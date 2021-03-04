Никола Фламель - Алхимия

История западного духа знала периоды, когда стихия магического отступала под натиском критического мышления. Одна из таких «волн» пришлась на XVII столетие. В его начале ренессансную картину мира стали сменять представления, сформировавшие основу более «земного» новоевропейского сознания. Постепенно забылись традиционная аналогика микро- и макрокосма, увлечения герметизмом и «нумерологической каббалой», меньший интерес вызывали теория «гармонии сфер» и практика алхимического «делания». Магикооккультные и мистические настроения резко пошли на спад и исчезли с мировоззренческой авансцены Нового времени — казалось бы, навсегда. Впереди Запад ожидало Просвещение, которое, в свою очередь, подготовило научную революцию XIX века и «эру позитивизма», когда обращаться к изучению феноменов, не пропускавших «ясный свет научного разума», означало уже жертвовать ученой карьерой ради сомнительных лавров исследователя маргинальной традиции.

Тем не менее магия и мистика не покинули пространство западной культуры. Они затаились на время, периодически прорываясь сквозь символику и темный язык, изгибы бессознательного и «социальную практику». Более того, они даже причудливо переплетались с рационалистической и «просвещенческой» тенденцией XVII—XVIII веков, как это было в случаях с движением розенкрейцерства и масонства. Даже сами «отцы» позитивной науки порой отдавали дань оккультизму: известно, что Исаак Ньютон практиковал алхимию и писал комментарии к Апокалипсису, а Иоганн Кеплер и Тихо Браге не брезговали астрологией и составлением гороскопов.

Двадцатый век нанес линейной строгости декартовых и ньютоновых координат сокрушительный удар, и реабилитация иррационального и магического, которое, как оказалось, несло в себе глубинный положительный смысл человеческого существования, частично повлекла за собой также и оправдание магического взгляда на вещи. А после того, как в этом взгляде уловили своеобразные философские прозрения, они приобрели особую привлекательность. Так случилось, что в кардинальном пересмотре прежней научной и, шире, культурной парадигмы магикооккультная или эзотерическая составляющая заняла важное место.

Именно эта культурологическая значимость эзотерической традиции и обусловила обращение Издательства к этой интереснейшей и несколько таинственной тематике. Читая книги серии, Вы познакомитесь с западноевропейской и восточной алхимией, с духовидцами и иллюминатами средневековья и совсем недавнего прошлого, с мистикой суфизма и исихазма, нумерологией каббалы и экзистенциальной мифологией гностицизма. Все тексты даны в квалифицированных переводах, с комментариями, отражающими современный уровень гуманитарной науки.

Никола Фламель - Алхимия

(Сокровенный Свет)

СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. — 384 с. + цв. вкл.

ISBN 5-267-00467-7 (Азбука)

ISBN 5-85803-170-6 (Петербургское Востоковедение)

Никола Фламель - Алхимия - Содержание

От издательства

Г. Бутузов - Фламель, алхимия и колесо истории

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

КНИГА ПРАЧЕК

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