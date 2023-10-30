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Финней - Принципы молитвы

Чарльз Финней – Принципы молитвы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Есть два вида воздействия, без чего невозможно начать пробуждение: первое — воздействие на людей, второе — воздействие на Бога. Истина употребляется, чтобы воздействовать на людей, а молитва — чтобы тронуть Бога. Когда я говорю «тронуть» Бога, я не хочу этим сказать, что молитвой можно изменить Божье намерение, или что ею можно изменить Его волю или характер.

Но молитва производит в нас такую перемену, которая дает Богу возможность действовать, не противореча Своему сердцу (не идя против Самого Себя), что было бы невозможно, если бы такой перемены в нас не было. Когда кается грешник, эта перемена в его жизни делает его прощение правильным в глазах Бога.

Бог всегда был готов прощать на этом условии, так что, когда грешник меняет состояние своего сердца и кается, Богу не нужно менять состояние Своего сердца, чтобы помиловать его. Именно покаяние грешника делает правильным Божье прощение и служит веским основанием для Бога действовать так, как Он действует в этом случае, так что, когда христиане возносят действенную молитву, само состояние их сердца таково, что Бог считает правильным ответить им. Он никогда не удерживал Свое благословение, и всегда рад был посылать его, но только в том случае, если люди каялись и возносили именно ту молитву, какую нужно.

Сама по себе истина без Божьего Духа никогда не произведет действия, а Дух дается в ответ на молитву. Порой случается так, что те, кто наиболее вовлечен в служение истины, - далеко не самые ревностные молитвенники. Это всегда прискорбно. Ибо, до тех пор, пока отсутствует дух молитвы, истина сама по себе не даст ничего, а только ожесточит людей в нераскаянии. Вероятно, только в День Суда люди обнаружат, что посредством одной лишь проповеди истины, какой бы ревностной она ни была, никогда ничего не достигалось, что результат бывал лишь там, где проповедь истины была сопряжена с духом молитвы.

Чарльз Финней – Принципы молитвы

Пер. с англ. – К.: Варух, 2018. – 104 с.

ISBN 978-966-7023-69-9

Чарльз Финней – Принципы молитвы – Содержание

Предисловие

ПРЕВОЗМОГАЮЩАЯ МОЛИТВА

  • День 1 Истина и молитва

  • День 2 Молитесь за что-то определенное

  • День 3 Молитесь по воле Бога

  • День 4 Молитесь с покорностью Божьей воле

  • День 5 Молитесь с надлежащим желанием

  • День 6 Молитесь с правильными побуждениями

  • День 7 Стойте в молитве с Духом Святым

  • День 8 Молитесь часто, сознательно отвергая грех во имя Христа

  • День 9 Молитесь в вере

  • День 10 Зачем Богу нужно наше сильное желание

  • День 11 Молитва приносит единство и благословение

  • День 12 Следуйте водительству Святого Духа

МОЛИТВА ВЕРЫ

  • День 13 Чему верить, когда молитесь

  • День 14 Молитесь о Божьих обетованиях

  • День 15 Молитесь о реченном через пророков

  • День 16 Молитесь, когда все признаки указывают на благословение

  • День 17 Молитвы веры получают просимое

  • День 18 Как молиться молитвой веры

  • День 19 Посвятите Богу всю свою жизнь

ДУХ МОЛИТВЫ

  • День 20 Почему мы нуждаемся в Святом Духе

  • День 21 Святой Дух и Писание

  • День 22 Святой Дух и спасение

  • День 23 Святой Дух и промысел Божий

  • День 24 Как различить Святой Дух

  • День 25 Святой Дух просвещает наш разум

  • День 26 Как получить прикосновение Духа

  • День 27 Молитва и церковь

ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ

  • День 28 Вы можете и должны иметь Дух

  • День 29 Что не дает вам исполняться Духом?

  • День 30 Последствия исполнения Духом

  • День 31 Святой Дух и конфликт

  • День 32 Состояние служителей

  • День 33 Благословения от исполнения Духом

  • День 34 Последствия духовной пустоты

  • День 35 Необходимость Божьего действия

  • День 36 Истинное христианство

СОБРАНИЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ

  • День 37 Цель общей молитвы

  • День 38 Как проводить общую молитву

  • День 39 Препятствия в общей молитве

  • День 40 Необходимость общей молитвы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Принципы, рожденные молитвой

Views 1 255
Rating 5.0 / 5
Added 30.10.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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