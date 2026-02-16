Флетчер - Действительный евангелизм

Флетчер - Действительный евангелизм
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Действительный евангелизм» Лайонеля Б. Флетчера — это классический труд, посвященный практическим и духовным аспектам благовестия, написанный с пылом и прямотой опытного евангелиста. Автор критикует формальный подход к миссии и подчеркивает, что «действительным» евангелизм становится только тогда, когда он приводит к реальному покаянию и полному изменению жизни человека, а не просто к увеличению церковной статистики. Центральная мысль книги заключается в том, что успех благовестия зависит не от совершенства методов, а от духовного состояния самого свидетеля и его личных отношений с Богом.

Флетчер подробно разбирает качества, необходимые для эффективного служения: глубокую молитвенную жизнь, искреннюю любовь к людям и бескомпромиссную верность библейской истине. Он предостерегает от «дешевой благодати» и призывает евангелистов быть честными в вопросах греха и вечности. Автор также предлагает практические советы по личной работе с людьми, подчеркивая важность такта, сочувствия и умения слушать. Книга служит мощным вызовом для каждого верующего, напоминая, что призвание к евангелизму — это не удел немногих избранных, а естественное проявление живой веры, которое требует самоотдачи и постоянного присутствия Святого Духа.

Лайонель Б. Флетчер – Действительный евангелизм

Под редакцией Г. И. Ясиницкого. - Харбин: «Меч Гедеона», 1935. – 180 с.

Лайонель Б. Флетчер – Действительный евангелизм – Содержание

Предисловие

  • I. Потребность евангелизма

  • II. Потребность в действительных евангелистах

  • III. Дар евангелизма

  • IV. Личная подготовка евангелиста

  • V. Цели евангелиста

  • VI. Личные связи евангелиста

  • VII. Служитель, он же евангелист

  • VIII. Личный евангелизм

  • IX. Евангелизация молодежи

  • X. Евангелизация посторонних

  • XI. Проповедь евангелиста

  • XII. Подготовка к работе в миссии

  • XIII. Собирание урожая

  • XIV. Возможность наших дней

  • XV. Проблема русской евангелизации

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

