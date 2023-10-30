Есть два вида воздействия, без чего невозможно начать пробуждение: первое — воздействие на людей, второе — воздействие на Бога. Истина употребляется, чтобы воздействовать на людей, а молитва — чтобы тронуть Бога. Когда я говорю «тронуть» Бога, я не хочу этим сказать, что молитвой можно изменить Божье намерение, или что ею можно изменить Его волю или характер.

Но молитва производит в нас такую перемену, которая дает Богу возможность действовать, не противореча Своему сердцу (не идя против Самого Себя), что было бы невозможно, если бы такой перемены в нас не было. Когда кается грешник, эта перемена в его жизни делает его прощение правильным в глазах Бога.

Бог всегда был готов прощать на этом условии, так что, когда грешник меняет состояние своего сердца и кается, Богу не нужно менять состояние Своего сердца, чтобы помиловать его. Именно покаяние грешника делает правильным Божье прощение и служит веским основанием для Бога действовать так, как Он действует в этом случае, так что, когда христиане возносят действенную молитву, само состояние их сердца таково, что Бог считает правильным ответить им. Он никогда не удерживал Свое благословение, и всегда рад был посылать его, но только в том случае, если люди каялись и возносили именно ту молитву, какую нужно.

Сама по себе истина без Божьего Духа никогда не произведет действия, а Дух дается в ответ на молитву. Порой случается так, что те, кто наиболее вовлечен в служение истины, - далеко не самые ревностные молитвенники. Это всегда прискорбно. Ибо, до тех пор, пока отсутствует дух молитвы, истина сама по себе не даст ничего, а только ожесточит людей в нераскаянии. Вероятно, только в День Суда люди обнаружат, что посредством одной лишь проповеди истины, какой бы ревностной она ни была, никогда ничего не достигалось, что результат бывал лишь там, где проповедь истины была сопряжена с духом молитвы.

Чарльз Финней – Принципы молитвы

Пер. с англ. – К.: Варух, 2018. – 104 с.

ISBN 978-966-7023-69-9

Чарльз Финней – Принципы молитвы – Содержание

Предисловие

ПРЕВОЗМОГАЮЩАЯ МОЛИТВА

День 1 Истина и молитва

День 2 Молитесь за что-то определенное

День 3 Молитесь по воле Бога

День 4 Молитесь с покорностью Божьей воле

День 5 Молитесь с надлежащим желанием

День 6 Молитесь с правильными побуждениями

День 7 Стойте в молитве с Духом Святым

День 8 Молитесь часто, сознательно отвергая грех во имя Христа

День 9 Молитесь в вере

День 10 Зачем Богу нужно наше сильное желание

День 11 Молитва приносит единство и благословение

День 12 Следуйте водительству Святого Духа

МОЛИТВА ВЕРЫ

День 13 Чему верить, когда молитесь

День 14 Молитесь о Божьих обетованиях

День 15 Молитесь о реченном через пророков

День 16 Молитесь, когда все признаки указывают на благословение

День 17 Молитвы веры получают просимое

День 18 Как молиться молитвой веры

День 19 Посвятите Богу всю свою жизнь

ДУХ МОЛИТВЫ

День 20 Почему мы нуждаемся в Святом Духе

День 21 Святой Дух и Писание

День 22 Святой Дух и спасение

День 23 Святой Дух и промысел Божий

День 24 Как различить Святой Дух

День 25 Святой Дух просвещает наш разум

День 26 Как получить прикосновение Духа

День 27 Молитва и церковь

ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ

День 28 Вы можете и должны иметь Дух

День 29 Что не дает вам исполняться Духом?

День 30 Последствия исполнения Духом

День 31 Святой Дух и конфликт

День 32 Состояние служителей

День 33 Благословения от исполнения Духом

День 34 Последствия духовной пустоты

День 35 Необходимость Божьего действия

День 36 Истинное христианство

СОБРАНИЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ

День 37 Цель общей молитвы

День 38 Как проводить общую молитву

День 39 Препятствия в общей молитве

День 40 Необходимость общей молитвы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Принципы, рожденные молитвой