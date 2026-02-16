«Действительный евангелизм» Лайонеля Б. Флетчера — это классический труд, посвященный практическим и духовным аспектам благовестия, написанный с пылом и прямотой опытного евангелиста. Автор критикует формальный подход к миссии и подчеркивает, что «действительным» евангелизм становится только тогда, когда он приводит к реальному покаянию и полному изменению жизни человека, а не просто к увеличению церковной статистики. Центральная мысль книги заключается в том, что успех благовестия зависит не от совершенства методов, а от духовного состояния самого свидетеля и его личных отношений с Богом.
Флетчер подробно разбирает качества, необходимые для эффективного служения: глубокую молитвенную жизнь, искреннюю любовь к людям и бескомпромиссную верность библейской истине. Он предостерегает от «дешевой благодати» и призывает евангелистов быть честными в вопросах греха и вечности. Автор также предлагает практические советы по личной работе с людьми, подчеркивая важность такта, сочувствия и умения слушать. Книга служит мощным вызовом для каждого верующего, напоминая, что призвание к евангелизму — это не удел немногих избранных, а естественное проявление живой веры, которое требует самоотдачи и постоянного присутствия Святого Духа.
Лайонель Б. Флетчер – Действительный евангелизм
Под редакцией Г. И. Ясиницкого. - Харбин: «Меч Гедеона», 1935. – 180 с.
Лайонель Б. Флетчер – Действительный евангелизм – Содержание
Предисловие
I. Потребность евангелизма
II. Потребность в действительных евангелистах
III. Дар евангелизма
IV. Личная подготовка евангелиста
V. Цели евангелиста
VI. Личные связи евангелиста
VII. Служитель, он же евангелист
VIII. Личный евангелизм
IX. Евангелизация молодежи
X. Евангелизация посторонних
XI. Проповедь евангелиста
XII. Подготовка к работе в миссии
XIII. Собирание урожая
XIV. Возможность наших дней
XV. Проблема русской евангелизации
