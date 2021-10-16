День удался. Пражское пиво действительно было очень вкусным. После долгой экскурсии по прекрасному городу Михаил зашёл в бар и долго, с наслаждением пил этот райский напиток...

«Хорошо, когда духовное сочетается с материальным!» — удовлетворенно отметил он.

Весь день Михаил проходил в шумной компании друзей и туристов под предводительством пражского профессора-экскурсовода. Где они только не были: и в центре города, и на Карловом мосту, и в Иозефове...

«Сколько всего было... ноги гудят; это тебе не на машине кататься... На улице прохладно, а здесь, в баре, тепло, хорошо... — думал наш герой. Он сидел за большим деревянным столом в полутемном баре с каменными средневековыми стенами, хрустел солёными орешками и потягивал пиво. — Летом здесь, наверное, ещё интереснее, — продолжал размышлять он, рассматривая серое февральское небо сквозь маленькое окошечко. — Неужели здесь, в Йозефове, и впрямь лежит тело Голема — искусственного человека, который четыре века назад бродил по этим улочкам? Профессор-экскурсовод не кажется сентиментальным, да и в мистики его не запишешь... Хотя... туристам везде рассказывают байки! Ха! Вспомнить хотя бы идиотскую поездку в Паммукале, в Турции! Сколько часов мы тряслись в автобусе, ехали по горам, над пропастью во ржи — и ради чего? Ради того, чтобы полоумные туристы окунались в бассейн Клеопатры, где она якобы омолаживалась! Бог мой! Клеопатра никогда не была в Турции! Но туристов надо развлекать баснями, чтобы им было интересно и чтобы они легко расставались со своими долларами и евро. А здесь, в Праге, нам впаривают сказки про великого раввина и кабалиста Иегуду Лева, создавшего искусственного человека для защиты евреев от погромщиков и убийц».

— Представляете, вот по этим улицам он и ходил...

Михаил услышал за своей спиной мужской голос. Он обернулся. За соседним столиком сидел человек лет пятидесяти в тёмно-зелёной зимней куртке и в упор смотрел на Михаила. На столе у бокала с пивом лежала серая шерстяная кепка. Мужчина был коротко пострижен, его спокойное, даже невозмутимое лицо с мужественными щеками обрамляла широкая, с проседью борода. Глаза голубые, цепкие, сверлящие, с искорками юмора. Вид напористый, уверенный и одновременно доброжелательный.

— Вы это мне? — спросил Михаил по-английски.

— Вам, — добродушно ответил незнакомец на русском.

— Вы о чем, собственно, говорите?

— О том же, о чем и вы. О Големе.

— А что это вы вдруг заговорили со мной о нем? — Михаил крайне удивился.

— Ну так вы же начали говорить вслух, я и услышал. И вот — ответил вам. Я, как и вы, в Праге турист. Вопрос о Големе и всей этой кабале очень интересный и более правдоподобный, чем бассейн Клеопатры в Паммукале. Илья, — представился мужчина и протянул Михаилу крепкую широкую руку.

— Михаил.

Не прошло и четверти часа, как Михаил уже оживлённо беседовал с Ильей — так, как будто они были давно знакомы. Несмотря на разницу в возрасте (Илье было за пятьдесят, а Михаилу тридцать), Илья разговаривал просто и непосредственно, не соблюдая возрастную дистанцию.

Михаил Финкель - Пражский ангел: мистический роман

Иерусалим, 2011. — 360 с.

ISBN 978-965-7467-13-8