, когда приходят к Иисусу за прощением и спасением. Проповедник обязан учить, что такое истинное обращение, бросая вызов христианизации. Но необращенные не любят такой проповеди!

Очень часто они неистово сопротивляются тому, что в действительности является их единственной надеждой. От проповеди об истинном покаянии они раздражаются, а иногда даже могут проявить жестокость. Когда звучит такая проповедь, они ощущают дискомфорт, могут ронять Библии или песенники, издавать странные звуки, без конца выходить в туалет или за стаканом воды. Если проповедь об истинном обращении раздается часто, они могут начать искать другую церковь, где к ним будут относиться более «дружелюбно», где проповедники говорят «позитивные» проповеди. В худшем случае они, не желая слушать проповеди об истинном обращении, в самой церкви могут организовать опалу на того проповедника, который их произносит. Люди христианизированные, необратившиеся могут стать настоящим бедствием для общины.

Они разделяют церкви, вносят раздоры, а иногда даже изгоняют из общины служителя, который проповедует об истинном обращении. Пробуждать «праведных» — занятие не из приятных. «Праведные» не обращаются к Иисусу — к Нему обратятся грешники. Об этом говорил сам Господь. Уверенные в своей праведности фарисеи нападали на Христа, а Он отвечал им: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Евангелие от Луки, 5:32). Христианизация ввергает людей в заблуждение. Они думают, что в полной безопасности движутся по дороге, ведущей к небесам. Но, как сказал один проповедник-пуританин Джонатан Дикинсон, эти потерянные «„праведники“ спят на краю преисподней». Проповедник Евангелия должен пробудить их. А если не пробудит? Тогда придет день, когда необратившиеся услышат слова Христа, обращенные к ним: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея, 7:23).