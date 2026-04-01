Учебное пособие «Введение в курс истории Русской Православной Церкви. Синодальный период» (2025) профессора Сергея Фирсова представляет собой концептуальный обзор церковно-государственных отношений в России XVIII — начала XX веков. Книга охватывает эпоху от радикальных реформ Петра Великого до трагического финала империи при Николае II. Автор рассматривает Синодальный период как «парадоксальную сложность»: время, когда Церковь, будучи официально «первенствующей», оказалась встроенной в государственную бюрократическую машину, но при этом достигла небывалого интеллектуального и миссионерского расцвета.

В центре внимания исследователя — влияние личности каждого монарха на церковную жизнь. От «утилитарного» подхода правителей XVIII века, смотревших на духовенство как на «агентов власти», до расцвета старчества (Оптина пустынь, прп. Серафим Саровский) и формирования мощной системы духовного образования в XIX веке. Фирсов анализирует идеологическую триаду «Православие, Самодержавие, Народность» и пытается ответить на вопрос: насколько оправданным было включение Церкви в имперскую парадигму и как этот опыт подготовил верующих к испытаниям советского времени.

Учебник отличает взвешенный подход к оценке «синодального строя». Ссылаясь на мнения сщмч. Илариона (Троицкого) и историка А. В. Карташева, автор показывает внутреннее противоречие эпохи: несвобода церковного управления соседствовала с глубоким духовным возрастанием народа. Издание снабжено богатым иллюстративным материалом и списком источников, что делает его незаменимым для студентов-теологов, историков и всех, кто желает понять генезис современного облика Русского Православия.

М.: Учебный комитет РПЦ, Изд-во Московской Патриархии, 2025. — 280 с.

ISBN 978-5-907880-76-4

С. Л. Фирсов — Введение в курс истории РПЦ. Синодальный период - Содержание

Рождение системы: Глава 1 посвящена Петру I, упразднению патриаршества и созданию Святейшего Синода.

Эпоха дворцовых переворотов: Главы 2–3 рассматривают положение Церкви при преемниках Петра, от Екатерины I до Елизаветы Петровны.

Золотой век империи: Главы 4–7 анализируют церковную политику Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.

Великие реформы и контрреформы: Главы 8–9 описывают трансформацию церковной жизни при Александре II и Александре III.

Накануне катастрофы: Глава 10 посвящена царствованию Николая II, росту влияния Церкви в мире и вызреванию идеи восстановления патриаршества.

Основные концепции курса