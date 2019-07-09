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Флавел - Флейвэл - Действие благодати

Флавел - Действие благодати
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Читатель, для тебя необходимо обрести уверенность сво­его участия во Христе Иисусе. Обретя такую уверенность, ты сможешь смело сказать: Придите, скорби, горести, поте­ри испытания; придите, заточение и смерть - я готов встре­тить вас. Какими бы вы ни были, вы не причините мне вре­да. Пусть воет ветер, сверкают молнии, яростно хлещет дождь и град, - над головой моей надёжная кровля, удобное жили­ще приготовлено мне. «Место моё защищено скалами, вода и хлеб в достатке у меня».
Цель настоящего трактата - помочь тебе в этом великом деле. И хотя его выход в свет предполагался уже много лет назад, Провидение ожидало подходящего времени, чтобы вру­чить его тебе в минуту нужды.
В нем говорится о действии благодати в деле приложения душе человека великого искупления. Предыдущий же трак­тат “Источник жизни” повествовал о том, как Иисус Хри­стос заслужил и приобрёл для нас эту благодать. Бог благо­словил этот труд благосклонностью читателей, что вылилось в желание многих увидеть его продолжение. И это в конце концов подвигло меня, несмотря на тайное осознание своей непригодности к столь великому предприятию, рискнуть предложить настоящее произведение вниманию читателя.
Я согласился на его издание ещё и потому, что без него не могла осуществиться цель, которую я замыслил вначале. Но особенно потому, что сам его предмет, по благословению и содействию Духа Божия, способен принести пользу как в пробуждении сонливой совести нашего нерадивого поколе­ния, так и в том, чтобы помочь праведникам лучше уяснить для себя великий труд Святого Духа в их душах. Эти сооб­ражения и помогли мне преодолеть все возникшие сомне­ния.
Если ты искренне принял Иисуса Христа через веру, эта книга может принести тебе пользу в прояснении и подтвер­ждении свидетельств твоего обращения, в умилении твоего сердца осознанием ниспосланной милости, и в том, чтобы наставить тебя на путь заповедей Божиих. В этой книге ты увидишь, сколь велико соделанное Господом для твоей ду­ши, и как дарованные тебе привилегии - поскольку ты уже стал (стала) Его сыном или дочерью, пройдя через возрож­дение и усыновление, - обязывают тебя посвятить себя Богу и от всего сердца сказать: Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я сделаю для Тебя все, что в моих силах. Я все пере­несу ради Тебя. Ведь все, что я есть, и что я имею, все что я сделаю или претерплю - ничто в сравнении с тем, что Ты сделал для моей души.
Если ты ещё незнаком с возрождением и верой, и твоё исповедание Христа безжизненно, если ты называешься жи­вым, а на самом деле мёртв, то здесь ты найдёшь нечто, способное предостеречь тебя от опасности оставаться ста­рой тварью в облачении новой, и поймёшь, что именно из­вращает твоё суждение и предвещает вероятную погибель. Своевременное и основательное обличение станет для тебя величайшей милостью, если через него Бог поможет тебе не только носить имя Христа, но и облечься в Него.
Если ты пребываешь во тьме по поводу состояния своей души и хочешь верно и беспристрастно проверить его сло­вом Божиим, перед которым отступают людские прихоти, то здесь ты найдёшь кое-что, способное прояснить твои сомне­ния. И это в свою очередь через молитву и содействие Духа Христова приведёт тебя к утешению и миру в душе.
Если же ты - горделивая и надменная душа с мизерным знанием и слишком большим самолюбием, чтобы хоть как- то усомниться в своём положении перед Богом, то в этом трактате ты найдёшь кое-что подходящее для твоего обличе­ния и просвещения. Ибо горе тебе, если ты не убоишься, доколе не почувствуешь вечную скорбь; если не станешь тре­вожиться, доколе не потеряешь уже всякую надежду.
Я знаю, что мой труд не лишён недостатков и не соответ­ствует достоинству обсуждаемого предмета. Однако, когда я думаю о множестве издаваемых в этом мире книг и проповедей, которые имеют весьма отдалённое отношение к изя­ществу слога и точности изложения, и о том, сколь многое из несовершенного может все-таки оказаться полезным, то желаю со всем смирением и искренностью вверить свой труд заботе Провидения и благословению Духа Божия.
Одного я прошу у всех людей Божиих, в чьи руки попадёт эта книга: убедитесь в том, что все ваши ссоры, на ко­торые уходит так много драгоценного времени и которые убивают в религии дух жизни, препятствуют обращению мно­гих и потворствуют атеизму нашего времени. О, облекитесь же, как избранные Божии, в благоутробие, в дух любви и долготерпения, если не ради себя самих, то по крайней мере ради Церкви. О, если бы вы больше времени проводили в молитве, все чаще и пламеннее прибегали к Богу, падая пе­ред Ним на колени, если бы вы пристальнее исследовали свои сердца и глубже погружались в них! Если бы вы сде­лали все это прежде, чем на вас обрушится ярость Господа! Посмотрите в Писание, потом в свои сердца, а затем - на небеса. И вы узнаете о истинном состоянии своей души. И если сия скромная лепта послужит достижению этой цели, то это станет великой наградой недостойным трудам вашего слуги во Христе, Джона Флейвэла.

Джон Флавел - Действие благодати – Деяния Святого Духа

КОГДА СВЯТОЙ ДУХ ПРИЛАГАЕТ К ДУШАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ, ЗАДУМАННОЕ ОТЦОМ И ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ СЫНОМ.
Продолжение книги
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ или ХРИСТОС В СВОЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СЛАВЕ»
DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY (Russian edition), 2012 г. - 438 с.
Также издание 2002 года:
Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc. USA/Canada 2002
Издательство “ИКАР’, МОСКВА, 560 стр, 2002

Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc. USA/Canada 2002Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Содержание

  • Глава I. Общий характер действенного сообщения Иисуса Христа и связанных с Ним благодеяний
  • Глава II. Союз верующих со Христом
  • Глава III. Евангельское служение как внешнее средство сообщения Иисуса Христа грешникам
  • Глава IV. Работа Святого Духа как внутреннее и наиболее действенное средство сообщения Христа душе человека
  • Глава V. Работа Святого Духа, в частности то Его деяние, посредством которого душа наделяется способностью принять Иисуса Христа
  • Глава VI. Деяние, коим мы действенно принимаем Христа в свои души; или спасительная вера
  • Глава VII. Спасительная вера (Продолжение)
  • Глава VIII. Общение верующих со Христом
О том, что содержится в торжественном приглашении прийти ко Христу, и мотивах к этому, проистекающих из его титулов и благословений
  • Глава IX. Всеобщее приглашение принять Иисуса Христа
  • Глава X. Первый титул Христа - врачеватель душ
  • Глава XI. Второй титул Христа - «милость»
  • Глава XII. Третий титул Христа - «весь Он - любезность»
  • Глава XIII. Четвёртый титул Христа - «Желаемый всеми народами»
  • Глава XIV. Пятый титул Христа - «Господь славы»
  • Глава XV. Шестой и последний титул Христа - «утешение Израилево»
  • Глава XVI. Первое благо, приобретённое Христом - прощение грехов
  • Глава XVII. Второе благо, приобретённое Христом - принятие Богом
  • Глава XVIII. Третье благо, приобретённое Христом - свобода верующих
  • Глава XIX. Четвёртое благо, приобретённое Христом - приведение нас к Богу через примирение и прославление
Приход ко Христу подразумевает истинное обличение во грехе, умерщвление законом и божественное научение
  • Глава XX. Необходимость умерщвления законом
  • Глава XXI. Необходимость умерщвления законом (Продолжение)
  • Глава XXII. Необходимость научения от Бога
  • Глава XXIII. Необходимость научения от Бога (Продолжение)
Свидетельства нашего союза со Христом
  • Глава XXIV. Вселение Святого Духа
  • Глава XXV. Новая тварь
  • Глава XXVI. Новая тварь (Продолжение)
  • Глава XXVII. Распятие плоти или умерщвление греха
  • Глава XXVIII. Распятие плоти или умерщвление греха (Продолжение)
  • Глава XXIX. Подражание Христу
  • Глава XXX. Подражание Христу (Продолжение)
Плачевное положение неверующих
  • Глава XXXI. Духовная смерть и ее бедствие
  • Глава XXXII. Осуждение неверующих
  • Глава XXXIII. Отягчение греха и кара за неверие
  • Глава XXXIV. Ослепление сатаной как причина неверия и предзнаменование погибели

Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Глава I

Общий характер действенного сообщения Ии­суса Христа и связанных с Ним благодеяний
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освя­щением и искуплением» IKop. 1:30
Желающий знать все о значении и достоинствах Христа, задаёт вопрос, способный привести в вечное замешательст­во и людей на земле, и ангелов на небесах.
Величайшая для нас в этой жизни степень знания - осоз­навать, что и Сам Христос, и Его любовь к нам превосходит всякое возможное для нас познание. Еф.3:19.
Но как бы превосходен ни был Христос Сам по Себе, какие бы сокровища праведности ни заключались в Его кро­ви, и сколько бы радости, умиротворения и утешения ни давали людям Его воплощение, уничижение и возвышение; все благодеяния и утешения, которые мы получаем от Хри­ста, приходят к нам только через действенное приложение, осуществляемое Святым Духом.
Ибо никакую рану не лечат приготовленным, но не при­ложенным пластырем. И никакое тело никогда не согревали даже самые дорогие сотканные, но не накинутые, одежды. И никакое сердце не получало облегчения от самых лучших, но не принятых внутрь, капель. И от начала мира никто не слышал, чтобы бедный, заблудший, осуждённый и запятнан­ный грешник был вызволен из своего бедственного состоя­ния, прежде чем Христос не станет для него премудростью, праведностью, освящением и искуплением от Бога.
Ибо осуждение первого Адама не перешло бы на нас, если бы мы не принадлежали ему в силу плотского рожде­ния. Также и благодать вкупе с отпущением грехов не пере­шла бы к нам от второго Адама, не принадлежи мы Ему через рождение духовное. Грех Адама не вредит никому, кро­ме тех, кто в нем. Также и Христова кровь не приносит пользы никому, кроме тех, кто во Христе. Из этого видно, сколь много зависит от действенной работы Духа, Который сообщает Христа душам людей. И что ещё в мире может сравнится с этим деянием по своей торжественности и зна­чимости? Из осознания того, что Христос - наш, проистека­ет такое утешение, что апостол предлагает этот факт верую­щим коринфянам как более чем достаточное возмещение их никчёмного положения в мире. В этом месте Писания мы находим:
1. Перечисление основных привилегий верующих: «пре­мудрости, праведности, освящения и искупления», милостей, которые сами по себе бесценны, и которые соответствуют четырём бедам, обрушившимся на человека, а именно: неве­жеству, вине, осквернению и целой веренице печальных по­следствий греха.
Падший человек не только глубоко погряз в своём несча­стье, но и страдает ужасающим невежеством, в силу кото­рого не ведает, ни в каком состоянии находится, ни как вы­браться из этого состояния. Грех тут же сделал его бесчув­ственным в отношении его бедственного положения и несве­дущим в отношении того, где искать исцеление. Христос же сделался премудростью, не только Сам пользуясь сокрыты­ми в Себе сокровищами знания, ради благополучия душ, соединённых с Ним как с Главою, но и сообщая людям Свою премудрость посредством Духа озарения. С помощью этого озарения люди начинают распознавать свой грех и своё опасное состояние, а также истинный путь избавления, который состоит в том, чтобы их души приняли Иисуса Христа верою.
Views 950
Rating 4.3 / 5
Added 09.07.2019
Author brat Oleksiy
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4.3/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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