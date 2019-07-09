Флавел - Флейвэл - Действие благодати
Читатель, для тебя необходимо обрести уверенность своего участия во Христе Иисусе. Обретя такую уверенность, ты сможешь смело сказать: Придите, скорби, горести, потери испытания; придите, заточение и смерть - я готов встретить вас. Какими бы вы ни были, вы не причините мне вреда. Пусть воет ветер, сверкают молнии, яростно хлещет дождь и град, - над головой моей надёжная кровля, удобное жилище приготовлено мне. «Место моё защищено скалами, вода и хлеб в достатке у меня».
Цель настоящего трактата - помочь тебе в этом великом деле. И хотя его выход в свет предполагался уже много лет назад, Провидение ожидало подходящего времени, чтобы вручить его тебе в минуту нужды.
В нем говорится о действии благодати в деле приложения душе человека великого искупления. Предыдущий же трактат “Источник жизни” повествовал о том, как Иисус Христос заслужил и приобрёл для нас эту благодать. Бог благословил этот труд благосклонностью читателей, что вылилось в желание многих увидеть его продолжение. И это в конце концов подвигло меня, несмотря на тайное осознание своей непригодности к столь великому предприятию, рискнуть предложить настоящее произведение вниманию читателя.
Я согласился на его издание ещё и потому, что без него не могла осуществиться цель, которую я замыслил вначале. Но особенно потому, что сам его предмет, по благословению и содействию Духа Божия, способен принести пользу как в пробуждении сонливой совести нашего нерадивого поколения, так и в том, чтобы помочь праведникам лучше уяснить для себя великий труд Святого Духа в их душах. Эти соображения и помогли мне преодолеть все возникшие сомнения.
Если ты искренне принял Иисуса Христа через веру, эта книга может принести тебе пользу в прояснении и подтверждении свидетельств твоего обращения, в умилении твоего сердца осознанием ниспосланной милости, и в том, чтобы наставить тебя на путь заповедей Божиих. В этой книге ты увидишь, сколь велико соделанное Господом для твоей души, и как дарованные тебе привилегии - поскольку ты уже стал (стала) Его сыном или дочерью, пройдя через возрождение и усыновление, - обязывают тебя посвятить себя Богу и от всего сердца сказать: Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я сделаю для Тебя все, что в моих силах. Я все перенесу ради Тебя. Ведь все, что я есть, и что я имею, все что я сделаю или претерплю - ничто в сравнении с тем, что Ты сделал для моей души.
Если ты ещё незнаком с возрождением и верой, и твоё исповедание Христа безжизненно, если ты называешься живым, а на самом деле мёртв, то здесь ты найдёшь нечто, способное предостеречь тебя от опасности оставаться старой тварью в облачении новой, и поймёшь, что именно извращает твоё суждение и предвещает вероятную погибель. Своевременное и основательное обличение станет для тебя величайшей милостью, если через него Бог поможет тебе не только носить имя Христа, но и облечься в Него.
Если ты пребываешь во тьме по поводу состояния своей души и хочешь верно и беспристрастно проверить его словом Божиим, перед которым отступают людские прихоти, то здесь ты найдёшь кое-что, способное прояснить твои сомнения. И это в свою очередь через молитву и содействие Духа Христова приведёт тебя к утешению и миру в душе.
Если же ты - горделивая и надменная душа с мизерным знанием и слишком большим самолюбием, чтобы хоть как- то усомниться в своём положении перед Богом, то в этом трактате ты найдёшь кое-что подходящее для твоего обличения и просвещения. Ибо горе тебе, если ты не убоишься, доколе не почувствуешь вечную скорбь; если не станешь тревожиться, доколе не потеряешь уже всякую надежду.
Я знаю, что мой труд не лишён недостатков и не соответствует достоинству обсуждаемого предмета. Однако, когда я думаю о множестве издаваемых в этом мире книг и проповедей, которые имеют весьма отдалённое отношение к изяществу слога и точности изложения, и о том, сколь многое из несовершенного может все-таки оказаться полезным, то желаю со всем смирением и искренностью вверить свой труд заботе Провидения и благословению Духа Божия.
Одного я прошу у всех людей Божиих, в чьи руки попадёт эта книга: убедитесь в том, что все ваши ссоры, на которые уходит так много драгоценного времени и которые убивают в религии дух жизни, препятствуют обращению многих и потворствуют атеизму нашего времени. О, облекитесь же, как избранные Божии, в благоутробие, в дух любви и долготерпения, если не ради себя самих, то по крайней мере ради Церкви. О, если бы вы больше времени проводили в молитве, все чаще и пламеннее прибегали к Богу, падая перед Ним на колени, если бы вы пристальнее исследовали свои сердца и глубже погружались в них! Если бы вы сделали все это прежде, чем на вас обрушится ярость Господа! Посмотрите в Писание, потом в свои сердца, а затем - на небеса. И вы узнаете о истинном состоянии своей души. И если сия скромная лепта послужит достижению этой цели, то это станет великой наградой недостойным трудам вашего слуги во Христе, Джона Флейвэла.
Джон Флавел - Действие благодати – Деяния Святого Духа
КОГДА СВЯТОЙ ДУХ ПРИЛАГАЕТ К ДУШАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ, ЗАДУМАННОЕ ОТЦОМ И ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ СЫНОМ.
Продолжение книги
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ или ХРИСТОС В СВОЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СЛАВЕ»
DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY (Russian edition), 2012 г. - 438 с.
Также издание 2002 года:
Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc. USA/Canada 2002
Издательство “ИКАР’, МОСКВА, 560 стр, 2002
Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Содержание
- Глава I. Общий характер действенного сообщения Иисуса Христа и связанных с Ним благодеяний
- Глава II. Союз верующих со Христом
- Глава III. Евангельское служение как внешнее средство сообщения Иисуса Христа грешникам
- Глава IV. Работа Святого Духа как внутреннее и наиболее действенное средство сообщения Христа душе человека
- Глава V. Работа Святого Духа, в частности то Его деяние, посредством которого душа наделяется способностью принять Иисуса Христа
- Глава VI. Деяние, коим мы действенно принимаем Христа в свои души; или спасительная вера
- Глава VII. Спасительная вера (Продолжение)
- Глава VIII. Общение верующих со Христом
О том, что содержится в торжественном приглашении прийти ко Христу, и мотивах к этому, проистекающих из его титулов и благословений
- Глава IX. Всеобщее приглашение принять Иисуса Христа
- Глава X. Первый титул Христа - врачеватель душ
- Глава XI. Второй титул Христа - «милость»
- Глава XII. Третий титул Христа - «весь Он - любезность»
- Глава XIII. Четвёртый титул Христа - «Желаемый всеми народами»
- Глава XIV. Пятый титул Христа - «Господь славы»
- Глава XV. Шестой и последний титул Христа - «утешение Израилево»
- Глава XVI. Первое благо, приобретённое Христом - прощение грехов
- Глава XVII. Второе благо, приобретённое Христом - принятие Богом
- Глава XVIII. Третье благо, приобретённое Христом - свобода верующих
- Глава XIX. Четвёртое благо, приобретённое Христом - приведение нас к Богу через примирение и прославление
Приход ко Христу подразумевает истинное обличение во грехе, умерщвление законом и божественное научение
- Глава XX. Необходимость умерщвления законом
- Глава XXI. Необходимость умерщвления законом (Продолжение)
- Глава XXII. Необходимость научения от Бога
- Глава XXIII. Необходимость научения от Бога (Продолжение)
Свидетельства нашего союза со Христом
- Глава XXIV. Вселение Святого Духа
- Глава XXV. Новая тварь
- Глава XXVI. Новая тварь (Продолжение)
- Глава XXVII. Распятие плоти или умерщвление греха
- Глава XXVIII. Распятие плоти или умерщвление греха (Продолжение)
- Глава XXIX. Подражание Христу
- Глава XXX. Подражание Христу (Продолжение)
Плачевное положение неверующих
- Глава XXXI. Духовная смерть и ее бедствие
- Глава XXXII. Осуждение неверующих
- Глава XXXIII. Отягчение греха и кара за неверие
- Глава XXXIV. Ослепление сатаной как причина неверия и предзнаменование погибели
Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Глава I
Общий характер действенного сообщения Иисуса Христа и связанных с Ним благодеяний
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» IKop. 1:30
Желающий знать все о значении и достоинствах Христа, задаёт вопрос, способный привести в вечное замешательство и людей на земле, и ангелов на небесах.
Величайшая для нас в этой жизни степень знания - осознавать, что и Сам Христос, и Его любовь к нам превосходит всякое возможное для нас познание. Еф.3:19.
Но как бы превосходен ни был Христос Сам по Себе, какие бы сокровища праведности ни заключались в Его крови, и сколько бы радости, умиротворения и утешения ни давали людям Его воплощение, уничижение и возвышение; все благодеяния и утешения, которые мы получаем от Христа, приходят к нам только через действенное приложение, осуществляемое Святым Духом.
Ибо никакую рану не лечат приготовленным, но не приложенным пластырем. И никакое тело никогда не согревали даже самые дорогие сотканные, но не накинутые, одежды. И никакое сердце не получало облегчения от самых лучших, но не принятых внутрь, капель. И от начала мира никто не слышал, чтобы бедный, заблудший, осуждённый и запятнанный грешник был вызволен из своего бедственного состояния, прежде чем Христос не станет для него премудростью, праведностью, освящением и искуплением от Бога.
Ибо осуждение первого Адама не перешло бы на нас, если бы мы не принадлежали ему в силу плотского рождения. Также и благодать вкупе с отпущением грехов не перешла бы к нам от второго Адама, не принадлежи мы Ему через рождение духовное. Грех Адама не вредит никому, кроме тех, кто в нем. Также и Христова кровь не приносит пользы никому, кроме тех, кто во Христе. Из этого видно, сколь много зависит от действенной работы Духа, Который сообщает Христа душам людей. И что ещё в мире может сравнится с этим деянием по своей торжественности и значимости? Из осознания того, что Христос - наш, проистекает такое утешение, что апостол предлагает этот факт верующим коринфянам как более чем достаточное возмещение их никчёмного положения в мире. В этом месте Писания мы находим:
1. Перечисление основных привилегий верующих: «премудрости, праведности, освящения и искупления», милостей, которые сами по себе бесценны, и которые соответствуют четырём бедам, обрушившимся на человека, а именно: невежеству, вине, осквернению и целой веренице печальных последствий греха.
Падший человек не только глубоко погряз в своём несчастье, но и страдает ужасающим невежеством, в силу которого не ведает, ни в каком состоянии находится, ни как выбраться из этого состояния. Грех тут же сделал его бесчувственным в отношении его бедственного положения и несведущим в отношении того, где искать исцеление. Христос же сделался премудростью, не только Сам пользуясь сокрытыми в Себе сокровищами знания, ради благополучия душ, соединённых с Ним как с Главою, но и сообщая людям Свою премудрость посредством Духа озарения. С помощью этого озарения люди начинают распознавать свой грех и своё опасное состояние, а также истинный путь избавления, который состоит в том, чтобы их души приняли Иисуса Христа верою.
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