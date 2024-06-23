Эта брошюра поможет нам немного приоткрыть занавес над тайными махинациями иллюминатов, как они нам. например, стали известными из свидетельства бывшего иллюмината Джона Тодда.

С самою начала необходимо отметить, что всякий, пытающийся раскрыть интриги иллюминатов, подвергается с их стороны самой жестокой клевете. И особенно прилежно помогают им в этом „христиане". Так, Евангельский Альянс (союз) опубликовал письмо, в котором личность и свидетельство Джона Тодда были самым бесстыдным образом опровергнуты и подняты на смех. Манускрипт этого письма был затем использован в передаче христианского радиовещания. Я был очень удивлен, когда после этой передачи в разговоре по телефону узнал, что ответственный за эту радиопередачу, господин Вейер-Менкхофф, отлично информирован о делах иллюминатов и в разговоре даже не опровергнул, что организованное христианство находится в крепких руках иллюминатов. В этот день я должен был еще раз с ужасом узнать, с какой лживостью „христианство" покрывает сатанинские махинации.

Я не был знаком с Джоном Тоддом лично, но поскольку его информация полностью совпадает с данными литературы, имеющейся на эту тему, считаю, что его свидетельство следует принять за истину, которая должна нас заинтересовать. Вот текст магнитофонной записи свидетельства Джона Тодда, который мы помечаем линией на полях слева.

„Я родился в семье, о которой история говорит, что она привезла колдовство в США. Моя мать и другие наставники тоже колдуны, с раннего детства внушали мне ни под каким предлогом не сближаться с христианами. Мне говорили, чтобы я как можно дальше держался особенно от тех фанатиков, которые верят в Слово Божие.

В 13 лет я был зачислен в так называемое «преддворье» - семинар, где готовят священников. В 14 лет я уже был принят в число „посвященных священников” (колдунов). Церемонии посвящения и в колдовство и в масонство идентичны. К церемонии относится также и клятва о неразглашении.

Во время моей службы в армии я завербовался на 6 лет в Германию. Там я по вечерам употреблял наркотики. Однажды, гуляя по Штутгарту, и увидел офицера, с которым имел неприятности по службе. Я вынул пистолет и застрелил его (телевидение об этом сообщало). В армии не любят, когда солдаты стреляют в своих офицеров, так что меня сразу посадили в тюрьму. Мне было сказано, что буду под конвоем отправлен в США. В своё оправдание я мог сказать не так много, так что судье нетрудно было вынести приговор.

В этой ситуации я обратился к моим близким в Америке. Моя приёмная мать была известной колдуньей, и я попросил её о помощи. Я думал, что она соберёт несколько колдунов, и они совместно проклянут людей, осудивших меня. Однако ничего подобного не произошло. Через некоторое время мои судьи, посмотрев еще раз мои акты, пришли к выводу, что я, в общем-то, неплохой малым и потому признали меня невиновным. ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО.

Хельмут Финкенштедт – Поколение в оковах сатаны

«Христианин и время», б.г. – 60 с.

Хельмут Финкенштедт – Поколение в оковах сатаны - Содержание