Монографія у ваших руках є значно скороченим і дещо зміненим варі антом мого оригінального рукопису. Природно, що ця праця має відповідати нормам «Серії коментарів» (NIV Commentary Series). Ми сподіваємося на майбутню публікацію всього рукопису. «Вступ до Нового Завіту» написана і для студентів коледжів, і для зацікавлених читачів-християн. До того ж для доповнення розуміння се редовища Нового Завіту викладачі можуть давати студентам завдання з «Культурно-історичне тло Нового Завіту» Барретта (The New Testament Background, NTB). Саме тому в багатьох бібліографіях ви знайдете додатко ву літературу для прочитання. Ідея для написання цієї книжки виникла після викладання серії неділь них вечірніх уроків у церкві «Grape Grove Church of Christ» у Джеймстауні, штат Огайо, де я служив. Для мене було великим благословенням брати участь у цій спільноті вірян, а особливо — писати цю книжку в такому товаристві віри й любові. Я хочу подякувати спільноті «Grape Grove» за підтримку та підбадьорення. Також я вдячний трьом надзвичайно важливим людям у моєму житті: моїй дружині Моллі та моїм донькам Аманді й Джінні — дякую, що ви є. Насамкінець я вдячний Богові, що дав мені змогу писати й проповіду вати про нашого Господа Ісуса Христа.

Фінсі Девід Вступ до Нового Завіту

[пер. з англ.: Надія Дайне ка]. — Київ : Таврійський християнський інститут ; ТОВ «Юрка Любчен ка», 2025. — 320 с. — (Серія «Богословська освіта»).

ISBN 978-617-8295-78-3

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