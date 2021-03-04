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Фламель - Алхимия

Никола Фламель - Алхимия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Алхимия
История западного духа знала периоды, когда стихия магического отступала под натиском критического мышления. Одна из таких «волн» пришлась на XVII столетие. В его начале ренессансную картину мира стали сменять представления, сформировавшие основу более «земного» новоевропейского сознания. Постепенно забылись традиционная аналогика микро- и макрокосма, увлечения герметизмом и «нумерологической каббалой», меньший интерес вызывали теория «гармонии сфер» и практика алхимического «делания». Магикооккультные и мистические настроения резко пошли на спад и исчезли с мировоззренческой авансцены Нового времени — казалось бы, навсегда. Впереди Запад ожидало Просвещение, которое, в свою очередь, подготовило научную революцию XIX века и «эру позитивизма», когда обращаться к изучению феноменов, не пропускавших «ясный свет научного разума», означало уже жертвовать ученой карьерой ради сомнительных лавров исследователя маргинальной традиции.
Тем не менее магия и мистика не покинули пространство западной культуры. Они затаились на время, периодически прорываясь сквозь символику и темный язык, изгибы бессознательного и «социальную практику». Более того, они даже причудливо переплетались с рационалистической и «просвещенческой» тенденцией XVII—XVIII веков, как это было в случаях с движением розенкрейцерства и масонства. Даже сами «отцы» позитивной науки порой отдавали дань оккультизму: известно, что Исаак Ньютон практиковал алхимию и писал комментарии к Апокалипсису, а Иоганн Кеплер и Тихо Браге не брезговали астрологией и составлением гороскопов.
Двадцатый век нанес линейной строгости декартовых и ньютоновых координат сокрушительный удар, и реабилитация иррационального и магического, которое, как оказалось, несло в себе глубинный положительный смысл человеческого существования, частично повлекла за собой также и оправдание магического взгляда на вещи. А после того, как в этом взгляде уловили своеобразные философские прозрения, они приобрели особую привлекательность. Так случилось, что в кардинальном пересмотре прежней научной и, шире, культурной парадигмы магикооккультная или эзотерическая составляющая заняла важное место.
Именно эта культурологическая значимость эзотерической традиции и обусловила обращение Издательства к этой интереснейшей и несколько таинственной тематике. Читая книги серии, Вы познакомитесь с западноевропейской и восточной алхимией, с духовидцами и иллюминатами средневековья и совсем недавнего прошлого, с мистикой суфизма и исихазма, нумерологией каббалы и экзистенциальной мифологией гностицизма. Все тексты даны в квалифицированных переводах, с комментариями, отражающими современный уровень гуманитарной науки.

Никола Фламель - Алхимия

(Сокровенный Свет)
СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. — 384 с. + цв. вкл.
ISBN 5-267-00467-7 (Азбука)
ISBN 5-85803-170-6 (Петербургское Востоковедение)

Никола Фламель - Алхимия - Содержание

От издательства
Г. Бутузов - Фламель, алхимия и колесо истории
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
КНИГА ПРАЧЕК
ЗАВЕЩАНИЕ
Views 427
Rating 5.0 / 5
Added 04.03.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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