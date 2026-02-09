Фишерман - Радаф - Чертоги Святости
Данный материал является продолжением цикла уроков по Книге Зоар и подробно разбирает сокровенный смысл Семи Чертогов Святости (Семь Небосводов/Балдахинов). Чертоги символизируют ступени духовного постижения (мира Ацилут), которые человек проходит на пути исправления.
Чертоги как духовные ступени: Семь Чертогов (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут) представлены как два комплекта: высшие чертоги, соответствующие свойству Света Хасадим (прилепление к высшим ступеням), и нижние чертоги, соответствующие свойству Света Хохма (забава и наслаждение).
Ихудим (Объединение): Центральная тема — необходимость объединять нижние и высшие чертоги (их духовные корни) во всех жизненных ситуациях, включая мысли, желания и нехватки.
Первый Чертог («Есод и Малхут»):
Называется «Началом веры» и является первой ступенью снизу вверх.
Это пограничное место, где человек должен решить, действует ли он ради отдачи (святость) или ради собственной выгоды (нечистые силы, Малхут обратной стороны).
Малхут (желание получать) в святости никогда не стоит сама по себе, а только в объединении с Есод (служит единству).
Работа «Выше знания»:
Основной принцип духовной работы – это вера выше знания, то есть работа, которая выходит «за пределы себя».
От человека требуется выработать тягу и нехватку к работе, в которой он не ищет наслаждения или озарения для себя, а стремится лишь почувствовать, что радует Высшего.
Ангельские силы и имена:
В первом Чертоге действуют духи Стутрия (мужской дух, тайна имени АВАЯ) и Адирия (женский дух, тайна имени АДНЕЙ).
Их объединение порождает духовную силу Бэзэк (вспышку), которая властвует над ангелами Офаним и поднимает исправленные молитвы.
Столб, проходящий через Чертоги и поднимающий души (усилия нижних), называется Адраниэль (Серединная линия).
Том детально описывает механизмы духовных процессов, подчеркивая, что постижение Света Хохма возможно только при наличииэкранаи намеренияотдачи другим.
Аврам Давид Фишерман – Радаф – Книга Зоар – Чертоги Святости – Том 2
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети Пророков» – 572 с.
Израиль – 2019 г.
Часть 1: Комментарии к Зоару (РАДАФ ЭМЭЛТ) и Бааль Суляму о порядке молитв (длинная и краткая), объединении высших и нижних чертогов, а также о первом чертоге и связанных с ним духовных аспектах.
Часть 2: Продолжение обсуждения первого чертога ("Камень Сапир" – Есод), ангела Таариэля, судов, Геинома (ада), "замка" (Манола) и "ключа" (Мифтеха), испорченной и правильной молитвы.
Часть 3: Обсуждение чертогов, ангелов, испорченной молитвы, "врат слёз", имен АВАЯ и АДНЕЙ.
Часть 4: Продолжение темы первого чертога ("Камень Сапир" – Есод), ангелов (Стутрия, Адирия, Метатрон, Сандальфон), объединения мужских и женских душ, четырех колес и работы по трем линиям.
Часть 5: Описание объединения имен АВАЯ и АДНЕЙ, духов Стутрия и Адирия и столпа Адраниэля.
Часть 6: Начало изучения второго чертога, "Суть небес" (сфира һод), ангел Орпниэль, три входа (Юг, Север, Восток), "бокал жизни".
Часть 7: Продолжение обсуждения второго чертога, "Суть небес" (сфира һод), ангел Орпниэль, Хашмаль, объединение огня и воды, суды, трепет перед Творцом.
Часть 8: Одеяния душ, ангел Цадкиэль, огненная река Динур, ангел Михаэль, ангелы Серафимы, животное Йофиэль, четыре колеса и их имена.
Часть 9: Третий чертог, Нога-Нецах, ангелы Малкиэль, Азриэль, Капциэль, Ириэль, Аскара, Падиэль, четыре входа, кровь обрезания.
Часть 10: Продолжение изучения третьего чертога, Нецах (Вечность), дух Заариэль, ангел Адиэль, 22 буквы Торы, ангелы офаним, врата милосердия (окна и щели), трубление в рог (Шофар).
Часть 11: Ангелы (Сансания, Аскара), право выбора, Даариэль, Падиэль, Мозния, субботнее наслаждение, три вещи, не зависящие от чертога (рождение детей, жизнь и пропитание), аналог слов «онег» и «нега».
Часть 12: Четвёртый чертог, Гвура (Достоинство), имя Зхутэль, 72 вида света, 216 уровней света, объединение всех чертогов, три дома суда, имя Всевышнего (Эль), аналог золота, серебра и бронзы.
Часть 13: Объединение букв имени АВАЯ (йуд, һэй, вав), праотцы (Авраам, Ицхак, Яков), объединение суда с достоинством.
Часть 14: Пятый чертог, "Любовь" (Хесед), ангел Санигория, дух Сурия, животное Зоар, имена Эль Шадай.
Часть 15: Обсуждение голода и ненасытности, починка и защита Шадай, важность благодарности.
Часть 16: Шестой чертог, Тиферет ("Желание"), "поцелуи", ангел Разиэль, 6 входов, 12 видов света, четыре основы (огонь, вода, дух/ветер, земля), грехопадение в Пардесе, два имени АВАЯ ЭЛОИМ, объединение Хесед и Гвура.
Часть 17: Тело грустило, а душа радовалась, 4 Праматери и 3 Праотца, смерть праведников.
Часть 18: Столбы и рукоятки Скинии Завета (Мишкана), ангелы Птахиэль, Итриэль, Падатиэль, Тумияэль, разводное письмо, голоса рожениц, кровь обрезания.
Часть 19: Повторное обсуждение шестого чертога, ангелов, кровь союза, дети, изучающие Тору, объединение в Святая Святых.
Часть 20: Объединение чертогов, дух в духе, совершенное имя (АВАЯ ЭЛОИМ), четыре жены Якова, свет Шадай, жертвенник Авраама.
Часть 21: Суд и достоинство, четыре вида смерти (казни), устная Тора (Мишна и Барайта), сфирот Нецах и Од, объединение в один глаз Якова.
Часть 22: Праведник Йосеф – Есод, видение и сон, духовное тело.
Часть 23: Седьмой чертог, "Святая Святых", "мир" (Олам), Бина, Арих Анпин, Святая Святых в Храме, шкаф свидетельствующий, масло для помазывания, духовные наслаждения (деликатесы).
Часть 24: Повторное обсуждение седьмого чертога, шкаф союза, соединение лицом к лицу, Яков (Тиферет) и Йосеф (Есод), ангелы и души (Яков и Йосеф).
Часть 25: Поднятие МАН, ступени Нешама, Хая, Аба вэ Има, Арих Анпин, молитва Моисея (длинная/короткая), укорачивание и удлинение молитвы.
Часть 26: Полное имя Творца (АВАЯ ЭЛОИМ), 42-буквенное имя, ступени (ИЕ, ЭЛОИМ, АДНЕЙ), бронзовые горы, ангелы офаним.
Часть 27: "Руки человека" (высшие имена), 42-х буквенное имя (три руки), порядок молитвы (7 чертогов), три первых благословения.
Часть 28: Благословение "Щит Авраама", Царь помогающий, спасающий, защищающий, имя БОХУ, имя АХДЭТАМ, три линии Бины (Хесед, Гвура, Тиферет).
Часть 29: Имена БОХУ и АХДЭТАМ, Тиферет (святость) и дополнительная святость, молитва (мысль, желание, голос, разговор), МАЦПАЦ, 13 уровней милосердия.
No comments yet. Be the first!