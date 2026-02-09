Радаф - Статьи о внутренней работе

В трактате Брахот 18 страница написано мудрецами: «Ибо живые знают, что умрут. Это праведники, которые в смерти своей называются живыми». Объясняет РАШИ: Они обращают свое сердце к дню смерти и удаляют свои руки от проступков. «Но мертвые ничего не знают. Это грешники, которые в жизни своей называются мертвыми». Объясняет РАШИ: они делают вид, что ничего не знают и грешат.

Из выше сказанного ясно, что есть жизнь грешников, которая называется смертью, и есть смерть праведников, которая называется жизнью. Выходит, что есть два аспекта жизни: 1. Грешников. 2. Праведников. Как называется жизнь праведников не сказано, только нам говорят, что их смерть - это жизнь. Тогда мы должны осознать, что если смерть праведников - это жизнь, то жизнь праведников - это еще более возвышенная ступень.

РАШИ пишет, что они смотрят на смерть и не грешат. Но какое отношение это имеет к жизни? Ведь тот, кто не грешит уже называется живым, ибо грешники в жизни своей называются мертвыми. Потому что мертвые ничего не знают, они делают вид будто ничего не знают. То, что они не помнят день смерти нужно понять, о чем речь идет? Ведь сказали мудрецы, что тот, кто не помнит день смерти обязан согрешить.

В трактате Брахот 5 страница сказано: «Пусть всегда человек раздражает свое доброе начало на злое. Если он его победил - хорошо, а если нет, пусть займется Торой. Если победит Торой - хорошо, а если нет, пусть скажет молитву «ШМА ИСРАЭЛЬ». Если и это не поможет, пусть напомнит ему о дне смерти». Из этого следует, что даже не напоминая о смерти не обязательно грешить. Так что же хотел нам сказать РАШИ утверждая, что они делают вид что не знают о дне смерти и поэтому грешат? Выходит, что тот, кто желает не грешить, должен всегда помнить о дне смерти.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – РАБАШ – Статьи о внутренней работе

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков», 2019. - 201 с.

Израиль

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – РАБАШ – Статьи о внутренней работе – Содержание