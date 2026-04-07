Книга «Magia Transmigratoria. Естественное бессмертие в теории и на практике», написанная под псевдонимом Senciner, представляет собой глубокое эзотерическое исследование техник переноса сознания и достижения аватарического бессмертия. Автор исследует механизмы «инкорпорации сущности», позволяющие магу удерживать сознательный принцип после смерти физической оболочки и перемещаться в новые тела. Истоки этой «вампирической» магии Финкати находит в древних халдейских и египетских практиках, где мумии служили «астральными якорями» для удержания жизненной силы жрецов. Текст, изначально входивший в закрытые «Тетради Адоцентина», впервые становится доступен широкому кругу исследователей в структурированном виде.

Исследование охватывает огромный пласт мировой культуры: от античных метаморфоз Овидия и тайных доктрин святого Иеронима до тибетских техник и современного европейского герметизма школы Джулиано Креммерца. Особое внимание уделяется роли Памяти (Mneme) и Дыхания (Пневмы) как инструментов фиксации сознания. Книга не только описывает теорию переселения, но и предостерегает о катастрофических последствиях ошибок в этих практиках. Обширные приложения включают переводы «Египетской книги дыханий», каббалистические учения об иббуре и диббуке, а также анализ отражения магии трансмиграции в мировой литературе (от Герберта Уэллса до Генри Каттнера).

Ставрополь : Бюро новостей, 2026. — 312 с.

ISBN 978-5-6055348-7-7. Перевод: Francesco Afoderffi, S.G.

В. Финкати — Magia Transmigratoria - Содержание