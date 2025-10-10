Фінсі - Вступ до Нового Завіту
Монографія у ваших руках є значно скороченим і дещо зміненим варі антом мого оригінального рукопису. Природно, що ця праця має відповідати нормам «Серії коментарів» (NIV Commentary Series). Ми сподіваємося на майбутню публікацію всього рукопису. «Вступ до Нового Завіту» написана і для студентів коледжів, і для зацікавлених читачів-християн. До того ж для доповнення розуміння се редовища Нового Завіту викладачі можуть давати студентам завдання з «Культурно-історичне тло Нового Завіту» Барретта (The New Testament Background, NTB). Саме тому в багатьох бібліографіях ви знайдете додатко ву літературу для прочитання. Ідея для написання цієї книжки виникла після викладання серії неділь них вечірніх уроків у церкві «Grape Grove Church of Christ» у Джеймстауні, штат Огайо, де я служив. Для мене було великим благословенням брати участь у цій спільноті вірян, а особливо — писати цю книжку в такому товаристві віри й любові. Я хочу подякувати спільноті «Grape Grove» за підтримку та підбадьорення. Також я вдячний трьом надзвичайно важливим людям у моєму житті: моїй дружині Моллі та моїм донькам Аманді й Джінні — дякую, що ви є. Насамкінець я вдячний Богові, що дав мені змогу писати й проповіду вати про нашого Господа Ісуса Христа.
Фінсі Девід Вступ до Нового Завіту
[пер. з англ.: Надія Дайне ка]. — Київ : Таврійський християнський інститут ; ТОВ «Юрка Любчен ка», 2025. — 320 с. — (Серія «Богословська освіта»).
ISBN 978-617-8295-78-3
Фінсі Девід - Вступ до Нового Завіту - Зміст
- Передмова
- Скорочення
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Розділ 1 Палестина від Птолемеїв до Масади
- Птолемеї і Селевкіди в Палестині, 323–166 роки до Р. Х.
- Хасмонеї, 166–163 роки до Р. Х.
- Іроди
- Прокуратори
- Велика Юдейська війна, 66–73 (74) роки після Р. Х.
- Руйнування та відновлення юдаїзму
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Розділ 2 Юдейські інституції, секти й релігійні рухи
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Інституції
- Храм
- Синагога
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Секти
- Єсеї (або есени)
- Новий Завіт та єсеї
- Фарисеї
- Садукеї
- Зелоти, четверта філософія та сикарії
- Самаряни
- Книжники
- Висновок
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Релігійні рухи
- Пророчі рухи
- Чудотворці
- Апокаліптичні автори
- Месіанство
- Релігійні обряди простого народу
- Висновок
- Інституції
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Розділ 3 Соціальне життя й економічні умови в Палестині
- Соціально-економічна структура Палестини
- Селянський дім і поселення
- Оподаткування Палестини за часів Ісуса
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Розділ 4 Життя та вчення Ісуса
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Пошуки історичного Ісуса
- Стародавні джерела й чотири Євангелія
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Життя й служіння Ісуса
- Народження Ісуса
- Юність Ісуса в Галілеї
- Хрещення Ісуса (Мт. 3:13–17; Мр. 1:9–11; Лк. 3:21–22; Ів. 1:29–34)
- Служіння Ісуса в Галілеї та Єрусалимі
- Ісус як Учитель
- Ісус як Цілитель
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Останній тиждень життя Ісуса
- Ісус і первосвященники
- Ісус і фарисеї
- Смерть Ісуса (Мт. 26:36–27:66; Мр. 14:32–15:47; Лк. 22:39–23:56; Ів. 18:1–19:42)
- Воскресіння Ісуса (Мт. 28:1–20; Мр. 16:1–8; Лк. 24:1–53; Ів. 20:1–21:25; Дії 1:6–11; 1 Кор. 15:3–7)
- Пошуки історичного Ісуса
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Розділ 5 Євангелія
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Синоптична проблема
- Гіпотези з припущеннями, що взаємозалежності немає (див. FBK)
- Гіпотези з припущеннями про літературну взаємозалежність
- Захист гіпотези двох (чотирьох) джерел від Бернетта Гіллмана Стрітера
- Фармер і його школа
- Сучасні висновки
- Висновки про синоптичний зв’язок
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Критика форм
- Аналіз оповідних форм Мартіна Дібеліуса
- Аналіз Рудольфа Бультмана
- Критика редагування
- Автори, дати, мета та зміст синоптичних Євангелій
-
Євангеліє від Матвія
- Автор
- Дата
- Причина
- Зміст
-
Євангеліє від Марка
- Автор і місце написання
- Дата, мета й зміст
-
Євангеліє від Луки
- Автор і дата
- Зміст
-
Євангеліє від Івана
- Автор
- Дата й місце написання
- Причина написання
- Зміст
- Іван і синоптичні Євангелія
- Синоптична проблема
-
Розділ 6 Книга Дії святих апостолів і рання церква
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Автор, дата, історичність і зміст книги Дії святих апостолів
- Автор
- Дата
- Історичність
- Зміст
-
Природа ранньої палестинської церкви 30–32 роки після Р. Х.
- Члени церкви
- Практики ранньої церкви
- Спільна власність єрусалимської церкви
- Автор, дата, історичність і зміст книги Дії святих апостолів
-
Розділ 7 Греко-римський світ у новозавітний період
- Історія Риму, 146 рік до Р. Х. — 135 рік після Р. Х.
- Соціальне життя в містах Римської імперії
-
Греко-римська релігія та філософія
- Язичницькі релігійні практики
- Елліністична філософія
- Діаспора юдаїзму
- Християнство
-
Розділ 8 Павло з Тарсу
- Павло та його тлумачі
- Життя Павла до навернення
- Навернення Павла
-
Опоненти Павла в церкві
- Християни, що сповідували юдаїзм
- Протогностики
- Пропагандисти
- Мучеництво Павла
-
Розділ 9 Послання Павла
-
Послання до Римлян
- Місто Рим
- Християнство в Римі
- Мета написання Послання до Римлян
- Зміст Послання до Римлян
-
Перше послання до Коринфян
- Історія та археологія Коринфа
- Поява церкви в Коринфі
- Зміст листа
-
Друге послання до Коринфян
- Події, що спричинили написання Другого послання до Коринфян
- Нові опоненти Павла в Коринфі
- Подальша історія коринфської церкви
-
Послання до Галатів
- Адресат листа
- Дата
- Причина написання листа
- Опоненти Павла
- Аргументація Послання до Галатів
- Тюремні послання: вступ
-
Послання до Ефесян
- Місто Ефес
- Автор
- Адресат
- Зміст послання
- Пізніша історія ефеської церкви
-
Послання до Филип’ян
- Заснування церкви
- Причина написання листа
- Єдність і гімн про Христа
- Ті, хто сповідує юдаїзм
-
Послання до Колосян
- Заснування церков у Колосах, Лаодикії та Гієраполі
- Автор і дата
- Колоська єресь
- Гімн про Христа
- Послання до Филимона
-
Листування із солунянами
- Місто й заснування церкви
- Зміст листа
- Непорозуміння про другий прихід Христа
-
Пасторські послання: Перше та Друге послання до Тимофія, Послання до Тита
- Автор і дата
- Єресь у дії в церковній спільноті
- Організація церкви, представлена в пасторських посланнях
- Друге послання до Тимофія
- Послання до Римлян
-
Розділ 10 Соборні послання
-
Послання до Євреїв
- Автор
- Дата
- Адресат
- Мета
- Походження
- Зміст
- Літературна форма чи жанр
-
Послання Якова
- Автор
- Літературний жанр
- Зміст
-
Перше послання Петра
- Автор
- Зміст листа
- Смерть Петра
-
Друге послання Петра
- Автор і дата
- Єресь
-
Послання Юди
- Автор
- Літературні й історичні питання
- Послання до Євреїв
-
Розділ 11 Тексти Івана
-
Послання Івана
- Автор
- Дата
- Причина
- Зміст Першого послання Івана
- Зміст Другого послання Івана
- Зміст Третього послання Івана
-
Об’явлення
- Автор
- Дата
- Причина
- Школи тлумачення
- Літературний жанр
- Зміст
- Послання Івана
-
Розділ 12 Текст і канон Нового Завіту
-
Текст
- Матеріали й методи письма в античності
- Важливі грецькі манускрипти
- «Сім’ї» рукописів
- Канон Нового Завіту
- Текст
-
Додаток 1
- Хронологія Нового Завіту
-
Додаток 2
- Десять найважливіших археологічних знахідок для вивчення Нового Завіту
-
Додаток 3
- Рабинська література й сувої Мертвого моря
- Глосарій
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