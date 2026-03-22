Флоренский Павел, священник - Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии

«Очерки истории новой философии» — это курс лекций и размышлений Павла Флоренского, посвящённых развитию европейской философской мысли Нового времени. Автор рассматривает философию не как последовательность абстрактных теорий, а как драму человеческого духа, стремящегося осмыслить мир вне религиозного единства средневековой картины бытия.

Флоренский анализирует ключевые повороты западной мысли — от рационализма и эмпиризма до немецкой классической философии — показывая, как постепенное утверждение автономного разума привело к внутреннему кризису европейского сознания.

В центре внимания — проблема разрыва между верой и знанием, субъектом и объектом, свободой и необходимостью. История философии в его интерпретации предстает как путь утраты целостности и одновременно как поиск её восстановления.

Книга сочетает исторический обзор с глубокой метафизической критикой и будет интересна тем, кто стремится понять духовные основания европейской философии и её влияние на современное мышление.

М.: Академический проект, 2020. — 560 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3241-5

Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии – Содержание

Часть I. ЛЕКЦИИ О КАНТЕ (1910–1914)

1. Значение Канта для философии и для современности <Лекции I и II>

2. Значение изучения личности Канта. Начало биографии его. <Лекции III–IV>

3. Черты личности Канта

4. Группировка сочинений Канта

5. Черты философского развития Канта. Умственность Канта. (См. Куно Фишер, 4 стр. 142 слл.) Новые противоречия Канта

6. Состояние и силы материи

7. Кантовская система критической философии

8. Критицизм Канта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Иммануил Кант. Физическая монадология

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Космологические антиномии Иммануила Канта. С приложением экскурса об антиномической структуре разума

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Об антиномиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Знание как система актов различения (Потенции сознания)

Часть II. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1915/16 учебного года

О типах философского мышления. Ориентирование 1. Об имени 2. Каббала 3. «...Теперь мы должны задать себе вопрос о смысле...» 4. «...Условимся обозначать слова, как единые или точнее, три-единые сущности...» 5. ...«Греческое слово означает, собственно, науку о буквах (письменах)» 6. «Возникающий здесь вопрос о первоязыке...» 7. Вяч. И. Иванов. О «Цыганах» Пушкина («По звездам», СПб., 1909, стр. 146–150) 8. Платон («Кратил») 9. Каббала возникает в переживании обрезания

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Избранные письма из переписки Л.А. Тихомирова и П.А. Флоренского

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Запись некоторых лекций О. Павла, читанных в М.Д.А. в 1915/16 гг.

Часть III. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1916–1919 гг.

Из истории философии Нового времени (1917/1918 г.) 1. Рене Декарт 2. Николай Мальбранш 1. Наброски к лекциям по истории философии студентам 1-го курса <МДА> 1918/1919 учебного года. «Два типа мировоззрения» 2. «Наука хвалится точностью...». Виды прерывности функций... 3. Тайные науки в Средневековье (примерный конспект)

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Студенческие записи: «Содержание лекций <священника Павла Флоренского> по истории философии, читанных на 1-м курсе МДА в 1916–17, 1917–18, 1918–19 учебных годах»

ПРИЛОЖЕНИЕ II. С.А. Волков. Студенческая запись содержания лекций священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА в 1918–1919 учебном году

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Студенческая запись лекции священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА 29 октября (сентября?) ст.ст. 1918 года. Диалектический метод

Часть IV. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1920–1922 гг.