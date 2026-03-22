Флоренский Павел, священник - Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии

Флоренский Павел, священник - Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

«Очерки истории новой философии» — это курс лекций и размышлений Павла Флоренского, посвящённых развитию европейской философской мысли Нового времени. Автор рассматривает философию не как последовательность абстрактных теорий, а как драму человеческого духа, стремящегося осмыслить мир вне религиозного единства средневековой картины бытия.

Флоренский анализирует ключевые повороты западной мысли — от рационализма и эмпиризма до немецкой классической философии — показывая, как постепенное утверждение автономного разума привело к внутреннему кризису европейского сознания.

В центре внимания — проблема разрыва между верой и знанием, субъектом и объектом, свободой и необходимостью. История философии в его интерпретации предстает как путь утраты целостности и одновременно как поиск её восстановления.

Книга сочетает исторический обзор с глубокой метафизической критикой и будет интересна тем, кто стремится понять духовные основания европейской философии и её влияние на современное мышление.

Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии

М.: Академический проект, 2020. — 560 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3241-5

Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии – Содержание

Часть I. ЛЕКЦИИ О КАНТЕ (1910–1914)

  • 1. Значение Канта для философии и для современности <Лекции I и II>

  • 2. Значение изучения личности Канта. Начало биографии его. <Лекции III–IV>

  • 3. Черты личности Канта

  • 4. Группировка сочинений Канта

  • 5. Черты философского развития Канта. Умственность Канта. (См. Куно Фишер, 4 стр. 142 слл.) Новые противоречия Канта

  • 6. Состояние и силы материи

  • 7. Кантовская система критической философии

  • 8. Критицизм Канта

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Иммануил Кант. Физическая монадология

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Космологические антиномии Иммануила Канта. С приложением экскурса об антиномической структуре разума

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Об антиномиях

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Знание как система актов различения (Потенции сознания)

Часть II. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1915/16 учебного года

  • О типах философского мышления. Ориентирование

    • 1. Об имени

    • 2. Каббала

    • 3. «...Теперь мы должны задать себе вопрос о смысле...»

    • 4. «...Условимся обозначать слова, как единые или точнее, три-единые сущности...»

    • 5. ...«Греческое слово означает, собственно, науку о буквах (письменах)»

    • 6. «Возникающий здесь вопрос о первоязыке...»

    • 7. Вяч. И. Иванов. О «Цыганах» Пушкина («По звездам», СПб., 1909, стр. 146–150)

    • 8. Платон («Кратил»)

    • 9. Каббала возникает в переживании обрезания

  • ПРИЛОЖЕНИЕ I. Избранные письма из переписки Л.А. Тихомирова и П.А. Флоренского

  • ПРИЛОЖЕНИЕ II. Запись некоторых лекций О. Павла, читанных в М.Д.А. в 1915/16 гг.

Часть III. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1916–1919 гг.

  • Из истории философии Нового времени (1917/1918 г.)

    • 1. Рене Декарт

    • 2. Николай Мальбранш

    • 1. Наброски к лекциям по истории философии студентам 1-го курса <МДА> 1918/1919 учебного года. «Два типа мировоззрения»

    • 2. «Наука хвалится точностью...». Виды прерывности функций...

    • 3. Тайные науки в Средневековье (примерный конспект)

  • ПРИЛОЖЕНИЕ I. Студенческие записи: «Содержание лекций <священника Павла Флоренского> по истории философии, читанных на 1-м курсе МДА в 1916–17, 1917–18, 1918–19 учебных годах»

  • ПРИЛОЖЕНИЕ II. С.А. Волков. Студенческая запись содержания лекций священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА в 1918–1919 учебном году

  • ПРИЛОЖЕНИЕ III. Студенческая запись лекции священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА 29 октября (сентября?) ст.ст. 1918 года. Диалектический метод

Часть IV. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1920–1922 гг.

  • 1. Имя рода (история, родословие и наследственность). Об историческом познании (Конспект лекций)

  • 2. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания

