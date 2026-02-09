Фишерман - Радаф - Чертоги нечистоты
Ты не можешь проникнуть в духовные миры, в духовные постижения, в духовные состояния, если ты не поступаешь подобно святости, если ты не начинаешь себя вести, как обезьяна, которая подражает человеку. В данном случае святость - это человек, а обезьяна - это обратная сторона. Но, в любом случае, ты должен начать себя вести, как духовные ступени, иначе ты не подберешься к этому свету, хочешь ты того или нет.
Поэтому речь идет о людях, которые начали работать, которые начали делать ихудим, которые хотят постигать духовное. Речь не идет о тех, кто просто так живет, отключенный от святости, грешит и находится в нечистом духовном состоянии. Нет. Речь идет о тех, кто хочет приблизиться к духовным постижениям, но попадает в неправильный настрой и сбивается с тех установок и путей, которые дали нам учителя.
И вот Зоар нам начинает рассказывать основное, с чего всё начинается. А начинается всё с головы. Это называется мужская голова. Начинается с неё и дотягивается до Малхут - до желания получать. Мужская голова, говорит нам Зоар - это мужские суды. Мужские суды и женские суды - это понятия о проявлении двух видов Малхут. Мужской суд - это когда хотят получить свет без наработанного сосуда, то есть без женщины. Когда хотят сам свет, само наслаждение взять и протянуть его на себя.
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги нечистоты - Том 2
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети пророков» - 411 с.
Израиль - 2018 г.
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги нечистоты - Том 2 – Содержание
Глава 1. Шесть ступеней обратной стороны. Все наказания и суды протягиваются от левой линии святости
Глава 2. Шесть ступеней обратной стороны. Тень, переходящая в тьму
Глава 3. Шесть ступеней обратной стороны. Четыре вида раздражения
Глава 4. «Дом врат намерений» о корне нечистых сил
Глава 5. Разделение ступени: до груди и ниже груди
Глава 6. Животная душа в человеке
Глава 7. Хашмаль - световое тело
Глава 8. Нога и Хашмаль
Глава 9. Нога добра, Нога добра и зла, Нога зла
Глава 10. «Дом врат намерений»: одежда и чертоги
Глава 11. Первый и второй чертоги нечистоты
Глава 12. Чертоги обратной стороны. Третий чертог Дума
Глава 13. Чертоги обратной стороны. Третий чертог. Злоязычием пробуждается змей Бариэх
Глава 14. Чертоги обратной стороны. Чертог четвертый - Долг
Глава 15. Чертоги обратной стороны. Чертог пятый - Шеоль
Глава 16. Чертоги обратной стороны. Шестой чертог - Зло. Тень смерти
Глава 17. Чертоги обратной стороны. Седьмой чертог - Дрожжи вина, которые опьяняют
Послесловие
