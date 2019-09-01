Флаш - Почему я не христианин
Мне 83 года, и я уверенным шагом приближаюсь к концу дней моих. И вот, пользуясь случаем, я хочу подвести здесь итог моим жизненным испытаниям. К числу которых относится и христианская религия. Она не составляла единственную тему моей жизни, не была она и основным ее содержанием. Столь же важны для меня были политика и философия, история и литература. Но в разнообразных формах я вновь и вновь к ней возвращался, и теперь хочу коротко подытожить результат.
Я познакомился с ней рано, в максимально благоприятных условиях: не во времена ее триумфа, а среди маленькой горстки людей, которые страдали и которых преследовали. Мой дядя упомянут в перечне католических мучеников XX века. Позже мне посчастливилось спокойно и самостоятельно изучить ее величайшие интеллектуальные и художественные достижения. Мне довелось читать о ней то, что другим недоступно, и дискутировать с кардиналом Йозефом Ратцингером в Большом амфитеатре Сорбонны о христианской истине. Результатом оказалась не ненависть, а спокойная, даже радостная дистанцированность.
Курт Флаш - Почему я не христианин
Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016 г. — 440 с.
ISBN 978-5-89059-260-6
Курт Флаш - Почему я не христианин - Содержание
Предисловие
В качестве Введения
- 1. Отчет
- 2. Что в данном случае означает «христианин»?
- 3. Немного о себе
- 4. Субботние вечера у Герберта Брауна
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Глава I. Исторический перелом
- 1. Исторические катаклизмы
- 2. Интеллектуальный рост
- 3. Историко-критические исследования
- 4. Новые основания веры
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Глава II. Истинная вера
- 1. Кое-что об «истине»
- 2. Должна ли религия быть истинной?
- 3. По каким признакам опознают истинную религию?
- 4. Религиозная истина сегодня
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Глава III. Пророчества и чудеса
- 1. Пророчества
- 2. Чудеса
- 3. Воскресение
- 4. «Обращение мира»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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Глава IV. Бог
- 1. Может ли так быть, что Бог мертв?
- 2. Бог философов
- 3. Бог отцов
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Глава V. ...и мир
- 1. Целесообразно?
- 2. Зло
- 3. В начале создал Бог
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Глава VI. Спасение
- 1. Спасенные от чего?
- 2. Выкуп
- 3. Жертва 3
- 4. Августин. Спасение через смерть и дьявола
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Глава VII. Этика
- 1. Новые правила
- 2. Десять заповедей
- 3. Нагорная проповедь
- 4. Сексуальная этика
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Глава VIII. Душа. Небо и ад
- 1. Душа. Бессмертие
- 2. Еще один экскурс в философию
- 3. Бедная душа
- 4. Небеса и ад
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Глава IX. Каковы ощущения, когда ты не христианин
- 1. Личная книга
- 2. Чего мне только не хватает
- 3. Христианство неразумия
- 4. Второй заход
Курт Флаш - Почему я не христианин - Предисловие
1. Я больше не христианин. В этой книге я хочу объяснить почему. Меня часто спрашивают о причинах; сегодня я хочу дать ответ, с максимальной краткостью и ясностью. Предупреждаю заранее: мое сочинение мало связано с состоянием Церквей и много — с их претензией на истину. Здесь речь не идет о критике Церкви, я хочу обсудить причины, почему я не разделяю церковное учение.
2. 6 марта 1927 года Бертран Рассел выступил с докладом, принесшим ему известность: «Почему я не христианин» (Why I am not a Christian). Это был текст поразительно ясный и краткий — всего 12 печатных страниц. Рассел соединяет личную рефлексию и теоретическую аргументацию, делая это с поистине классической простотой. Восемьдесят пять лет спустя я подхватываю эту тему; актуальность ее возросла. Я исследую ее, исходя из собственного опыта и с новыми аргументами в руках. Пожелай я любой ценой избежать формулы Рассела — получилась бы стилистическая патока, и только.
3. Из примерно сорока лекций, прочитанных мною в Рурском университете в Бохуме, «Википедия» называет лишь одну-единственную: «Почему я не христианин». Согласно версии Википедии, речь идет о двухчасовом заключительном докладе, в действительности же это был многочасовой двухсеместровый курс лекций. Упоминание названия лекции породило лавину запросов. То и дело обнаруживался очередной любопытный с вопросом, где можно купить мое произведение. Я был не в состоянии ответить на все письма. Прошу меня за это строго не судить и предлагаю вам краткую версию моих рассуждений. Она обращена вовсе не к специалистам-теологам, а к каждому, кто уверен — либо не уверен — в своей вере. Я сообщаю сведения и привожу аргументы. Я чуть- чуть рассказываю о своей жизни, ведь мои соображения —частные, и решение, которое я обосновываю, — личное решение. Основной акцент приходится на аргументы, которые привели к отказу от веры. Я разрабатываю их лишь до той степени подробности, какая потребна объективно заинтересованному читателю.
Мне хотелось избежать профессионального жаргона, особенно там, где я говорю о Блаженном Августине и средневековых авторах, но также и при описании сотворения мира и других мест из Библии.
Я приглашаю читателя составить об этом собственное суждение. Помимо всего прочего, существуют христиане, которым больше нравится дискуссия об этом, нежели устоявшаяся безапелляционность, мол, все мы — христиане, и точка.
4. Можно ли из разумных соображений быть или оставаться христианином? Разобраться в этом подробно — кажется мне, в наших общих интересах. Сомневающихся много; времена единой народной веры в Европе миновали. Церкви — под непрерывным артиллерийским обстрелом критики, однако церковное учение великодушно щадят. Многие ограничивают это учение любовью к ближнему, а все, что выходит за пределы этой любви, замыкают на самих себе. Именно об этом, то есть об истине христианской веры, я и хочу побеседовать с вами. Речь пойдет не о «религии» в общем и целом, а о том, на что претендует христианство сегодня и сейчас. Оно публично требует политического и общественного влияния, например, на законотворческую деятельность бундестага, на политику в области здравоохранения, школьного образования и СМИ. Уже поэтому его амбиции необходимо спокойно обсудить.
Я в чужой огород не лезу. Не болтаю о буддизме или об исламе. Если надо, прислушиваюсь к мнению людей, которые на языке оригинала изучают священные тексты этих религий. Я веду речь о двух конфессиях европейского христианства — католицизме и протестантизме. Я исследую их шансы на истину в настоящем и при необходимости заглядываю в то прошлое, из которого они пришли.
Майнц, 12 марта 2013 г.
Курт Флаш
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