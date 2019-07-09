Читатель, для тебя необходимо обрести уверенность сво­его участия во Христе Иисусе. Обретя такую уверенность, ты сможешь смело сказать: Придите, скорби, горести, поте­ри испытания; придите, заточение и смерть - я готов встре­тить вас. Какими бы вы ни были, вы не причините мне вре­да. Пусть воет ветер, сверкают молнии, яростно хлещет дождь и град, - над головой моей надёжная кровля, удобное жили­ще приготовлено мне. «Место моё защищено скалами, вода и хлеб в достатке у меня».



Цель настоящего трактата - помочь тебе в этом великом деле. И хотя его выход в свет предполагался уже много лет назад, Провидение ожидало подходящего времени, чтобы вру­чить его тебе в минуту нужды.



В нем говорится о действии благодати в деле приложения душе человека великого искупления. Предыдущий же трак­тат “Источник жизни” повествовал о том, как Иисус Хри­стос заслужил и приобрёл для нас эту благодать. Бог благо­словил этот труд благосклонностью читателей, что вылилось в желание многих увидеть его продолжение. И это в конце концов подвигло меня, несмотря на тайное осознание своей непригодности к столь великому предприятию, рискнуть предложить настоящее произведение вниманию читателя.



Я согласился на его издание ещё и потому, что без него не могла осуществиться цель, которую я замыслил вначале. Но особенно потому, что сам его предмет, по благословению и содействию Духа Божия, способен принести пользу как в пробуждении сонливой совести нашего нерадивого поколе­ния, так и в том, чтобы помочь праведникам лучше уяснить для себя великий труд Святого Духа в их душах. Эти сооб­ражения и помогли мне преодолеть все возникшие сомне­ния.



Если ты искренне принял Иисуса Христа через веру, эта книга может принести тебе пользу в прояснении и подтвер­ждении свидетельств твоего обращения, в умилении твоего сердца осознанием ниспосланной милости, и в том, чтобы наставить тебя на путь заповедей Божиих. В этой книге ты увидишь, сколь велико соделанное Господом для твоей ду­ши, и как дарованные тебе привилегии - поскольку ты уже стал (стала) Его сыном или дочерью, пройдя через возрож­дение и усыновление, - обязывают тебя посвятить себя Богу и от всего сердца сказать: Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я сделаю для Тебя все, что в моих силах. Я все пере­несу ради Тебя. Ведь все, что я есть, и что я имею, все что я сделаю или претерплю - ничто в сравнении с тем, что Ты сделал для моей души.

Если ты ещё незнаком с возрождением и верой, и твоё исповедание Христа безжизненно, если ты называешься жи­вым, а на самом деле мёртв, то здесь ты найдёшь нечто, способное предостеречь тебя от опасности оставаться ста­рой тварью в облачении новой, и поймёшь, что именно из­вращает твоё суждение и предвещает вероятную погибель. Своевременное и основательное обличение станет для тебя величайшей милостью, если через него Бог поможет тебе не только носить имя Христа, но и облечься в Него.



Если ты пребываешь во тьме по поводу состояния своей души и хочешь верно и беспристрастно проверить его сло­вом Божиим, перед которым отступают людские прихоти, то здесь ты найдёшь кое-что, способное прояснить твои сомне­ния. И это в свою очередь через молитву и содействие Духа Христова приведёт тебя к утешению и миру в душе.



Если же ты - горделивая и надменная душа с мизерным знанием и слишком большим самолюбием, чтобы хоть как- то усомниться в своём положении перед Богом, то в этом трактате ты найдёшь кое-что подходящее для твоего обличе­ния и просвещения. Ибо горе тебе, если ты не убоишься, доколе не почувствуешь вечную скорбь; если не станешь тре­вожиться, доколе не потеряешь уже всякую надежду.



Я знаю, что мой труд не лишён недостатков и не соответ­ствует достоинству обсуждаемого предмета. Однако, когда я думаю о множестве издаваемых в этом мире книг и проповедей, которые имеют весьма отдалённое отношение к изя­ществу слога и точности изложения, и о том, сколь многое из несовершенного может все-таки оказаться полезным, то желаю со всем смирением и искренностью вверить свой труд заботе Провидения и благословению Духа Божия.

Одного я прошу у всех людей Божиих, в чьи руки попадёт эта книга: убедитесь в том, что все ваши ссоры, на ко­торые уходит так много драгоценного времени и которые убивают в религии дух жизни, препятствуют обращению мно­гих и потворствуют атеизму нашего времени. О, облекитесь же, как избранные Божии, в благоутробие, в дух любви и долготерпения, если не ради себя самих, то по крайней мере ради Церкви. О, если бы вы больше времени проводили в молитве, все чаще и пламеннее прибегали к Богу, падая пе­ред Ним на колени, если бы вы пристальнее исследовали свои сердца и глубже погружались в них! Если бы вы сде­лали все это прежде, чем на вас обрушится ярость Господа! Посмотрите в Писание, потом в свои сердца, а затем - на небеса. И вы узнаете о истинном состоянии своей души. И если сия скромная лепта послужит достижению этой цели, то это станет великой наградой недостойным трудам вашего слуги во Христе, Джона Флейвэла.



Джон Флавел - Действие благодати – Деяния Святого Духа

КОГДА СВЯТОЙ ДУХ ПРИЛАГАЕТ К ДУШАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ, ЗАДУМАННОЕ ОТЦОМ И ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ СЫНОМ. Продолжение книги «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ или ХРИСТОС В СВОЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СЛАВЕ»

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY (Russian edition), 2012 г. - 438 с.

Также издание 2002 года:

Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc. USA/Canada 2002

Издательство “ИКАР’, МОСКВА, 560 стр, 2002



Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Содержание

Глава I. Общий характер действенного сообщения Иисуса Христа и связанных с Ним благодеяний

Глава II. Союз верующих со Христом

Глава III. Евангельское служение как внешнее средство сообщения Иисуса Христа грешникам

Глава IV. Работа Святого Духа как внутреннее и наиболее действенное средство сообщения Христа душе человека

Глава V. Работа Святого Духа, в частности то Его деяние, посредством которого душа наделяется способностью принять Иисуса Христа

Глава VI. Деяние, коим мы действенно принимаем Христа в свои души; или спасительная вера

Глава VII. Спасительная вера (Продолжение)

Глава VIII. Общение верующих со Христом

О том, что содержится в торжественном приглашении прийти ко Христу, и мотивах к этому, проистекающих из его титулов и благословений

Глава IX. Всеобщее приглашение принять Иисуса Христа

Глава X. Первый титул Христа - врачеватель душ

Глава XI. Второй титул Христа - «милость»

Глава XII. Третий титул Христа - «весь Он - любезность»

Глава XIII. Четвёртый титул Христа - «Желаемый всеми народами»

Глава XIV. Пятый титул Христа - «Господь славы»

Глава XV. Шестой и последний титул Христа - «утешение Израилево»

Глава XVI. Первое благо, приобретённое Христом - прощение грехов

Глава XVII. Второе благо, приобретённое Христом - принятие Богом

Глава XVIII. Третье благо, приобретённое Христом - свобода верующих

Глава XIX. Четвёртое благо, приобретённое Христом - приведение нас к Богу через примирение и прославление

Приход ко Христу подразумевает истинное обличение во грехе, умерщвление законом и божественное научение

Глава XX. Необходимость умерщвления законом

Глава XXI. Необходимость умерщвления законом (Продолжение)

Глава XXII. Необходимость научения от Бога

Глава XXIII. Необходимость научения от Бога (Продолжение)

Свидетельства нашего союза со Христом

Глава XXIV. Вселение Святого Духа

Глава XXV. Новая тварь

Глава XXVI. Новая тварь (Продолжение)

Глава XXVII. Распятие плоти или умерщвление греха

Глава XXVIII. Распятие плоти или умерщвление греха (Продолжение)

Глава XXIX. Подражание Христу

Глава XXX. Подражание Христу (Продолжение)

Плачевное положение неверующих

Глава XXXI. Духовная смерть и ее бедствие

Глава XXXII. Осуждение неверующих

Глава XXXIII. Отягчение греха и кара за неверие

Глава XXXIV. Ослепление сатаной как причина неверия и предзнаменование погибели

Джон Флейвэл - Действие благодати – Деяния Святого Духа - Глава I

Общий характер действенного сообщения Ии­суса Христа и связанных с Ним благодеяний

«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освя­щением и искуплением» IKop. 1:30



Желающий знать все о значении и достоинствах Христа, задаёт вопрос, способный привести в вечное замешательст­во и людей на земле, и ангелов на небесах.

Величайшая для нас в этой жизни степень знания - осоз­навать, что и Сам Христос, и Его любовь к нам превосходит всякое возможное для нас познание. Еф.3:19.

Но как бы превосходен ни был Христос Сам по Себе, какие бы сокровища праведности ни заключались в Его кро­ви, и сколько бы радости, умиротворения и утешения ни давали людям Его воплощение, уничижение и возвышение; все благодеяния и утешения, которые мы получаем от Хри­ста, приходят к нам только через действенное приложение, осуществляемое Святым Духом.



Ибо никакую рану не лечат приготовленным, но не при­ложенным пластырем. И никакое тело никогда не согревали даже самые дорогие сотканные, но не накинутые, одежды. И никакое сердце не получало облегчения от самых лучших, но не принятых внутрь, капель. И от начала мира никто не слышал, чтобы бедный, заблудший, осуждённый и запятнан­ный грешник был вызволен из своего бедственного состоя­ния, прежде чем Христос не станет для него премудростью, праведностью, освящением и искуплением от Бога.



Ибо осуждение первого Адама не перешло бы на нас, если бы мы не принадлежали ему в силу плотского рожде­ния. Также и благодать вкупе с отпущением грехов не пере­шла бы к нам от второго Адама, не принадлежи мы Ему через рождение духовное. Грех Адама не вредит никому, кро­ме тех, кто в нем. Также и Христова кровь не приносит пользы никому, кроме тех, кто во Христе. Из этого видно, сколь много зависит от действенной работы Духа, Который сообщает Христа душам людей. И что ещё в мире может сравнится с этим деянием по своей торжественности и зна­чимости? Из осознания того, что Христос - наш, проистека­ет такое утешение, что апостол предлагает этот факт верую­щим коринфянам как более чем достаточное возмещение их никчёмного положения в мире. В этом месте Писания мы находим:



1. Перечисление основных привилегий верующих: «пре­мудрости, праведности, освящения и искупления», милостей, которые сами по себе бесценны, и которые соответствуют четырём бедам, обрушившимся на человека, а именно: неве­жеству, вине, осквернению и целой веренице печальных по­следствий греха.



Падший человек не только глубоко погряз в своём несча­стье, но и страдает ужасающим невежеством, в силу кото­рого не ведает, ни в каком состоянии находится, ни как вы­браться из этого состояния. Грех тут же сделал его бесчув­ственным в отношении его бедственного положения и несве­дущим в отношении того, где искать исцеление. Христос же сделался премудростью, не только Сам пользуясь сокрыты­ми в Себе сокровищами знания, ради благополучия душ, соединённых с Ним как с Главою, но и сообщая людям Свою премудрость посредством Духа озарения. С помощью этого озарения люди начинают распознавать свой грех и своё опасное состояние, а также истинный путь избавления, который состоит в том, чтобы их души приняли Иисуса Христа верою.