Мне 83 года, и я уверенным шагом приближаюсь к концу дней моих. И вот, пользуясь случаем, я хочу подвести здесь итог моим жизненным испытаниям. К числу которых относится и христианская религия. Она не составляла единственную тему моей жизни, не была она и основным ее содержанием. Столь же важны для меня были политика и философия, история и литература. Но в разнообразных формах я вновь и вновь к ней возвращался, и теперь хочу коротко подытожить результат.

Я познакомился с ней рано, в максимально благоприятных условиях: не во времена ее триумфа, а среди маленькой горстки людей, которые страдали и которых преследовали. Мой дядя упомянут в перечне католических мучеников XX века. Позже мне посчастливилось спокойно и самостоятельно изучить ее величайшие интеллектуальные и художественные достижения. Мне довелось читать о ней то, что другим недоступно, и дискутировать с кардиналом Йозефом Ратцингером в Большом амфитеатре Сорбонны о христианской истине. Результатом оказалась не ненависть, а спокойная, даже радостная дистанцированность.

Курт Флаш - Почему я не христианин

Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016 г. — 440 с.

ISBN 978-5-89059-260-6

Курт Флаш - Почему я не христианин - Содержание

Предисловие

В качестве Введения

1. Отчет

2. Что в данном случае означает «христианин»?

3. Немного о себе

4. Субботние вечера у Герберта Брауна

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. Исторический перелом 1. Исторические катаклизмы 2. Интеллектуальный рост 3. Историко-критические исследования 4. Новые основания веры

Глава II. Истинная вера 1. Кое-что об «истине» 2. Должна ли религия быть истинной? 3. По каким признакам опознают истинную религию? 4. Религиозная истина сегодня

Глава III. Пророчества и чудеса 1. Пророчества 2. Чудеса 3. Воскресение 4. «Обращение мира»



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава IV. Бог 1. Может ли так быть, что Бог мертв? 2. Бог философов 3. Бог отцов

Глава V. ...и мир 1. Целесообразно? 2. Зло 3. В начале создал Бог

Глава VI. Спасение 1. Спасенные от чего? 2. Выкуп 3. Жертва 3 4. Августин. Спасение через смерть и дьявола

Глава VII. Этика 1. Новые правила 2. Десять заповедей 3. Нагорная проповедь 4. Сексуальная этика

Глава VIII. Душа. Небо и ад 1. Душа. Бессмертие 2. Еще один экскурс в философию 3. Бедная душа 4. Небеса и ад

Глава IX. Каковы ощущения, когда ты не христианин 1. Личная книга 2. Чего мне только не хватает 3. Христианство неразумия 4. Второй заход



Курт Флаш - Почему я не христианин - Предисловие

1. Я больше не христианин. В этой книге я хочу объяснить почему. Меня часто спрашивают о причинах; сегодня я хочу дать ответ, с максимальной краткостью и ясностью. Предупреждаю заранее: мое сочинение мало связано с состоянием Церквей и много — с их претензией на истину. Здесь речь не идет о критике Церкви, я хочу обсудить причины, почему я не разделяю церковное учение.

2. 6 марта 1927 года Бертран Рассел выступил с докладом, принесшим ему известность: «Почему я не христианин» (Why I am not a Christian). Это был текст поразительно ясный и краткий — всего 12 печатных страниц. Рассел соединяет личную рефлексию и теоретическую аргументацию, делая это с поистине классической простотой. Восемьдесят пять лет спустя я подхватываю эту тему; актуальность ее возросла. Я исследую ее, исходя из собственного опыта и с новыми аргументами в руках. Пожелай я любой ценой избежать формулы Рассела — получилась бы стилистическая патока, и только.

3. Из примерно сорока лекций, прочитанных мною в Рурском университете в Бохуме, «Википедия» называет лишь одну-единственную: «Почему я не христианин». Согласно версии Википедии, речь идет о двухчасовом заключительном докладе, в действительности же это был многочасовой двухсеместровый курс лекций. Упоминание названия лекции породило лавину запросов. То и дело обнаруживался очередной любопытный с вопросом, где можно купить мое произведение. Я был не в состоянии ответить на все письма. Прошу меня за это строго не судить и предлагаю вам краткую версию моих рассуждений. Она обращена вовсе не к специалистам-теологам, а к каждому, кто уверен — либо не уверен — в своей вере. Я сообщаю сведения и привожу аргументы. Я чуть- чуть рассказываю о своей жизни, ведь мои соображения —частные, и решение, которое я обосновываю, — личное решение. Основной акцент приходится на аргументы, которые привели к отказу от веры. Я разрабатываю их лишь до той степени подробности, какая потребна объективно заинтересованному читателю.

Мне хотелось избежать профессионального жаргона, особенно там, где я говорю о Блаженном Августине и средневековых авторах, но также и при описании сотворения мира и других мест из Библии.

Я приглашаю читателя составить об этом собственное суждение. Помимо всего прочего, существуют христиане, которым больше нравится дискуссия об этом, нежели устоявшаяся безапелляционность, мол, все мы — христиане, и точка.

4. Можно ли из разумных соображений быть или оставаться христианином? Разобраться в этом подробно — кажется мне, в наших общих интересах. Сомневающихся много; времена единой народной веры в Европе миновали. Церкви — под непрерывным артиллерийским обстрелом критики, однако церковное учение великодушно щадят. Многие ограничивают это учение любовью к ближнему, а все, что выходит за пределы этой любви, замыкают на самих себе. Именно об этом, то есть об истине христианской веры, я и хочу побеседовать с вами. Речь пойдет не о «религии» в общем и целом, а о том, на что претендует христианство сегодня и сейчас. Оно публично требует политического и общественного влияния, например, на законотворческую деятельность бундестага, на политику в области здравоохранения, школьного образования и СМИ. Уже поэтому его амбиции необходимо спокойно обсудить.

Я в чужой огород не лезу. Не болтаю о буддизме или об исламе. Если надо, прислушиваюсь к мнению людей, которые на языке оригинала изучают священные тексты этих религий. Я веду речь о двух конфессиях европейского христианства — католицизме и протестантизме. Я исследую их шансы на истину в настоящем и при необходимости заглядываю в то прошлое, из которого они пришли.

Майнц, 12 марта 2013 г.

Курт Флаш