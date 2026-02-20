Этот сборник представляет собой практическое руководство по духовному пробуждению, написанное в характерном для Финнея «юридическом» стиле. Как бывший юрист, он строит свои проповеди как судебный процесс над человеческой совестью, настаивая на том, что покаяние — это не пассивное ожидание божественного озарения, а немедленный волевой акт человека. Финней призывает слушателей осознать свою ответственность перед Богом и совершить радикальный переворот в уме и сердце прямо в момент проповеди.

Центральной темой сборника является призыв к святой жизни и полному послушанию Божьим заповедям. Автор жестко критикует формальную религиозность, утверждая, что истинная вера должна приводить к видимым изменениям в характере и обществе. Для Финнея пробуждение — это не случайное чудо, а результат использования «правильных средств», где логическая аргументация в сочетании с силой Духа Святого неизбежно ведет к сокрушению грешника и обновлению церкви.

«Все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел раскалённых вами! Это будет вам от руки Моей: в мучении умрёте» (Исайя 50:11).

Этот стих обращён к религиозным людям, утешающим себя мыслью о спасении. Однако, на самом деле, надежда их есть ни что иное, как разжигаемое ими воображение. Прежде, чем приступить к обсуждению истинного и ложного обращения, необходимо заметить, что разговор наш пойдет на пользу лишь тем, кто честно и без предубеждений посмотрит на себя. Представьте, что вы стоите сейчас перед Богом, и тогда вам легче будет понять, каким Он видит вас. Если вы находитесь в заблуждении, я надеюсь, что эта проповедь поможет вам нащупать тропинку, ведущую к истинному спасению. Будьте же честны перед собой, иначе слова мои пройдут мимо вас, не затронув души. В этой проповеди я предлагаю вам разобраться в разнице между истинным и ложным обращением следующим образом:

Чарльз Финней – Сборник проповедей – Содержание