Радаф - Чертоги Святости

Данный материал является продолжением цикла уроков по Книге Зоар и подробно разбирает сокровенный смысл Семи Чертогов Святости (Семь Небосводов/Балдахинов). Чертоги символизируют ступени духовного постижения (мира Ацилут), которые человек проходит на пути исправления.

Чертоги как духовные ступени: Семь Чертогов (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут) представлены как два комплекта: высшие чертоги, соответствующие свойству Света Хасадим (прилепление к высшим ступеням), и нижние чертоги, соответствующие свойству Света Хохма (забава и наслаждение).

Ихудим (Объединение): Центральная тема — необходимость объединять нижние и высшие чертоги (их духовные корни) во всех жизненных ситуациях, включая мысли, желания и нехватки.

Первый Чертог («Есод и Малхут»): Называется «Началом веры» и является первой ступенью снизу вверх. Это пограничное место, где человек должен решить, действует ли он ради отдачи (святость) или ради собственной выгоды (нечистые силы, Малхут обратной стороны). Малхут (желание получать) в святости никогда не стоит сама по себе, а только в объединении с Есод (служит единству).

Работа «Выше знания»: Основной принцип духовной работы – это вера выше знания , то есть работа, которая выходит «за пределы себя». От человека требуется выработать тягу и нехватку к работе, в которой он не ищет наслаждения или озарения для себя, а стремится лишь почувствовать, что радует Высшего.

Ангельские силы и имена: В первом Чертоге действуют духи Стутрия (мужской дух, тайна имени АВАЯ) и Адирия (женский дух, тайна имени АДНЕЙ). Их объединение порождает духовную силу Бэзэк (вспышку), которая властвует над ангелами Офаним и поднимает исправленные молитвы. Столб, проходящий через Чертоги и поднимающий души (усилия нижних), называется Адраниэль (Серединная линия).



Том детально описывает механизмы духовных процессов, подчеркивая, что постижение Света Хохма возможно только при наличииэкранаи намеренияотдачи другим.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Книга Зоар – Чертоги Святости – Том 2

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети Пророков» – 572 с.

Израиль – 2019 г.

