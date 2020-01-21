Этот обзор — не научный труд, призванный подвергнуть сомнению взгляды специалистов на те или иные вопросы. Так мы скорее приведем в замешательство кроткую овцу, чем заставим любопытного жирафа с интересом вытянуть шею. В то же время эта книга — не просто очередное руководство для молитвенного чтения; ведь наша главная задача — помочь читателю в понимании важности последнего поручения Иисуса.

На страницах этой книги мы поможем вам взглянуть на Евангелия как миссионерскую проповедь (часть 1); на Деяния как миссионерскую хронику (часть 2); на Послания как миссионерскую переписку (часть 3); на Откровение как миссионерскую битву (часть 4). Я молюсь о том, чтобы Новый Завет и Великое Поручение стали для вас неразрывны. Я уверен: если бы Воскресший Христос не вселил в Своих учеников заботу о распространении Благой Вести, то не было бы Нового Завета. Пусть Библия станет для вас... биноклем. Слишком долго мы рассматривали издали то, что нужно рассматривать вблизи. Увидеть за словами смертного автора его цель и познать через слова Автора Вечного Его сердце — значит понять желание Всемогущего Творца искупить всех, кто создан по Его образу.

Элгар Фитч - Читая между строк - Единая цель двадцати семи книг Нового Завета

Издательство Симферополь: Teaching Ministries International, 2003. – 160 с

Элгар Фитч - Читая между строк - Единая цель двадцати семи книг Нового Завета - Содержание

Предисловие

Введение. Великое ожидание в Ветхом Завете

Часть первая. Евангелия: миссионерская проповедь

Глава 1. Что Бог хотел поведать миру

Глава 2. Евангелие от Матфея

Глава 3. Евангелие от Марка

Глава 4. Евангелие от Луки

Глава 5. Евангелие от Иоанна

Часть вторая. Деяния Апостолов: миссионерская хроника

Глава 6 Лука: миссионер-летописец

Глава 7. Городская миссия

Глава 8. Национальная миссия

Глава 9. Международная миссия

Часть третья. Послания: миссионерская переписка

Глава 10. Письма Павла из первого и второго миссионерских рейдов

Глава 11. Письма Павла из третьего миссионерского рейда

Глава 12. Письма Павла из четвертого миссионерского рейда

Глава 13. Письма Павла из последнего миссионерского рейда

Глава 14. Письма благовестия иудеям

Глава 15. Письма Петра, Иуды и Иоанна

Часть четвертая. Откровение: миссионерская битва

Глава 16. Миссионерская битва с недостатками внутри Церкви

Глава 17. Противостояние миссионеров властям и религиозной оппозиции

Глава 18. Победа недалека

Заключение

Библиография

Об авторе

Элгар Фитч - Читая между строк - Единая цель двадцати семи книг Нового Завета - Заключение

«Итак вера от слышания» (Рим. 10:17). Пусть же и действия будут от слышания. От первой до последней строки Слово Божие ясно дает понять, что Бог хочет спасти гибнущих. Услышит ли мир о божественной любви? Это зависит от того, примут ли христиане на себя роль посредников между Богом и людьми.

Евангелия сообщают нам о Спасителе грешников, вверяющих Ему свою жизнь. Деяния содержат примеры преображённых жизней тех, кто услышал свидетельство верующих и, уверовав, прилюдно совершил обряд святого водного крещения. Послания разных авторов, под водительством Духа Святого писавших отдельным людям и целым церквям, призывают христиан к святой жизни и апостольской вере. Наконец, Книга Откровения показывает борьбу церкви с многоликими силами, препятствующими распространению Благой Вести, — борьбу, которая заканчивается победой и обращает людские взоры и сердца к Божьему Царствию. Двадцать семь книг Нового Завета создавались на протяжении пятидесяти лет, но предназначались для христиан всех времен.

Читая и перечитывая Новый Завет, пусть всякий «имеющий ухо да слышит» (Отк. 2:7), в чем его предназначение. Почему Бог вдохновил авторов Нового Завета на написание этих трудов? Почему Он позаботился о том, чтобы труды эти сохранились до наших дней? Бог хочет, чтобы каждый из нас знал Его волю об искуплении гибнущих! Он желает, чтобы Его цель стала целью каждого из нас. На протяжении веков Его воля и поручение оставались неизменными. Назначение канала — дать воду тем, кто умирает от жажды. Гарольд Линдселл53 призывает церковь быть не водохранилищем, удерживающим «воду живую», но каналом, через который она проходит.

Ваших познаний в Библии уже довольно для спасения мира. Пусть же они льются рекой! Не приберегайте их для библейских занятий и радости уже спасенных. Пусть воды этой реки текут и орошают иссохшие души, жаждущие капли надежды или чаши прощения.Цель Бога, цель Церкви, цель Нового Завета — спасать гибнущих. Не экономьте эту воду. Отдавайте ее всем, кто жаждет (Отк. 22:17). Начните прямо сейчас — лучшего времени вам не найти!