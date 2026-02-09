Радаф - Чертоги нечистоты

Ты не можешь проникнуть в духовные миры, в духовные постижения, в духовные состояния, если ты не поступаешь подобно святости, если ты не начинаешь себя вести, как обезьяна, которая подражает человеку. В данном случае святость - это человек, а обезьяна - это обратная сторона. Но, в любом случае, ты должен начать себя вести, как духовные ступени, иначе ты не подберешься к этому свету, хочешь ты того или нет.

Поэтому речь идет о людях, которые начали работать, которые начали делать ихудим, которые хотят постигать духовное. Речь не идет о тех, кто просто так живет, отключенный от святости, грешит и находится в нечистом духовном состоянии. Нет. Речь идет о тех, кто хочет приблизиться к духовным постижениям, но попадает в неправильный настрой и сбивается с тех установок и путей, которые дали нам учителя.

И вот Зоар нам начинает рассказывать основное, с чего всё начинается. А начинается всё с головы. Это называется мужская голова. Начинается с неё и дотягивается до Малхут - до желания получать. Мужская голова, говорит нам Зоар - это мужские суды. Мужские суды и женские суды - это понятия о проявлении двух видов Малхут. Мужской суд - это когда хотят получить свет без наработанного сосуда, то есть без женщины. Когда хотят сам свет, само наслаждение взять и протянуть его на себя.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги нечистоты - Том 2

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 411 с.

Израиль - 2018 г.

