Флоренский Павел, священник - Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии

«Очерки истории новой философии» — это курс лекций и размышлений Павла Флоренского, посвящённых развитию европейской философской мысли Нового времени. Автор рассматривает философию не как последовательность абстрактных теорий, а как драму человеческого духа, стремящегося осмыслить мир вне религиозного единства средневековой картины бытия.
Флоренский анализирует ключевые повороты западной мысли — от рационализма и эмпиризма до немецкой классической философии — показывая, как постепенное утверждение автономного разума привело к внутреннему кризису европейского сознания.
В центре внимания — проблема разрыва между верой и знанием, субъектом и объектом, свободой и необходимостью. История философии в его интерпретации предстает как путь утраты целостности и одновременно как поиск её восстановления.
Книга сочетает исторический обзор с глубокой метафизической критикой и будет интересна тем, кто стремится понять духовные основания европейской философии и её влияние на современное мышление.
Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии
М.: Академический проект, 2020. — 560 с. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-3241-5
Флоренский Павел, священник - Очерки истории новой философии – Содержание
Часть I. ЛЕКЦИИ О КАНТЕ (1910–1914)
1. Значение Канта для философии и для современности <Лекции I и II>
2. Значение изучения личности Канта. Начало биографии его. <Лекции III–IV>
3. Черты личности Канта
4. Группировка сочинений Канта
5. Черты философского развития Канта. Умственность Канта. (См. Куно Фишер, 4 стр. 142 слл.) Новые противоречия Канта
6. Состояние и силы материи
7. Кантовская система критической философии
8. Критицизм Канта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Иммануил Кант. Физическая монадология
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Космологические антиномии Иммануила Канта. С приложением экскурса об антиномической структуре разума
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Об антиномиях
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Знание как система актов различения (Потенции сознания)
Часть II. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1915/16 учебного года
О типах философского мышления. Ориентирование
1. Об имени
2. Каббала
3. «...Теперь мы должны задать себе вопрос о смысле...»
4. «...Условимся обозначать слова, как единые или точнее, три-единые сущности...»
5. ...«Греческое слово означает, собственно, науку о буквах (письменах)»
6. «Возникающий здесь вопрос о первоязыке...»
7. Вяч. И. Иванов. О «Цыганах» Пушкина («По звездам», СПб., 1909, стр. 146–150)
8. Платон («Кратил»)
9. Каббала возникает в переживании обрезания
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Избранные письма из переписки Л.А. Тихомирова и П.А. Флоренского
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Запись некоторых лекций О. Павла, читанных в М.Д.А. в 1915/16 гг.
Часть III. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1916–1919 гг.
Из истории философии Нового времени (1917/1918 г.)
1. Рене Декарт
2. Николай Мальбранш
1. Наброски к лекциям по истории философии студентам 1-го курса <МДА> 1918/1919 учебного года. «Два типа мировоззрения»
2. «Наука хвалится точностью...». Виды прерывности функций...
3. Тайные науки в Средневековье (примерный конспект)
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Студенческие записи: «Содержание лекций <священника Павла Флоренского> по истории философии, читанных на 1-м курсе МДА в 1916–17, 1917–18, 1918–19 учебных годах»
ПРИЛОЖЕНИЕ II. С.А. Волков. Студенческая запись содержания лекций священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА в 1918–1919 учебном году
ПРИЛОЖЕНИЕ III. Студенческая запись лекции священника Павла Флоренского на 1-м курсе МДА 29 октября (сентября?) ст.ст. 1918 года. Диалектический метод
Часть IV. ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 1920–1922 гг.
1. Имя рода (история, родословие и наследственность). Об историческом познании (Конспект лекций)
2. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания
