Флавий Филострат - Жизнь Аполлония Тианского в трех томах

«Жизнь Аполлония Тианского» продолжает серию «Всех Филостратов всё», начатую в 2017 г. «Жизнями софистов» Флавия Филострата; жизнеописание Аполлония также создано Флавием Филостратом, о чем он сам свидетельствует (VS II. 5. 570), и по контексту ясно, что читатели «Жизней» с биографией Аполлония знакомы, — это произведение пользовалось успехом как после публикации, то есть после 217 г., так (пусть в более узком кругу) и ранее, когда софист Филострат рассказывал в салоне императрицы Юлии о приключениях тианского мудреца. Предлагаемое издание состоит из двух частей, занимающих три тома: первые два — «Жизнь Аполлония» в восьми книгах, третий — приложения. Из публикуемых приложений традиционно сопровождают «Жизнь Аполлония», во-первых, письма Аполлония (или приписываемые Аполлонию) и, во-вторых, трактат Евсевия Кесарийского «Против Иерокла», в котором историк Церкви возражает против попыток язычника Иерокла сравнивать Аполлония с Христом. Кристофер Джонс, на издание которого мы опираемся, добавил к этим традиционным приложениям «Свидетельства» — фрагменты античных авторов (как язычников, так и христиан), писавших об Аполлонии в эпоху поздней Империи, во II—V вв. н.э.

Народных легенд об Аполлонии, веками ходивших по Империи и по соседним областям (например, среди арабов), Джонс не касается, так как для этого потребовалось бы написать отдельную книгу, — такую книгу уже написала Мария Дзельска (Dzielska 1986), но и ей удалось охватить далеко не весь чрезвычайно обширный и на многих языках материал. Чтобы дать читателю представление о распространенности легенды об Аполлонии в пространстве и времени, напомню, что Булинас — арабская версия имени Аполлония — изображен в поэме классика персидской литературы Низами (XII в.) «Искендер-Наме» рядом с Сократом и Платоном, причем изображен не волшебником, а истинным мудрецом, проповедующим бессмертие души. В России Флавием Филостратом, не говоря уж о прочих Филостратах, почти никто не интересовался, как и вообще поздней греческой литературой, хотя желающие могли получить о «Жизни Аполлония» представление благодаря переводам на европейские языки. Так, юный Д. И. Писарев при выпуске из университета в 1861 г. написал об Аполлонии сочинение, за которое получил серебряную медаль, — правда, об Аполлонии в этом объемистом сочинении почти ничего нет, куда подробнее описываются и разоблачаются социальные пороки древнего Рима (в частности, эгоизм), которым Аполлоний противостоит.

Флавий Филострат - Жизнь Аполлония Тианского в трех томах - Том первый - Книги I—IV

вступительные статьи Е. Г. Рабинович и А. А. Ветушко-Калевича, подготовка карт Л. Л. Ермаковой, ответственный редактор А. А. Ветушко-Калевич

М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Университет Дмитрия Пожарского, 2022, 376 с.: ил.

Античная библиотека - Греческая серия - Том II

ISBN 978-5-91244-301-5

Флавий Филострат - Жизнь Аполлония Тианского в трех томах - Том первый - Книги I—IV - Содержание

Е. Г Рабинович - Предуведомление

А. А. Ветушко-Калевич «Жизнь Аполлония Тианского»: рукописи, издания, переводы

Мир Аполлония Тианского (карты) Л. Л. Ермакова

ФЛАВИЙ ФИЛОСТРАТ. Жизнь Аполлония Тианского. Перевод и комментарии Е. Г Рабинович