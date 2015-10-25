Прежде всего я хотел бы подтвердить и защитить великую истину о том, что обстоятельства и дела святых в этом мире непременно управляются мудростью и заботой особого Провидения. И делая это, я с радостью хочу послужить, насколько смогу, этому Провидению, которое на протяжении всей моей жизни "благодетельствовало" мне, как сказано в этом тексте.

Провидение, согласно его двустороннему образу действия, можно рассматривать с двух сторон: во-первых, в общем, применимом ко всему творению, разумном и неразумном, движимом и недвижимом; во-вторых — особым и частным образом. Христос имеет полное господство над всем (Ефес. 1:22); Он является главой всего мира посредством владычества, но главой Церкви - посредством единства и особого влияния (Иоан. 17:2).

Он "есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных" (1-е Тим. 4:10). Церковь является Его особой заботой и попечением. Он правит миром для его же блага, так же как голова заботится о здоровье тела.

Джон Флавел - Тайна Провидения

Одесса: Христианское просвещение, 2009 г. — 232 с.

ISBN 5-8404-0213-3

Джон Флавел - Тайна Провидения - Содержание

Предисловие

I. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОВИДЕНИЯ

1.Забота Провидения о святых

2. Наше рождение и воспитание

3. Наше обращение

4. Наша работа

5. Семейные узы

6. Сохранение святых от зла

7. Освящение

II. РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖЬЕМ ПРОВИДЕНИИ

1. Обязанность размышления о Провидении

2. Как размышлять о Божьем Провидении

3. Преимущества размышления о Провидении

III. ПРИМЕНЕНИЕ ДОКТРИНЫ О БОЖЬЕМ ПРОВИДЕНИИ

1. Практическое применение для святых

2. Практические трудности в отношении Провидения

3. Преимущества записи примеров действия Провидения

Джон Флавел - Тайна Провидения - Предисловие

"Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне" (Псалтирь 57:2).

Божье величие является славной и неисследимой тайной. "Ибо Господь Всевышний страшен, — великий Царь над всею землею" (Пс. 46:3). Также глубокой тайной является и снисхождение Всевышнего Бога к людям. "Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали" (Пс. 137:6). Но когда эти две тайны соединяются в одну, как это происходит в Писании, из них получается бесподобная тайна. В ней мы находим Всевышнего Бога, Который благодетельствует несчастному страдающему творению.

Великой поддержкой и утешением святых во всех их скорбях здесь на земле является мудрый Дух, Который наблюдает за всеми их движениями и направляет самые эксцентричные творения и их наиболее пагубные намерения к благословенному и счастливому концу. И поистине, не было бы смысла жить в мире, лишенном Бога и Провидения.

То, насколько глубоко мы заинтересованы в этом вопросе, станет ясно из великого примера, который дает нам Псалом 56. Он был сочинен, как об этом свидетельствует название, Давидом, когда тот скрывался в пещере от Саула. Он имеет двойное название: "Не погуби. Писание Давида". "Не погуби" относится к его цели, а "Писание" — к важности предмета обсуждения. Первое означает "не истреби" или "не соверши убийства" и может иметь отношение либо к Саулу, о котором он давал повеление своим слугам не погубить его, или, скорее, это относится к Богу, Которому в этом крайне тяжелом положении он излил свою душу в горячем восклицании: "Не погуби!".

"Писание" переводится как "золотое украшение", что является соответствующей и прекрасной характеристикой этого Псалма.

В этом Псалме необходимо отметить три удивительные вещи: большая опасность, в которой находился Давид, его горячее обращение к Богу в этой опасности и аргументы, с которыми он обращается к Богу.

Большая опасность, в которой он находился, выражена в названии и содержании этого псалма. Название говорит нам о том, что этот псалом был написан им, когда он скрывался от Саула в пещере. Эта пещера находилась в пустыне Ен-Гадди среди скал, где обитали дикие козы, — мрачное и заброшенное место; но даже там его преследовала зависть Саула (1-я Цар. 24:1, 2). И теперь тот, за которым так долго охотились, будто за куропаткой, казалось бы, попался в ловушку. Посудите, в какой огромной опасности и чрезвычайном положении он теперь находился. Он действительно мог сказать: "Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем" (стих 5). Какая еще остается надежда? Чего еще можно ожидать, кроме неминуемой гибели?