Флауерс - Таинства готов
Говорим ли мы о глубине таинств или величии мифа — Европа не знала славы превыше трагедии готов: народа, чей высокородный исток окутан темнейшими загадками. Прошли века с тех пор, как готы исчезли из политической истории, а имя их всё так же пробуждает ощущения тайны и величия. Умысел этой книги в том, чтобы исследовать готские таинства, которым несть числа, чтобы привнести огонек осознания в их мир, наполненный густым туманом. Наконец, мы узнаем, что готы сами были народом света, окруженным тьмой, которая их в конце концов растворила. По счастью, объем англоязычной литературы о готах уже велик, но эти книги большей частью самого будничного толка, например, о политической истории готов. Их материал составляет незаменимую основу для последующих штудий, — но настоящая книга ищет способа выйти за эти пределы, проникнуть в материи, до сих пор не освещенные в публикациях. Я утверждаю, что сами готы и их наследие представляют сокрытое сокровище духа, до сих пор не извлеченное из недр истории.
Когда мы слышим слово «готический», нам на ум, наверное, приходит множество словооборотов, хотя бы эти: готическая архитектура, готический роман, готический ужас. Как получилось, что имя древней германской племенной группы стало выражать все эти культурные и литературные черты, спустя века после того, как готский язык и сам народ готов исчезли со сцены европейской истории? Дочитав эту книгу, вы получите некоторый ответ.
Цель и назначение моего сочинения — в том, чтобы на- чать раскрывать таинства готов. Все имеющиеся у нас вопросы, относящиеся к ним, не могут найти ответ прямо сейчас, но эти страницы выкуют ключ к началу, и их посредством будущие радикально-традиционные исследователи будут способны глубже продвинуться в неизвестность мироустройства готов, и раскрыть даже еще большие таинства, покоящиеся там.
Разумеется, это не первая книга, и не первый материал, нацеленный на глубинное прочтение таинственной истории. Но это единственная книга, сосредоточенная только на готских племенах и временах готов, до 711 года христианской эры, и не отвлекающаяся на одержимость представлением о готах в XVI- XVII веках, особенно распространенную в Скандинавии и Англии. Эта одержимость даже получила название: готицизм, или сторготицизм, меглеоготицизм. Это движение и его главный эзотерический выразитель, Иоганн Буреус, стали предметом великолепной штудии Томаса Карлссона, «Adulruna and the Gothic Cabala». Эти ранние исследователи, с энтузиазмом расследующие мрак готской истории, чувствовали, будто в древних готах они обнаружили купель всей цивилизации в целом. Позже, в XVIII-XIX столетиях романтики повсюду в Европе стали называть себя «готическими». Слово это применялось ко всем германским народам — германцам, англо-саксам, и также скандинавам. Умопостроения тогдашних романтиков в некоторых подробностях описаны в приложении Б, хотя для нашего исследования они не так важны — нам интересны непосредственно сами религиозные таинства готов. Слишком часто ореол «мистичности» создается просто ради блеска, или как средство сокрыть и затемнить корни некоторой идеи. Хотя искусственное нагнетание таинственности может оказаться в частных случаях эффективным способом научения о самой природе таинственного (развертывания благородных сторон конкретной личности), обычно оно приводит только к незнанию действительных истоков идей. Примерами подобных псевдотаинств могут послужить египтомания от Платона до современности, или увлечение еврейской каббалой. Разумеется, и религия древнего Египта и каббала являются вместилищами собственных невымышленных и аутентичных традиций, но часто некто, совершенно непричастный к ним, оборачивает в них (или другие «заранее оформленные модели») свои идеи, чтобы придать собственным измышлениям статус принадлежности к «престижной» традиции. Подобные злоупотребления в минувших столетиях постигли и неоспоримый престиж готского мифа и истории. Моя же книга рассмотрит действительно существовавшие таинства, сохраняемые в древние времена готской элитой: тайный свод традиционного знания, которым немногие высокородные делились с чрезвычайной осмотрительностью. К настоящим источникам и носителям тайн нас может привести даже простой факт сохранения этих тайн, и того, что внимание веками перенаправлялось от них к экзотическим ярлыкам «Востока», «Египта» и прочих. Чтобы выбраться из ложного русла, нужно вначале увидеть тех, кому было выгодно указать ложное направление. Обнаруживается, что готы веками были под прицелом в войне на уничтожение, которую вела против них Римско-католическая церковь, прямая духовная и материальная наследница Римской империи, — так что единственно возможным способом выживания для готов стала преемственность совершенно неявная, сокрытая. В последнее время многое было написано о ландшафтах южной Франции и о так называемом таинстве Рен-ле-Шато. Вновь широко применялись ложные указания на «кельтов», «род Иисуса», франкмасонов, и прочих, а очевидная ось формирования этой истории — народ визиготов, физически принесший столь неоднозначное «сокровище» в эту область в первой половине пятого века, вообще едва ли упоминается. Для исследователя такое систематическое загораживание наиболее вероятного действующего лица клубком ложных перенаправлений служит призывом с утроенным рвением прорываться за преграду. Разумеется, эта книга написана потому, что в настоящий момент истории готская традиция не так заинтересована в сохранении секретности. Мы затронем здесь некоторые вопросы, впервые поднятые в одной из наиболее ранних публикаций, «Le mystöre gothique» Жерара де Седа, но наша штудия идет намного дальше, и концентрируется именно на готских тайных традициях, а не наследии всевозможных германских племен в целом.
Флауерс С. - Таинства готов
Пер. с англ. - Тамбов: Издательство «Ex Nord Lux», 2015. —150 с.
Флауерс С. - Таинства готов – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ИЗ ЛОНА, РОЖДАЮЩЕГО НАРОДЫ
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1.1 Историческая канва
- 1.1.1 Происхождение готов
- 1.1.2 Имя готов
- 1.1.3 Ранние переселения
- 1.2 Гуннская революция
- 1.3 Остроготы
- 1.4 Визиготы
- 1.5 Готское наследие
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1.6 История внешней и сокровенной традиции готов
- 1.6.1 Внешняя
- 1.6.2 Сокровенная
ГЛАВА ВТОРАЯ: ТАИНСТВА ГОТСКОЙ ЦЕРКВИ
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2.1 Древняя религия готов
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2.1.1 Духовный мир
- 2.1.1.1 Представления о душе
- 2.1.1.2 Погребальные обряды
- 2.1.1.3 Духи и демоны
- 2.1.1.4 Духи предков
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2.1.1.5 Боги и богини
- 2.1.1.5.1 Персонализированные боги
- 2.1.1 Духовный мир
- 2.2 Мироустройство
-
2.3 Форма культа
- 2.3.1 Предписанное время
- 2.3.2 Жрецы
-
2.3.3 Языческие обрядовые элементы
- 2.3.3.1 Жертвоприношение
- 2.3.3.2 Святилища
- 2.3.3.3 Святые предметы
- 2.3.3.3.1 Копья
- 2.3.3.3.2 Кольца
- 2.3.3.3.3 Котелки
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2.3.4 Магия и предсказание
- 2.3.4.1 Магия
- 2.3.4.2 Предсказание
- 2.3.5 Мифы и легенды
-
2.4 Готское христианство
- 2.4.1 Христианизация готов
- 2.4.2 Принципы готской церкви
-
2.4.3 Ритуал готской церкви
- 2.4.3.1 Готский ритуал
- 2.4.3.2 Древние церковные постройки готов
- 2.4.3.3 Готская Библия
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ТАИНСТВА ГОТСКОГО АЛФАВИТА И ГОТСКАЯ КАБАЛА
- 3.1 Готский алфавит
- 3.2 Сокровенные значения готских букв
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3.3 Готская каббала
- 3.3.1 Нумерология
- 3.4 Готская гематрия
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: СОКРОВИЩА И КЛАДЫ ГОТОВ
- 4.1 Клад из Пьетроасы
- 4.2 Визиготское сокровище Алариха
- 4.3 Клад из Гварразара
- 4.4 Визиготская башня-сокровищница
ГЛАВА ПЯТАЯ: КОПЬЯ СУДЬБЫ
- 5.1 Древнеготские копья
- 5.2 «Святая пика»
ГЛАВА ШЕСТАЯ: ЗАМЕТКИ О СОКРОВЕННОМ НАСЛЕДИИ ГОТОВ
- 6.1 Каготы
- 6.2 Визиготы и таинство Рен-ле-Шато
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФОНЕТИКА ГОТСКОГО ЯЗЫКА
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИСТОРИЯ СЛОВА GOTHIC И ЕГО ЗНАЧЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЕПИСКОП X ГОТСКОЙ ЦЕРКВИ БОГА, «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОТОВ»
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ГОТСКАЯ ЗАДАЧА СЕГОДНЯ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
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