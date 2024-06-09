Флауерс - Таинства готов

Говорим ли мы о глубине таинств или величии мифа — Европа не знала славы превыше трагедии готов: народа, чей высокородный исток окутан темнейшими загадками. Прошли века с тех пор, как готы исчезли из политической истории, а имя их всё так же пробуждает ощущения тайны и величия. Умысел этой книги в том, чтобы исследовать готские таинства, которым несть числа, чтобы привнести огонек осознания в их мир, наполненный густым туманом. Наконец, мы узнаем, что готы сами были народом света, окруженным тьмой, которая их в конце концов растворила. По счастью, объем англоязычной литературы о готах уже велик, но эти книги большей частью самого будничного толка, например, о политической истории готов. Их материал составляет незаменимую основу для последующих штудий, — но настоящая книга ищет способа выйти за эти пределы, проникнуть в материи, до сих пор не освещенные в публикациях. Я утверждаю, что сами готы и их наследие представляют сокрытое сокровище духа, до сих пор не извлеченное из недр истории.

Когда мы слышим слово «готический», нам на ум, наверное, приходит множество словооборотов, хотя бы эти: готическая архитектура, готический роман, готический ужас. Как получилось, что имя древней германской племенной группы стало выражать все эти культурные и литературные черты, спустя века после того, как готский язык и сам народ готов исчезли со сцены европейской истории? Дочитав эту книгу, вы получите некоторый ответ.

Цель и назначение моего сочинения — в том, чтобы на- чать раскрывать таинства готов. Все имеющиеся у нас вопросы, относящиеся к ним, не могут найти ответ прямо сейчас, но эти страницы выкуют ключ к началу, и их посредством будущие радикально-традиционные исследователи будут способны глубже продвинуться в неизвестность мироустройства готов, и раскрыть даже еще большие таинства, покоящиеся там.

Разумеется, это не первая книга, и не первый материал, нацеленный на глубинное прочтение таинственной истории. Но это единственная книга, сосредоточенная только на готских племенах и временах готов, до 711 года христианской эры, и не отвлекающаяся на одержимость представлением о готах в XVI- XVII веках, особенно распространенную в Скандинавии и Англии. Эта одержимость даже получила название: готицизм, или сторготицизм, меглеоготицизм. Это движение и его главный эзотерический выразитель, Иоганн Буреус, стали предметом великолепной штудии Томаса Карлссона, «Adulruna and the Gothic Cabala». Эти ранние исследователи, с энтузиазмом расследующие мрак готской истории, чувствовали, будто в древних готах они обнаружили купель всей цивилизации в целом. Позже, в XVIII-XIX столетиях романтики повсюду в Европе стали называть себя «готическими». Слово это применялось ко всем германским народам — германцам, англо-саксам, и также скандинавам. Умопостроения тогдашних романтиков в некоторых подробностях описаны в приложении Б, хотя для нашего исследования они не так важны — нам интересны непосредственно сами религиозные таинства готов. Слишком часто ореол «мистичности» создается просто ради блеска, или как средство сокрыть и затемнить корни некоторой идеи. Хотя искусственное нагнетание таинственности может оказаться в частных случаях эффективным способом научения о самой природе таинственного (развертывания благородных сторон конкретной личности), обычно оно приводит только к незнанию действительных истоков идей. Примерами подобных псевдотаинств могут послужить египтомания от Платона до современности, или увлечение еврейской каббалой. Разумеется, и религия древнего Египта и каббала являются вместилищами собственных невымышленных и аутентичных традиций, но часто некто, совершенно непричастный к ним, оборачивает в них (или другие «заранее оформленные модели») свои идеи, чтобы придать собственным измышлениям статус принадлежности к «престижной» традиции. Подобные злоупотребления в минувших столетиях постигли и неоспоримый престиж готского мифа и истории. Моя же книга рассмотрит действительно существовавшие таинства, сохраняемые в древние времена готской элитой: тайный свод традиционного знания, которым немногие высокородные делились с чрезвычайной осмотрительностью. К настоящим источникам и носителям тайн нас может привести даже простой факт сохранения этих тайн, и того, что внимание веками перенаправлялось от них к экзотическим ярлыкам «Востока», «Египта» и прочих. Чтобы выбраться из ложного русла, нужно вначале увидеть тех, кому было выгодно указать ложное направление. Обнаруживается, что готы веками были под прицелом в войне на уничтожение, которую вела против них Римско-католическая церковь, прямая духовная и материальная наследница Римской империи, — так что единственно возможным способом выживания для готов стала преемственность совершенно неявная, сокрытая. В последнее время многое было написано о ландшафтах южной Франции и о так называемом таинстве Рен-ле-Шато. Вновь широко применялись ложные указания на «кельтов», «род Иисуса», франкмасонов, и прочих, а очевидная ось формирования этой истории — народ визиготов, физически принесший столь неоднозначное «сокровище» в эту область в первой половине пятого века, вообще едва ли упоминается. Для исследователя такое систематическое загораживание наиболее вероятного действующего лица клубком ложных перенаправлений служит призывом с утроенным рвением прорываться за преграду. Разумеется, эта книга написана потому, что в настоящий момент истории готская традиция не так заинтересована в сохранении секретности. Мы затронем здесь некоторые вопросы, впервые поднятые в одной из наиболее ранних публикаций, «Le mystöre gothique» Жерара де Седа, но наша штудия идет намного дальше, и концентрируется именно на готских тайных традициях, а не наследии всевозможных германских племен в целом.

Флауерс С. - Таинства готов

Пер. с англ. - Тамбов: Издательство «Ex Nord Lux», 2015. —150 с.

Флауерс С. - Таинства готов – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ИЗ ЛОНА, РОЖДАЮЩЕГО НАРОДЫ

1.1 Историческая канва 1.1.1 Происхождение готов 1.1.2 Имя готов 1.1.3 Ранние переселения

1.2 Гуннская революция

1.3 Остроготы

1.4 Визиготы

1.5 Готское наследие

1.6 История внешней и сокровенной традиции готов 1.6.1 Внешняя 1.6.2 Сокровенная



ГЛАВА ВТОРАЯ: ТАИНСТВА ГОТСКОЙ ЦЕРКВИ

2.1 Древняя религия готов 2.1.1 Духовный мир 2.1.1.1 Представления о душе 2.1.1.2 Погребальные обряды 2.1.1.3 Духи и демоны 2.1.1.4 Духи предков 2.1.1.5 Боги и богини 2.1.1.5.1 Персонализированные боги

2.2 Мироустройство

2.3 Форма культа 2.3.1 Предписанное время 2.3.2 Жрецы 2.3.3 Языческие обрядовые элементы 2.3.3.1 Жертвоприношение 2.3.3.2 Святилища 2.3.3.3 Святые предметы 2.3.3.3.1 Копья 2.3.3.3.2 Кольца 2.3.3.3.3 Котелки 2.3.4 Магия и предсказание 2.3.4.1 Магия 2.3.4.2 Предсказание 2.3.5 Мифы и легенды

2.4 Готское христианство 2.4.1 Христианизация готов 2.4.2 Принципы готской церкви 2.4.3 Ритуал готской церкви 2.4.3.1 Готский ритуал 2.4.3.2 Древние церковные постройки готов 2.4.3.3 Готская Библия



ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ТАИНСТВА ГОТСКОГО АЛФАВИТА И ГОТСКАЯ КАБАЛА

3.1 Готский алфавит

3.2 Сокровенные значения готских букв

3.3 Готская каббала 3.3.1 Нумерология

3.4 Готская гематрия

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: СОКРОВИЩА И КЛАДЫ ГОТОВ

4.1 Клад из Пьетроасы

4.2 Визиготское сокровище Алариха

4.3 Клад из Гварразара

4.4 Визиготская башня-сокровищница

ГЛАВА ПЯТАЯ: КОПЬЯ СУДЬБЫ

5.1 Древнеготские копья

5.2 «Святая пика»

ГЛАВА ШЕСТАЯ: ЗАМЕТКИ О СОКРОВЕННОМ НАСЛЕДИИ ГОТОВ

6.1 Каготы

6.2 Визиготы и таинство Рен-ле-Шато

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФОНЕТИКА ГОТСКОГО ЯЗЫКА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИСТОРИЯ СЛОВА GOTHIC И ЕГО ЗНАЧЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЕПИСКОП X ГОТСКОЙ ЦЕРКВИ БОГА, «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОТОВ»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ГОТСКАЯ ЗАДАЧА СЕГОДНЯ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ