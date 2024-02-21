Флетчер Мэл - Делая Бога знаменитым

31 декабря 1999 года. Мы на рубеже нового тысячелетия. Люди во всем мире тщательнее, чем всегда, готовятся отпраздновать такой необычный Новый год, единственный в своем роде.

Я настроил свой телевизор на CNN и наблюдаю за фейерверками по всему миру. Я— у себя дома в Европе, далеко от моей родной земли. Пытаюсь отбросить в сторону всякую национальную гордость, но все же не могу не думать, что нет ничего более впечатляющего, чем ярко расцвеченное небо над сиднейской гаванью.

Это шоу стоит три миллиона долларов. Оно длится двадцать три минуты — потрясающее представление цвета и звука. Наконец, когда последние вспышки блеснули над головой и дым начал медленно рассеиваться, всего одно слово осталось сиять в небе по всей длине моста Харбор Бридж. Выведенное красивыми буквами слово "вечность".

В середине прошлого века на дорогах Сиднея и его пригородов каждое утро наблюдалось странное явление. Люди привычно спешили на поезд или направлялись пешком в свой офис, как вдруг их взгляды приковывало одинокое слово, выведенное на мостовой красивыми буквами. Это слово рождало вопросы — вопросы о смысле жизни и судьбе человеческой души. Это слово было наполнено глубоким смыслом — слово "вечность".

Долгие годы личность автора оставалась в тайне. Никто не мог застать его за этим занятием. Однако с тем же постоянством, с каким всходило солнце, слово появлялось каждый день, заставляя людей задумываться и удивляться.

В течение тридцати семи лет это слово появлялось в городе и пригородах, иногда в самых неожиданных местах (даже внутри огромного колокола). Всего оно появилось свыше полумиллиона раз! Наконец загадочный автор был найден. Ранее избегая огласки, теперь он сам рассказал свою историю.

Много лет назад, будучи солдатом, вернувшимся с Первой мировой войны, этот человек пристрастился к алкоголю. Вырос он в нищете. Его родители и братья были алкоголиками, а сестры заправляли борделями. Сам он промышлял воровством и уже с пятнадцати лет не раз сидел в тюрьме.

Мэл Флетчер - Делая Бога знаменитым

Пер. с англ. — К.: Светлая звезда, 2006. - 184 с.

ISBN 966-426-031-2

Мэл Флетчер - Делая Бога знаменитым – Содержание

Особое вступительное слово

Благодарность

1. Конец

2. Больше Вавилона

3. Открой себя заново

4. Человек откровения

5. Видеть невидимое

6. Докажите!

7. Жить так, будто вы уже умерли

8. Куда девались все люди искусства?

9. Аллилуйя!

Об авторе